Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng đời sống đô thị

Sáng ngày 15/12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri 11 phường, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến y tế, hạ tầng, môi trường, chuyển đổi số và quản lý đô thị.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành của thành phố và đại biểu cử tri của 11 phường.

Tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra ở phường Bạch Mai, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến cử tri đánh giá đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, với khối lượng công việc lớn, bao trùm đầy đủ các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa chủ trương cải cách thể chế, coi thể chế là động lực phát triển, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong quản lý và điều hành.

HẠ TẦNG, MÔI TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CỬ TRI ĐẶC BIỆT QUAN TÂM

Trong không khí thẳng thắn, xây dựng, cử tri tại 11 phường đã nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh đô thị. Các ý kiến tập trung vào những lĩnh vực được người dân quan tâm lâu nay như chăm sóc sức khỏe, giao thông, môi trường, quản lý thị trường, an ninh mạng, cải tạo chung cư cũ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường của Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Trinh (phường Bạch Mai) đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, hạn chế tình trạng quá tải bệnh viện.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình khám sức khỏe định kỳ, hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử liên thông, làm rõ phạm vi miễn viện phí cơ bản, đối tượng áp dụng và lộ trình triển khai.

Phản ánh tình trạng nhiều dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội, cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) đề nghị có cơ chế, chính sách đủ mạnh để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho địa phương xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, đưa nguồn lực vào sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và ổn định thị trường.

Nhiều ý kiến cử tri tập trung phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng giao thông và môi trường đô thị. Cử tri Đỗ Văn Thuật (phường Láng) đề nghị tiếp tục ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ mở rộng các tuyến đường, quản lý chặt chẽ hoạt động đào đường, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoàn trả đúng yêu cầu và có thời gian bảo hành phù hợp.

Cử tri cũng kiến nghị phát triển đồng bộ các công trình cầu vượt, hầm chui, đường vành đai nhằm phân luồng giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô; mở rộng mạng lưới giao thông công cộng chất lượng cao, nhất là xe buýt và đường sắt đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân từng bước chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Liên quan đến môi trường, cử tri đề nghị tăng cường kiểm soát các nguồn xả thải, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất; thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông xanh, từng bước chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện, phù hợp với lộ trình phát triển đô thị bền vững của thành phố.

Đối với lĩnh vực quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng, cử tri Lê Gia Ánh (phường Láng) phản ánh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm được quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng. Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường; tăng cường kiểm soát giá cả, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, “thổi” giá, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm soát hoạt động của các nhà mạng, siết chặt tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, ứng dụng công nghệ cao trái phép, gây thiệt hại cho người dân và xã hội.

HÀ NỘI GIỮ VAI TRÒ ĐẦU TÀU, ĐI ĐẦU TRONG ĐỔI MỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh và bền vững đất nước, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân. Để thực hiện các nhiệm vụ này, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn dân.

Tổng Bí thư thông tin tới cử tri một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời chia sẻ những nét chính về tình hình thế giới và trong nước. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong năm 2025, Tổng Bí thư cho rằng nhiều vấn đề tồn đọng đã được tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý và phát triển đô thị.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư. Việc triển khai Luật Thủ đô sửa đổi, tổ chức hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp là những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Ảnh: TTXVN

Về hạ tầng, Tổng Bí thư yêu cầu thành phố tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm, giải quyết ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Công tác quy hoạch cần được thực hiện bài bản, bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời công khai, minh bạch để huy động sự tham gia, giám sát của người dân.

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến môi trường, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt để kiểm soát nguồn xả thải, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý rác thải và nước thải, bảo vệ môi trường sống của người dân.

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, quản lý thị trường và hạ tầng số, Tổng Bí thư khẳng định chuyển đổi số là con đường tất yếu để phát triển nhanh và bền vững. Hà Nội cần đi đầu trong phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả trên môi trường trực tuyến; đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Liên quan đến y tế, trước những lo lắng của cử tri về quá tải bệnh viện và triển khai khám sức khỏe định kỳ, Tổng Bí thư đề nghị thành phố phối hợp với Bộ Y tế triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc miễn viện phí được hiểu theo lộ trình mở rộng các dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả, gắn với việc nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và mở rộng danh mục, mức chi trả phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội tiếp tục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất trường học, rà soát chương trình giảng dạy theo hướng tinh giản, thực chất; tăng cường kỷ cương, minh bạch trong thi cử, tuyển sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính cho giáo viên và phụ huynh.

Đối với các dự án treo, cải tạo chung cư cũ và hạ tầng số chưa đồng bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phân loại, xử lý dứt điểm, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm và báo cáo kết quả trước cử tri. Thành phố cần coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Kết luận buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung vào các ưu tiên về hoàn thiện cơ chế, đột phá hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương hai cấp phải hoạt động linh hoạt, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri.