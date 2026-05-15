Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới

Hạnh Vân - Minh Quang
15/05/2026, 15:56
Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo.
Bên cạnh đó, FDI cũng gia tăng mạnh trong lĩnh vực bất động sản, không chỉ ở các dự án du lịch, nghỉ dưỡng mà còn mở rộng sang bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân và mức độ thực hiện các dự án FDI nhìn chung ở mức cao, đây là tín hiệu rất tích cực, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Cũng theo TS. Lê Duy Bình, trong bối cảnh hiện nay, cần thay đổi cách tiếp cận chính sách đối với các nguồn vốn FDI theo hướng có lợi cho cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Điều này đòi hỏi nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp trong nước là yếu vô cùng quan trọng, đặc biệt là nỗ lực nâng cao năng lực quản trị để có thể kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.
Chương trình Rồng Vàng vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã trải qua một hành trình dài 25 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.
Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam – Vietnam Connect Forum (VCF) năm 2026 dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức đã khai mạc chiều ngày 13/5 tại Hà Nội.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: