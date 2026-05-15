Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới

Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam tại Diễn đàn VCF.

Bên cạnh đó, FDI cũng gia tăng mạnh trong lĩnh vực bất động sản, không chỉ ở các dự án du lịch, nghỉ dưỡng mà còn mở rộng sang bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân và mức độ thực hiện các dự án FDI nhìn chung ở mức cao, đây là tín hiệu rất tích cực, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Cũng theo TS. Lê Duy Bình, trong bối cảnh hiện nay, cần thay đổi cách tiếp cận chính sách đối với các nguồn vốn FDI theo hướng có lợi cho cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Điều này đòi hỏi nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp trong nước là yếu vô cùng quan trọng, đặc biệt là nỗ lực nâng cao năng lực quản trị để có thể kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.