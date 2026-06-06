Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Thành phố đủ điều kiện thí điểm mô hình phát triển mới

Quan điểm về việc cấp thiết phải đổi mới mô hình phát triển đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá trong kỷ nguyên số được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Trong đó nhấn mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là "chìa khóa vàng" phát triển đất nước. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây cũng khẳng định: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là "yếu tố sống còn", là "chìa khóa vàng" để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Tổ quốc. Với diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc.

Năm 2025, GRDP thành phố Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, quyết liệt theo tinh thần “6 rõ” và đạt được những kết quả quan trọng; đứng thứ 3 về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI; xếp thứ 4 toàn quốc về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII.

Đặc biệt, gần đây nhất, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, năm 2025 Hải Phòng tiếp tục là địa phương đứng thứ nhất trong toàn quốc ở cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS). Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Hải Phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng xác định không chỉ phấn đấu là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hiện đại hàng đầu của cả nước mà còn phải trở thành một cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; là địa phương tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực quản trị hiện đại và chất lượng tăng trưởng.

Dự án Khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát ở Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Hoàng

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đặt ra những chỉ tiêu cụ thể quyết tâm cho giai đoạn 2026 - 2030, đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân từ 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; quyết tâm đưa tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt trên 35% vào năm 2030; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ biển của cả nước.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng về đổi mới mô hình phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh đặc trưng là trung tâm cảng biển, công nghiệp, logistics, Hải Phòng có đầy đủ các điều kiện để trở thành địa phương đi đầu trong thí điểm các mô hình phát triển mới, các cơ chế quản trị mới, hạ tầng số, cảng thông minh, logistics thông minh và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghiệp công nghệ cao.