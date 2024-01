Năm 2023, doanh thu vàng 24K của PNJ tăng gần 21% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể: quý 4/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của PNJ đạt 33.137 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ và công ty đã chinh phục kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 với 1.971 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.



Theo PNJ là do công ty chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới, tung ra sản phẩm đa dạng và tiếp cận khách hàng bằng nhiều sáng kiến kinh doanh tiếp thị.

Về hoạt động của các mảng kinh doanh:



- Doanh thu trang sức bán lẻ trong năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022 – mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ thấp hơn nhiều so với mức giảm chung của thị trường.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong năm 2023 giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2022.

- Doanh thu vàng 24K trong năm 2023 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 đạt 18,3%, cao hơn mức 17,5% cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận tăng do nhiều yếu tố, bao gồm nỗ lực giảm giá vốn hàng bán. Tổng chi phí hoạt động năm 2023 tăng 0,8% so với cùng kỳ do mở rộng hệ thống bán lẻ. Tỷ lệ CPHĐ/LNG giảm từ mức 59,1% năm 2022 xuống còn 58,3% năm 2023 nhờ tối ưu hoá vận hành.

Trong năm 2023, PNJ đã mở mới 48 cửa hàng để tăng cường độ phủ, chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hiệu quả chi phí. Tính đến cuối tháng 12/2023, PNJ đã chạm mốc 400 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành.

VCSC lưu ý rằng các cửa hàng mới chủ yếu tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ cũng như miền Trung.

Hiện tại VCSC có khuyến nghị "mua" cho PNJ với giá mục tiêu là 92.200 đồng/cổ phiếu.