2 tháng đầu năm, PNJ báo lãi 255 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa cập nhật tình hình kinh doanh trong tháng 2/2023.

Theo đó, tháng 2/2023, PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2,848 tỷ đồng (-20.7% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng (+0.7% YoY), sự suy giảm chủ yếu do doanh thu vàng 24K giảm (vì ngày Thần Tài năm nay rơi vào tháng 1).





PNJ cho biết trong bối cảnh thị trường trầm lắng và sự suy giảm sức mua chung, PNJ đã tiếp tục triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả để thu hút thêm nhiều khách hàng mới.



Kết quả, doanh thu thuần luỹ kế 2 tháng đạt mức 6,976 tỷ đồng (-1.3% YoY), giảm nhẹ so với nền cao cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế luỹ kế 2 tháng đạt 556 tỷ đồng (+6.4%), tăng trưởng so với mức lợi nhuận kỷ lục năm 2022 vì thay đổi cơ cấu hàng hóa.

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh: doanh thu trang sức bán lẻ giảm 0,2% so với mức kỷ lục cùng kỳ; Doanh thu trang sức bán sỉ giảm 12,8% so với cùng kỳ vì thị trường chung suy giảm. Còn doanh thu vàng 24K tăng nhẹ 0,1%.

Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình luỹ kế 2 tháng năm 2023 đạt 19.4% so với mức 17.7% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động luỹ kế 2 tháng năm 2023 tăng 11.1% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 45.5% năm 2022 lên mức 46.7% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phá

Tính đến cuối tháng 2, PNJ có tổng cộng 368 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành bao gồm: 347 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. Trong hai tháng đầu năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 4 cửa hàng PNJ Gold.

Được biết, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trong khoảng thời gian từ ngày 21/4 đến ngày 30/4/2023 với địa điểm công ty sẽ thông báo sau. Đồng thời, HĐQT PNJ thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Hồng Thanh làm giám đốc cao cấp - Marketing từ ngày 26/3/2023 với thời hạn 3 năm và bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Giao làm thành viên HĐQT thành viên của công ty thành viên (Công ty TNHH MTV Thời trang CAO), từ ngày 31/3/2023 nhiệm kỳ 5 năm.