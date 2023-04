Sức mua giảm, doanh thu vàng 24K của PNJ trong quý 1/2023 giảm nhẹ so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 trong bối cảnh sức mua chung của toàn thị trường bị sút giảm mạnh mẽ, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục sáng tạo với các chương trình hiệu quả để tiếp tục mở rộng thị trường.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 9,753 tỷ đồng, giảm -3,8% so với cùng kỳ (10.143 tỷ) và giảm nhẹ so với nền cao kỷ lục của cùng kỳ quý 1/2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ (721 tỷ đồng).

PNJ cho biết, đây là một kỷ lục mới - vượt trên cả mức kỷ lục của năm trước nhờ các hoạt động F5 - Nhấn Nút Tái Tạo trong tối ưu hoá tồn kho và thực hiện các điều chỉnh mới về chiến lược cơ cấu hàng hóa.





Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh: Doanh thu trang sức bán lẻ quý 1 duy trì tương đương so với mức cao kỷ lục cùng kỳ năm 2022 nhờ những nỗ lực của công ty trong việc tung các bộ sưu tập mới và triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả đã giúp công ty tiếp tục thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

- Doanh thu trang sức bán sỉ quý 1 giảm 19.2% so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường chung suy giảm; Doanh thu vàng 24K quý 1 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình quý 1 năm 2023 đạt 19,4% so với mức 17.4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán; Tổng chi phí hoạt động quý 1 năm 2023 tăng 13.2% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 46,5% năm 2022 lên mức 49.0% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 8 cửa hàng PNJ Gold và đóng 1 cửa hàng PNJ Gold và tính đến cuối tháng 3 năm 2023, hệ thống PNJ có 371 cửa hàng độc lập bao gồm 350 CH PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+297 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+13 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+32 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+79 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Được biết, ngày mai (27/4), công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp.HCM) nhằm thông qua định hướng hoạt động năm 2023 của công ty; tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và công ty thành viên năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2022...