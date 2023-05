4 tháng đầu năm, PNJ báo lãi 859 tỷ đồng, giảm 0,7% so cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.263 tỷ đồng, giảm 18,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỷ đồng, giảm 23,4%, giảm so với mức nền cao kỷ lục của quý 2/2022.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.059 tỷ đồng, giảm 6,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ đồng, giảm 0,7%, tương đương cùng kỳ năm 2022.

Về doanh thu theo từng kênh: Doanh thu trang sức bán lẻ trong 4 tháng đầu năm giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022 do sức mua hàng xa xỉ suy giảm mạnh mẽ.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong 4 tháng đầu năm giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường trang sức và hàng xa xỉ nói chung đang có sự suy giảm nghiêm trọng.

- Doanh thu vàng 24K trong 4 tháng đầu năm giảm nhẹ 2,4%.

PNJ cho biết, biên lợi nhuận gộp trung bình 4 tháng năm 2023 đạt 19,1% so với mức 17,8% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và tổng chi phí hoạt độn 4 tháng năm 2023 tăng 6,1% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 49,3% năm 2022 lên mức 52% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 13 cửa hàng PNJ Gold và đóng 1 cửa hàng PNJ Gold.



Tính đến cuối tháng 4 năm 2023, hệ thống PNJ có 376 cửa hàng độc lập bao gồm 355 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+299 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+13 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+33 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+79 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có khuyến nghị "khả quan" cho PNJ với giá mục tiêu là 87.700 đồng/cổ phiếu.