Vì đâu cổ phiếu PNJ rớt mạnh ngày vía Thần tài, nhiều người đổ xô đi mua vàng?

Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài, Phúc, Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn… Theo quan niệm xưa, mua vàng trong ngày vía thần Tài mùng 10 tháng Giêng được coi là giúp mang lại may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm.

Vào những năm trước đó, ngày vía Thần Tài giá vàng tăng cũng kích thích tâm lý trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của doanh nghiệp vàng hiếm hoi niêm yết PNJ cũng tăng theo. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay giá cổ phiếu PNJ lao đầu giảm mạnh.

Theo đó, đến chiều ngày vía Thần tài, thị giá PNJ giảm 1,90% từ 90.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 88.800 đồng cổ phiếu.

Thị giá của PNJ giảm đến từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, giá vàng trong nước đi xuống bất chấp hôm nay là ngày vía Thần tài nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý thị trường.

Lúc hơn 8h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 75,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều ngày Chủ nhật, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý 999,9 có giá 64,6 triệu đồng/lượng và 65,8 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 300.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Thứ hai, giá cổ phiếu PNJ đã tăng mạnh vào cuối năm 2023, đây là cao điểm của sức mua do yếu tố thời vụ như Ngày phụ nữ Việt Nam, nhu cầu lễ cưới, mua tích trữ. Chỉ trong vòng 2 tháng, thị giá PNJ tăng gần 29% từ 70.000 đồng/cổ phiếu lên vượt 90.000 đồng/cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu PNJ.

Về tình hình kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu Q4/2023 mạnh mẽ, đạt 9.760 tỷ tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh từng mảng cụ thể như sau: Doanh thu bán lẻ phục hồi 26,1% so với quý trước, đạt 5.273 tỷ gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ cả năm đạt 19.042 tỷ giảm 7,9% so với năm ngoái. Theo Ban lãnh đạo, lượt khách mua hàng năm 2023 tăng nhờ số lượng khách hàng mới tăng trưởng 2 chữ số, đồng thời lượt mua của khách hàng cũ vẫn ổn định. Điều này cho thấy giá trị mỗi lượt mua hàng năm 2023 đã giảm 20%.

Do đó, theo BVSC, việc tăng trưởng doanh thu trong tương lai sẽ được hỗ trợ bởi: tăng giá trị mỗi lượt mua hàng nhờ vĩ mô cải thiện; và mở rộng cơ sở khách hàng. Sức mua có thể sẽ phục hồi rõ rệt hơn trong nửa cuối năm 2024, sau khi hoạt động xuất khẩu có nhiều cải thiện.

Mảng bán buôn tăng 14,0% so với quý trước lên 731 tỷ (giảm 25,1% y/y). Bất chấp những tín hiệu cải thiện, mảng bán buôn vẫn chậm, phản ánh quan điểm thận trọng đối với nhu cầu các mặt hàng không thiết yếu, theo BVSC. Tính cả năm 2023, mảng bán buôn giảm 30,4%, đạt 2.874 tỷ.

Doanh thu vàng miếng tăng mạnh 75,2% lên 3.319 tỷ nhờ hưởng lợi từ sự gia tăng các hoạt động mua bán trong bối cảnh giá vàng tăng cao. Doanh thu vàng miếng 2023 tăng 22,1%, đạt 10.456 tỷ.

Trong buổi họp mới đây với VnDirect, trong năm 2024, PNJ kỳ vọng sức mua sẽ bắt đầu hồi phục từ Q3/24 khi ngành công nghiệp phục hồi giúp cải thiện thu nhập của người tiêu dùng. Doanh thu trong T1/24 có thể thấp hơn so với cùng kỳ do tháng 1 năm ngoái trùng với Tết âm và ngày vía thần tài. Tuy nhiên, doanh thu sẽ cải thiện trong T2/24.

Động lực tăng trưởng trong năm 2024 đến từ công ty đã tích lũy được lượng khách hàng mới trong năm 2023 và sẽ tiếp tục phát triển tệp khách hàng này trong năm tới, tiếp tục tăng thị phần và tầng lớp trung lưu vẫn đang tăng trưởng ổn định. Theo ban lãnh đạo, khu vực miền Bắc đang ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn các vùng miền khác trên cả nước.