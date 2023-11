10 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 7,9% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2023.

Theo đó, PNJ cho biết tháng 10/2023 là thời điểm bước vào mùa kinh doanh cao điểm hàng năm của ngành bán lẻ và có Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), do đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 3.008 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ và 193 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 10 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 26.384 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh: PNJ cho biết doanh thu trang sức bán lẻ trong 10 tháng năm 2023 giảm 9,4% so với cùng kỳ. Mức giảm doanh thu của PNJ thấp hơn so với mức giảm của thị trường bán lẻ không thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng trang sức.

Số lượng khách hàng mới tăng trưởng tốt. Doanh thu đóng góp từ khách hàng mới và khách hàng cũ quay lại đều ở mức khả quan trong kỳ vọng của công ty. Do đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 10 tháng năm 2023 giảm 32,0% so với cùng kỳ - trong khi đó, doanh thu vàng 24K trong 10 tháng năm 2023 tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Cùng với đó là biên lợi nhuận gộp trung bình 10 tháng năm 2023 đạt 18,5% (cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022). Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tối ưu hoá biên lợi nhuận gộp nhưng vẫn đảm bảo duy trì giá trị mang lại cho khách hàng và tổng chi phí hoạt động 10 tháng năm 2023 giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 10/2023, hệ thống PNJ có 394 cửa hàng độc lập, bao gồm 382 cửa hàng PNJ Gold, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ , 1 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có duy trì giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ ở mức 92.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" do VCSC tin rằng mức định giá hiện tại của PNJ (cụ thể, P/E năm 2024/2025 là 13x/11x) đã hấp dẫn hơn khi xét đến tốc độ tăng trưởng kép (EPS) giai đoạn 2023-26 đạt 13%.

Trong Báo cáo cập nhật này, VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024, tác động tích cực này bị ảnh hưởng bởi mức giảm 6% trong dự báo LNST của VCSC cho giai đoạn 2024-26 do VCSC tăng dự báo chi phí SG&A thêm 9% đối với giai đoạn 2024-26. Mức tăng này đến từ việc VCSC tăng dự báo số lượng cửa hàng của PNJ trong giai đoạn 2024-25 sau tốc độ mở rộng ấn tượng với 28 cửa hàng vàng mới trong 9 tháng đầu năm 2023. VCSC kỳ vọng PNJ sẽ duy trì tốc độ này, tận dụng khi thị trường bán lẻ vẫn đang đà phục hồi chậm để thuận lợi sở hữu được những vị trí cửa hàng tốt. Tuy nhiên, VCSC tin rằng doanh số trên mỗi cửa hàng cần nhiều thời gian hơn để tăng trưởng.

Trong trung và dài hạn, VCSC dự báo rằng tầng lớp thu nhập trung cao ngày càng tăng ở Việt Nam sẽ ngày càng ưa chuộng mua trang sức từ các thương hiệu uy tín thay vì mua từ các cửa hàng nhỏ lẻ không có thương hiệu - vốn vẫn chiếm 67% thị trường trang sức Việt Nam trong năm 2022 (so với 82% vào năm 2017), theo Euromonitor. Do đó, VCSC dự báo CAGR doanh thu bán lẻ của PNJ đạt 18% trong giai đoạn 2023-26F, tương ứng với dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-26F đạt 13% của VCSC.

VCSC cho biết rủi ro cũng như yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là nhu cầu trang sức và mở rộng cửa hàng yếu/mạnh hơn dự kiến; lợi nhuận bán lẻ cải thiện yếu hơn/mạnh hơn dự kiến.