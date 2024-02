Lợi nhuận PNJ giảm mạnh trong tháng đầu năm do Tết và Ngày Lễ thần tài đến muộn

Theo PNJ, hành vi mua sắm tại thị trường tiêu dùng Việt Nam trong tháng 1 và tháng 2 phụ thuộc vào chu kỳ âm lịch, với các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán và lễ Thần Tài. Tháng 1/2024, trong bối cảnh sức mua chưa hồi phục và dịp Tết Nguyên Đán, lễ Thần Tài năm nay rơi vào tháng 2, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.829 tỷ đồng giảm 7,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 245 tỷ đồng giảm 18,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ tháng 1 năm 2024 giảm 6,1% so với cùng kỳ do Tết Nguyên Đán đến trễ và sức mua vẫn đang suy giảm. Doanh thu trang sức bán sỉ tháng 1 tháng năm 2024 tăng 32,6% so với cùng kỳ trong bối cảnh đơn đặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán tăng.

Doanh thu vàng 24K tháng 1 năm 2024 giảm 15,6% do ảnh hưởng của dịp Tết Nguyên Đán và lễ Thần Tài.

Biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 1 năm 2024 đạt 17,2%, giảm so với mức 18,2% cùng kỳ năm 2023 do thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ. Tổng chi phí hoạt động 1 tháng năm 2024 giảm 3,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/LNG tháng 1 tăng từ mức 47,5% lên mức 52,1%.

Kết quả kinh doanh của PNJ.

Tính tới thời điểm 31/1/2024, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 402, tăng 2 cửa hàng so với cuối năm 2023, bao gồm 393 CH PNJ Gold, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ , 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Trong buổi họp mới đây với VnDirect, trong năm 2024, PNJ kỳ vọng sức mua sẽ bắt đầu hồi phục từ Q3/24 khi ngành công nghiệp phục hồi giúp cải thiện thu nhập của người tiêu dùng. Doanh thu trong T1/24 có thể thấp hơn so với cùng kỳ do tháng 1 năm ngoái trùng với Tết âm và ngày vía thần tài. Tuy nhiên, doanh thu sẽ cải thiện trong T2/24.

Động lực tăng trưởng trong năm 2024 đến từ công ty đã tích lũy được lượng khách hàng mới trong năm 2023 và sẽ tiếp tục phát triển tệp khách hàng này trong năm tới, tiếp tục tăng thị phần và tầng lớp trung lưu vẫn đang tăng trưởng ổn định. Theo ban lãnh đạo, khu vực miền Bắc đang ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn các vùng miền khác trên cả nước.

Thị giá PNJ giảm 1,90% từ 90.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 87.900 đồng cổ phiếu vào phiên giao dịch hôm nay 21/2.