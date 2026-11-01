Thông điệp Hà Nội dẫn dắt ngành chăn nuôi bền vững khu vực Á - Úc

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) đã khép lại sau 3 ngày làm việc với nhiều hoạt động trao đổi học thuật, kết nối khoa học và doanh nghiệp. Một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị là việc thông qua Thông điệp Hà Nội về phát triển chăn nuôi bền vững...

Nghi thức mang ý nghĩa biểu trưng cho sự chuyển giao trách nhiệm đăng cai, đồng thời thể hiện tinh thần kế thừa, gắn kết và hợp tác khoa học giữa các quốc gia thành viên AAAP. Ảnh: ban tổ chức.

Báo cáo tại lễ bế mạc vào tối 31/10, PGS.TS Đỗ Đức Lực, Phó Chủ tịch AAAP 2026, cho biết Hội nghị ghi nhận 1.915 lượt đăng ký trực tuyến, trong đó có 905 đại biểu quốc tế đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp là 1.697 người, gồm 627 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

AAAP THÔNG QUA THÔNG ĐIỆP HÀ NỘI

Các đoàn quốc tế có số lượng đại biểu đông, gồm: Hàn Quốc với 186 người, Trung Quốc 81 người, Nhật Bản 72 người, Indonesia 65 người, Đài Loan 58 người, Thái Lan 42 người, Australia 26 người và Malaysia 10 người.

Về hoạt động khoa học, hội nghị tiếp nhận 1.141 bài báo cáo đăng ký trình bày, trong đó có 306 báo cáo nói miệng và 617 báo cáo poster. Nội dung khoa học được tổ chức theo 14 lĩnh vực, gồm di truyền và chọn giống, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sinh lý và sinh sản, sức khỏe vật nuôi, chăn nuôi lợn, gia cầm, động vật nhai lại, sản phẩm chăn nuôi, môi trường, chăn nuôi số và phúc lợi động vật.

Trao kỷ niệm chương cho các nhà khoa học có đóng góp đặc biệt đối với chăn nuôi. Ảnh: Ban tổ chức.

Thông điệp Hà Nội được thông qua tại AAAP 2026 khẳng định đóng góp thiết yếu của ngành chăn nuôi đối với an ninh lương thực, sinh kế nông thôn, phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các đại biểu ghi nhận những thách thức mà ngành đang phải đối mặt, gồm biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, suy thoái môi trường, dịch bệnh động vật, kháng kháng sinh, biến động thị trường và bất ổn kinh tế. Bên cạnh đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn, chất lượng thực phẩm, phúc lợi động vật và truy xuất nguồn gốc.

Thông điệp xác định ba mục tiêu của phát triển chăn nuôi bền vững: Con người – nâng cao an ninh, an toàn thực phẩm, cải thiện sinh kế và an sinh xã hội; Môi trường – bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, giảm tác động tiêu cực và tăng cường bảo vệ môi trường; Vật nuôi - bảo vệ sức khỏe, phúc lợi động vật và quản lý có trách nhiệm sự đa dạng nguồn gen.

BỐN TRỤ CỘT LÀM NỀN TẢNG CHO CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Thông điệp nêu lên bốn trụ cột làm nền tảng cho sản xuất chăn nuôi bền vững.

Kinh tế: Tạo dựng giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng chống chịu, bảo đảm tính sinh lời và phát triển bền vững của doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi.

Xã hội: Bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tham gia và tiếp cận tri thức, dịch vụ, nguồn lực, thị trường cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị chăn nuôi.

Môi trường: Sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý chất thải và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Vật nuôi: Bảo đảm sức khỏe, phúc lợi động vật, đa dạng nguồn gen và sử dụng có trách nhiệm nguồn gen vật nuôi.

Để thúc đẩy chuyển đổi sản xuất chăn nuôi, Thông điệp Hà Nội đưa ra 10 khuyến nghị.

Thứ nhất, bảo tồn và cải tiến nguồn gen vật nuôi. Bảo tồn, sử dụng bền vững các giống vật nuôi bản địa, giống thích nghi với điều kiện địa phương; áp dụng công nghệ chọn giống phù hợp nhằm nâng cao năng suất, sức khỏe, khả năng chống chịu và chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, thúc đẩy dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn thông qua tối ưu hóa nguồn lực địa phương, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và chất phụ gia; đổi mới phương thức phối trộn và cho ăn.

Thứ ba, tăng cường sức khỏe và phúc lợi động vật. Áp dụng các thực hành dựa trên cơ sở khoa học để bảo vệ sức khỏe, phúc lợi động vật trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ chọn giống, nuôi dưỡng đến vận chuyển và giết mổ.

Thứ tư, củng cố cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health). Tích hợp sức khỏe động vật, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh và sử dụng kháng sinh có trách nhiệm nhằm kiểm soát các nguy cơ sức khỏe chung và tình trạng kháng kháng sinh.

Thứ năm, thúc đẩy thu hồi tài nguyên và tuần hoàn. Tăng cường thu hồi, tái chế chất dinh dưỡng; quản lý chất thải chăn nuôi, sử dụng làm phân bón, sản xuất năng lượng sinh học và phát triển hệ thống nông – lâm – chăn nuôi kết hợp.

Thứ sáu, thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo. Ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, quản trị dựa trên dữ liệu, chăn nuôi thông minh và truy xuất nguồn gốc để nâng cao hiệu quả sản xuất, chuỗi giá trị chăn nuôi.

Thứ bảy, trao quyền cho người chăn nuôi và cộng đồng. Nâng cao năng lực cho hộ chăn nuôi nhỏ, hợp tác xã, phụ nữ, thanh niên và cộng đồng nông thôn thông qua tiếp cận bình đẳng với kiến thức, công nghệ, tài chính, dịch vụ thú y và thị trường.

TS. Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam phát biểu tại Lễ bế mạc AAAP 2026.

Thứ tám, xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm. Phát triển chuỗi giá trị minh bạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiếp cận thị trường, niềm tin người tiêu dùng và tạo dựng giá trị bền vững.

Thứ chín, giảm thiểu tác động môi trường. Triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, chất thải, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hiệu quả bảo vệ môi trường trong các hệ thống chăn nuôi.

Thứ mười, tăng cường chính sách và hợp tác. Xây dựng, thực thi chính sách kiến tạo, cơ chế quản trị hiệu quả, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác khu vực, toàn cầu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chăn nuôi bền vững.

Thông điệp Hà Nội kêu gọi chính phủ các nước và các bên liên quan xây dựng môi trường chính sách, thể chế thuận lợi, phối hợp chuyển các khuyến nghị thành hành động cụ thể.

Các đại biểu cũng kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác để chia sẻ tri thức, công nghệ, dữ liệu, nguồn lực đầu tư và kinh nghiệm; bảo đảm các sáng kiến đổi mới sáng tạo tiếp cận được người chăn nuôi và cộng đồng trong các hệ thống sản xuất, chuỗi giá trị khác nhau.

Thông qua Thông điệp Hà Nội, các đại biểu hướng tới mục tiêu chuyển đổi ngành chăn nuôi vì một tương lai an toàn, xanh, bao trùm, có khả năng chống chịu và thịnh vượng cho con người, vật nuôi và môi trường.