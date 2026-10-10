Vietstock 2026: Kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy chăn nuôi xanh và tăng tính cạnh tranh

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam lần thứ 14 (Vietstock 2026) với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10/2026 tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Phần mềm quản lý trang trại thông minh kết hợp IoT và AI giúp kiểm soát môi trường chuồng nuôi. Ảnh: VIBO Co.

Vietstock 2026 quy tụ hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung giới thiệu công nghệ, giải pháp và thúc đẩy kết nối kinh doanh trên toàn chuỗi giá trị chăn nuôi.

Sự kiện được định hướng trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp, người chăn nuôi, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt.

Thông qua việc quy tụ toàn diện các giải pháp về sức khỏe vật nuôi, dinh dưỡng, vận hành trang trại và chế biến, sự kiện mang đến cái nhìn tổng quan về những công nghệ và dịch vụ đang định hình ngành chăn nuôi hiện đại. Qua đó, giúp các đơn vị, đối tác trong ngành tìm hiểu những bước phát triển trên toàn chuỗi sản xuất, xác định giải pháp phù hợp và kết nối với các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu vận hành ngày càng đa dạng.

Triển lãm trưng bày bao quát nhiều khâu trong chuỗi giá trị, từ sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi đến công nghệ trang trại, chế biến và sản xuất bền vững. Các nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm thuốc thú y, vacine, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn, giống và ấp nở; thiết bị trang trại, hệ thống chăn nuôi thông minh, tự động hóa, công nghệ số; cùng công nghệ chế biến, đóng gói, quản lý chất thải và sử dụng phụ phẩm.

Sự kiện bao quát nhiều khâu trong chuỗi giá trị, từ sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi, thuốc thú y, vắc-xin đến công nghệ trang trại, chế biến và sản xuất bền vững. Ảnh: Vietstock 2025.

Diễn ra đồng thời là một nội dung trọng tâm của Vietstock 2026: Chương trình trao đổi tri thức với khoảng 80 chủ đề hội nghị, hội thảo kỹ thuật và phiên chuyên đề trong ba ngày triển lãm. Ban tổ chức cho biết nội dung dự kiến bao quát chính sách, quy định, sức khỏe vật nuôi, quản lý trang trại, công nghệ sản xuất và phát triển bền vững, với sự tham gia của cơ quan quản lý, hiệp hội ngành, chuyên gia kỹ thuật và đại diện doanh nghiệp.

Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chủ trì 3 phiên hội nghị, gồm: hội nghị “Kiến tạo chuỗi giá trị chăn nuôi an toàn, xanh và cạnh tranh bền vững” (ngày 21/10) tập trung vào định hướng phát triển ngành; tọa đàm “Chăn nuôi bò thịt tại Việt Nam: Thách thức và triển vọng phát triển” (ngày 22/10) thảo luận những khó khăn và cơ hội của lĩnh vực này; hội nghị “Đối thoại giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp chăn nuôi, thú y” (ngày 22/10) tập trung vào cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và tháo gỡ các vướng mắc liên quan.

Đặc biệt, diễn đàn “Một Sức khỏe” diễn ra ngày 22/10 tập trung vào mối liên hệ giữa sức khỏe động vật, sức khỏe con người và môi trường. Các nội dung dự kiến gồm an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, an toàn thực phẩm và quản lý chăn nuôi. Chuyên đề về dịch tả lợn Châu Phi sẽ xem xét những tác động của dịch bệnh và các giải pháp quản lý, bảo vệ đàn vật nuôi.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Vietstock 2026 triển khai các chương trình kết nối nhằm đưa doanh nghiệp tiếp cận khách mua hàng và đối tác tiềm năng. Chương trình “Khách mua chủ chốt” dự kiến đón 100 nhà mua hàng từ Việt Nam, Lào, Myanmar và Indonesia. Chương trình “Kết nối kinh doanh” hỗ trợ sắp xếp lịch hẹn trước triển lãm, tạo điều kiện để các bên gặp gỡ theo nhu cầu.

Ở cấp độ quốc tế, Hội nghị bàn tròn các Hiệp hội Chăn nuôi và Thú y Đông Nam Á diễn ra sáng 22/10, với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Hướng đi tất yếu của ngành chăn nuôi các nước ASEAN” quy tụ đại diện các hiệp hội từ Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Campuchia, tạo diễn đàn trao đổi về thách thức chung, ưu tiên phát triển và cơ hội hợp tác.

Ban tổ chức cũng cho biết Vietstock 2026 hướng đến thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi giá trị, đồng thời tạo không gian trao đổi về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam.