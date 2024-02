Thu nhập gấp 3 ngày thường, doanh nghiệp vẫn khó tuyển bảo vệ dịp Tết

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ an ninh, bảo vệ đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn từ nay đến Tết Nguyên đán.

KHAN HIẾM LAO ĐỘNG

Yêu cầu đảm bảo an ninh được chú trọng hơn khi Tết đang đến gần, khiến các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cũng “chạy đua” để tuyển dụng.

Bà Nguyễn Minh Tuyến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Quang Trung (Hà Nội) cho biết liên tục trong năm, và ngay ở thời điểm cận Tết này công ty thường xuyên tuyển dụng hàng trăm nhân viên bảo vệ, mức lương tương đối hấp dẫn, trung bình từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng tùy vị trí. Riêng vị trí ca trưởng, chỉ huy trưởng dao động từ 15 – 30 triệu đồng.

Việc tuyển dụng với số lượng lớn để cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các nhà máy, khu công nghiệp…Người lao động được tuyển dụng ở vị trí này có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, thiết bị, hàng hóa, con người; tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự cố; thực hiện các công việc khác do quản lý phân công.

Về chế độ, bà Tuyến cho hay, người lao động sẽ được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, lương thưởng tháng 13, thưởng đột xuất theo hiệu suất công việc.

Hiện tại nhu cầu tuyển dụng bảo vệ của công ty tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm. Nếu thông thường, đơn vị sẽ chỉ tuyển lao động làm việc chính thức. Yêu cầu nam từ 18 đến 40 tuổi, cao từ 1m65, nữ từ 1m55, với độ tuổi từ 18 đến 45.

Họ chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, có sức khỏe tốt, lí lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự và không xăm trổ…thì cận Tết này, trước mắt người lao động ứng tuyển vào vị trí bảo vệ chỉ cần có căn cước công dân là có thể đi làm luôn.

Người lao động đi làm trong dịp Tết sẽ nhận lương 400.000 đồng/ngày, được đảm bảo 2 bữa cơm ca, đồng phục, nhà ở miễn phí.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ vẫn có nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp Tết. Ảnh - N.Dương.

Do yêu cầu bảo vệ các tòa nhà cũng như các dự án đang thi công tăng cao, ông Nguyễn Trung Hiếu, chuyên viên tuyển dụng một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội cũng cho biết đang tìm số lượng lớn nhân viên bảo vệ do sắp đưa vào vận hành hai khu chung cư mới.

Mặc dù vậy, theo ông Hiếu, càng cận Tết việc tuyển dụng càng khó khăn do tâm lý phần lớn người lao động chờ thưởng Tết, không có ý định tìm việc mới ở thời điểm này mà sẽ chờ qua năm mới chuyển việc.

THU NHẬP TĂNG CAO VẪN KHÔNG TUYỂN ĐỦ NGƯỜI

Cũng có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ đang tăng cao, bà Nguyễn Thị Hòa, chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Bảo vệ An ninh Xô Viết thông tin, trước Tết đơn vị này đang cần tuyển 30 nhân viên bảo vệ làm việc ở các nhà máy, tòa nhà. Người lao động chỉ cần có đủ sức khỏe, chịu khó, không có tiền án tiền sự, và dưới 55 tuổi là có thể được nhận việc luôn.

Ưu tiên nhóm bộ đội, công an xuất ngũ, nhân viên đã qua đào tạo nghiệp vụ bảo vệ. Người lao động sẽ nhận mức lương từ 6 – 8,5 triệu đồng. Thu nhập sẽ cao hơn tùy thuộc vào vị trí và thời gian làm việc, và được đảm bảo đầy đủ mọi chế độ theo Luật định.

Tuy nhiên, bà Hòa cho biết, ở thời điểm cận Tết này, nhu cầu nhân sự rất khan hiếm, số lượng tăng dự kiến từ 25 – 30% so với Tết năm ngoái.

“Tâm lý của người lao động hầu như đều đã muốn về quê ăn Tết chứ ít khi ra thành phố tìm việc trong thời gian này. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Tết nhưng công ty cũng không có đủ nguồn để cung ứng. Vì thiếu hụt nên chúng tôi cũng không dám nhận những hợp đồng lao động thời vụ, chỉ đảm bảo đáp ứng cho những hợp đồng cố định làm toàn thời gian”, bà Hòa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hòa, chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Bảo vệ An ninh Xô Viết trao đổi với ứng viên. Ảnh - N.Dương.

Để tăng hiệu quả tuyển dụng, ngoài kết nối với các phiên giao dịch việc làm, đáp ứng yêu cầu tuyển nóng lao động, công ty phải sử dụng nhiều kênh khác nhau, như đăng tin tuyển dụng ở các trang web, mạng xã hội, thậm chí qua người quen giới thiệu…

Ông Lê Minh Tuấn, chuyên viên tuyển dụng Công ty Bảo vệ Bình Yên cũng nhìn nhận, không chỉ dịp Tết mà nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ an ninh bảo vệ sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Hiện đơn vị này đang cần tuyển từ 30 - 50 nhân viên, với mức lương từ trên 5 đến 7 triệu đồng/tháng (30 công); riêng ngày lễ, Tết là 25.000 đồng/giờ. Nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nên công ty đang tuyển cơ động cả sinh viên làm thời vụ, chỉ cần có căn cước công dân hoặc thẻ sinh viên/giấy xác nhận của nhà trường là đăng ký đi làm luôn.

Theo ông Tuấn, khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu đảm bảo an cũng sẽ càng cao hơn, vì thế công ty liên tục tuyển dụng để cung ứng cho các đơn vị có nhu cầu.

Song cũng như khó khăn chung của các doanh nghiệp, ông Tuấn cho hay, càng gần Tết, việc tuyển dụng bảo vệ càng khó khăn về nguồn nhân lực, do phong tục tập quán của Việt Nam gần Tết mọi lao động đều muốn về quê, ra Giêng mới đi làm.

“Từ đầu tháng Chạp đến cận Tết là thời điểm nóng nhất về khan hiếm lao động. Chúng tôi rất khó tuyển đủ người nên phải có thêm phương án làm thời vụ, hoặc thuê lực lượng bên ngoài theo thời gian ngắn để lấp vào khoảng trống này”, ông Tuấn thông tin. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh tuyển dụng qua các kênh bên ngoài.

Theo ông Tuấn, người lao động đi làm trong dịp Tết thường nhận thu nhập cao gấp 3 lần ngày thường, song vẫn ít người chọn ở lại nhận việc. So với thời điểm khác trong năm, nhu cầu tuyển dụng bảo vệ dịp này tăng từ 20 - 30% để tăng cường an ninh cho các tòa nhà, khu chung cư.

Nhìn nhận về cơ hội việc làm trong lĩnh vực này, ông Tuấn đánh giá, làm dịch vụ an ninh bảo vệ sẽ ngày càng được coi trọng như là một nghề . “Xã hội ngày phát triển, các tòa nhà, chung cư mọc lên càng nhiều, sẽ cần lực lượng bảo vệ, an ninh tốt để bảo đảm an toàn. Xã hội sẽ nhìn nhận như một nghề, vì thế cơ hội việc làm sẽ còn và phát triển hơn nữa”, ông Tuấn cho hay.

Từ góc độ đơn vị kết nối, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng nhận định, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì lớn, song khó khăn trong tìm kiếm ứng viên do thời điểm cận kề dịp lễ, Tết, người lao động làm toàn thời gian rất ít khi nhảy việc.

Vì vậy, tuyển dụng với nhóm lao động ở khu vực chính thức thời điểm hiện tại sẽ hạn chế hơn. Hiện những công việc như thời vụ, bán thời gian sẽ thu hút lao động phi chính thức lựa chọn hơn.

Theo ông Thành, thông qua hoạt động thu thập thông, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong quý 1/2024, tại Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng từ 100.000 – 120.000 lao động. Thương mại – dịch vụ vẫn là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động cao hơn cả…