Thúc đẩy hiểu biết về văn hoá Thái Lan

Chương trình được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Hà Nội và Tổng cục Du lịch Thái Lan, mang đến một chuỗi các hoạt động văn hoá, du lịch và biểu diễn âm nhạc từ nhiều vùng khác nhau của đất nước Thái Lan.

Sự kiện được tổ chức với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Thái Lan, tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước và gây quỹ cho các nạn nhân của cơn bão Yagi tại Việt Nam. Người tham gia sự kiện sẽ được trải nghiệm hàng loạt các hoạt động thú vị, mang đậm bản sắc văn hoá của đất nước Thái Lan như thưởng thức ẩm thực xứ sở Chùa vàng; đắm chìm trong không gian âm nhạc đặc sắc; tìm hiểu về du lịch, văn hoá và con người Thái Lan; trải nghiệm các hoạt động thủ công truyền thống Thái Lan.

Trong khuôn khổ sự kiện “Amazing Thailand: Your Stories Never End - Càng hiểu càng yêu” đã diễn ra các hoạt động giới thiệu về văn hóa và âm nhạc từ nhiều vùng khác nhau của Thái Lan như: Hội thảo thủ công mỹ nghệ Thái Lan và trình diễn ẩm thực Thái Lan; Chương trình biểu diễn văn hóa Thái Lan, Muay Thái và biểu diễn âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Thanh niên Thành phố Yala; Chiếu phim “How to Make Millions Before Grandma Dies” và chương trình rút thăm may mắn.