Thương hiệu xa xỉ bị cướp bộ sưu tập ngay trước thềm Tuần lễ Thời trang Paris

Rạng sáng ngày 17/9 (theo giờ Việt Nam), Giám đốc sáng tạo của Balmain đã không giấu nổi cảm xúc thất vọng khi chia sẻ về vụ cướp trên trang cá nhân của mình. Anh cho biết, khi anh đang ở văn phòng để kiểm tra những công đoạn cuối cùng cho show diễn của Balmain vào cuối tháng 9 thì nhận được tin báo: tài xế vận chuyển của thương hiệu đã bị một nhóm người tấn công và điều đáng buồn là hơn 50 thiết kế giá trị đã bị lấy đi.

Anh chia sẻ: “Đội ngũ của chúng đã dồn không biết bao nhiêu công sức và nhiệt huyết để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Sự thiếu tôn trọng trắng trợn như vậy thật đáng thất vọng”.

Theo thông tin từ cơ quan truyền thông Libération, vụ cướp được cho là xảy ra trên quãng đường vẫn chuyển giữa một trong những sân bay Paris và trụ sở nhà mốt Balmain. Hành động này, chỉ mười ngày trước buổi trình diễn thời trang theo lịch trình, không chỉ gây hậu quả tài chính mà còn thử thách tính sáng tạo và quyết tâm của Rousteing và đồng đội. Đây cũng là một thách thức thực sự đối với các nghệ nhân và thợ may, những người sẽ phải sản xuất vô số trang phục trong thời gian kỷ lục.

Song, thay vì nản lòng, hiện người đứng đầu BST Xuân Hè của Balmain đang tìm cách để cứu vãn tình hình. Được biết, ngay sau khi nhận được tin, Olivier đã đứng ra chỉ đạo, quyết tâm làm lại những thiết kế thất lạc để đảm bảo rằng bộ sưu tập sẽ sẵn sàng cho buổi trình diễn vào ngày 27/9 tới.

"Tôi và cộng sự sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa, cả ngày lẫn đêm cùng các nhà cung cấp nguyên phụ liệu để làm lại mọi thứ đã mất nhưng điều này thật đáng buồn. Tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn như một lời nhắc nhở rằng đừng bao giờ coi bất cứ điều gì là hiển nhiên", Olivier Rousteing nói.

Giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing tỏ ra thất vọng trước vụ việc xảy ra ngay giữa trung tâm Paris.

Theo CNN, Balmain là một trong những thương hiệu xa xỉ của Pháp, với những mẫu túi xách có giá khởi điểm gần 600 bảng Anh. Olivier Rousteing trở thành giám đốc sáng tạo vào năm 2011 và được ghi nhận là người đã khiến thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ bằng cách đón nhận phong cách hip-hop và sự đa dạng.

Trong hàng thập kỷ cống hiến cho Balmain, Olivier Rousteing chưa bao giờ "đứng yên" - hay nói cách khác, anh chưa bao giờ chịu "cũ". Ngay cả khi cùng các giám đốc sáng tạo của những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới khác "đào bới" lại kho di sản tìm cảm hứng từ những thiết kế đặc biệt thành công trong quá khứ anh vẫn liên tục có cách làm mới lại mọi thứ theo ý tưởng đột phá của mình.

Tại Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris hồi tháng 7, Olivier Rousteing đã trình làng bộ sưu tập Balmain Resort 2024 với những đầm bodycon, quần dài thêu hoa… đầy cảm hứng cổ điển khiến bất cứ tín đồ thời trang nào cũng phải "xiêu lòng". Trong đó, những chiếc áo khoác "jolie madame" trong Balmain Resort 2024 được điêu khắc với phần vai tròn và phần eo được thắt lại hoặc những chiếc quần culottes, trong sự kết hợp nổi bật của màu đỏ, xanh nhạt cùng màu bạc hà như sự gợi nhớ nhẹ nhàng, đầy cảm xúc về phong cách của Pierre Balmain năm xưa.

Họa tiết da báo trên vải hoa lurex, thậm chí là những chiếc mũ lấy cảm hứng từ thập niên 50 và 70 hay những vòng xoắn quá khổ trên áo choàng lavaliere, chiếc áo da có chạm trổ, mang các chi tiết như những hình thêu làm say lòng hàng vạn tín đồ trong quá khứ, đang nằm yên trong kho di sản của thương hiệu đều đã được khéo léo đưa vào Balmain Resort 2024 với kích thước chân thực như chúng đã từng có - ở di sản thuộc về chúng.

Những khách hàng nổi tiếng của thương hiệu bao gồm Kim Kardashian và Beyoncé, những người đã mặc nhiều món đồ Balmain đặt riêng trong chuyến lưu diễn năm 2023. Nữ diễn viên Emily Blunt cũng đã mặc chiếc váy Balmain màu xanh bạc hà tại buổi ra mắt phim Oppenheimer của Chris Nolan ở Paris vào tháng 7/2023.

Sau vụ cướp xảy ra hôm Chủ nhật, các nhà thiết kế đồng nghiệp và những người nổi tiếng đã lên tiếng trên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhà thiết kế Donatella Versace viết: “Gửi đến bạn tất cả tình yêu của tôi. Tôi biết rằng bạn và khả năng sáng tạo của bạn sẽ có thể vượt qua điều này”. "Thật tồi tệ. Gửi đến bạn nhiều tình yêu”, siêu mẫu Linda Evangelista viết.

Tuần lễ thời trang Paris là một trong những sự kiện quan trọng nhất hàng năm trong lịch trình của các nhà thiết kế. Được chủ trì bởi Công đoàn Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), lịch trình của Paris Fashion Week dự định kéo dài từ ngày 25/9 đến ngày 3/10, bao gồm 67 buổi trình diễn và 41 buổi thuyết trình giới thiệu, với sự góp mặt tổng cộng 108 người tham gia.

Trong khi các thương hiệu chủ lực thông thường – chẳng hạn như nhà mốt Christian Dior, thương hiệu Saint Laurent và Balmain – sẽ tiếp tục làm hài lòng Paris với sự hiện diện của họ, thì một số sự trở lại vô cùng đáng chú ý đối với lịch trình tuần lễ thời trang lần này do từng có thời gian vắng bóng trước đây. Tiêu biểu như sự trở lại của thương hiệu Kimhēkim của Hàn Quốc, Carven của Pháp và đặc biệt là nhãn hiệu Bỉ được mến mộ Maison Margiela.

Thương hiệu Pháp Carven sẽ trở lại với Tuần lễ thời trang Paris sau 5 năm gián đoạn, chuẩn bị trình diễn bộ sưu tập đầu tiên của giám đốc sáng tạo mới Louise Trotter, người đã đảm nhận vai trò này vào tháng 2 năm nay sau khi làm việc ở vị trí tương tự tại thương hiệu nổi tiếng Lacoste trong suốt 4 năm. Ngoài ra, Mugler – thương hiệu được yêu thích mạnh mẽ gần đây cũng đã quay trở lại lịch trình, tuy nhiên, theo WWD, nhà mốt sẽ rút lui một cách tinh vi khỏi chiến lược ‘xem ngay, mua ngay’ mà họ đã áp dụng trong những năm qua.

Tuần lễ thời trang Paris là một trong những sự kiện quan trọng nhất hàng năm trong lịch trình của các nhà thiết kế.

Ngôi sao đang lên, nhà thiết kế tài năng gốc Việt Peter Do là một cái tên mới gây chú ý trong lịch trình năm nay. Năm ngoái, thương hiệu Mỹ lần đầu tiên có bước dấn thân đầy ấn tượng vào lĩnh vực trang phục nam sau khi xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực trang phục nữ. Peter Do tham dự Tuần lễ thời trang Paris ngay sau khi bộ sưu tập đầu tiên của anh dành cho thương hiệu Helmut Lang được trình diễn mở màn tại Tuần lễ thời trang New York vừa qua.

Trong khi đó, nhà mốt Casablanca của Pháp đã trở thành một sự bổ sung thêm cho lịch trình của Tuần lễ thời trang Paris, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này dự kiến sẽ giới thiệu cả trang phục nam và nữ trên sàn diễn Pháp, đi kèm với một tuyên bố “Mở ra một chương mới đầy thú vị cho thương hiệu”. Chúng ta cùng trông chờ sự thể hiện của Olivier Rousteing cùng Balmain và các thương hiệu nói trên trong những ngày sắp tới.