Tiền mất, tật mang khi sử dụng mỹ phẩm chất lượng kém

Thị trường mỹ phẩm trong nước mở rộng nhanh, phản ánh nhu cầu làm đẹp tăng cao nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong kiểm soát. Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm, quảng cáo sai lệch vẫn xuất hiện, gây rủi ro cho người dùng...

Mailisa, Đoàn Di Băng… là hai trong số nhiều cái tên “nổi đình đám” trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam bởi các quảng cáo về những bộ mỹ phẩm “thần thánh” giúp trị nám, làm trắng da.

Tuy nhiên, theo các kết luận mới đây của cơ quan Công an điều tra Việt Nam, nguồn gốc, xuất xứ của những sản phẩm này không “thần thánh” những gì quảng cáo; trái lại, chúng còn tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khoẻ người sử dụng.

CƠ QUAN CÔNG AN ĐIỀU TRA ĐÃ VÀO CUỘC

Ngày 31/10/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ba bị can gồm: Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Đơn vị này đã trực tiếp ký hợp đồng sản xuất Hanayuki Sunscreen Body - sản phẩm mới bị thu hồi và tiêu huỷ.

Phòng sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Vụ việc được dư luận vô cùng quan tâm bởi đây là sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki của Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy), vợ của bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Đoàn Di Băng liên tục tham gia vào hoạt động quảng bá, phân phối các sản phẩm trên các nền tảng xã hội. Từ giữa năm nay, thương hiệu mỹ phẩm của Đoàn Di Băng đã liên tục vướng hàng loạt quyết định thu hồi và đình chỉ lưu hành do vi phạm chất lượng.

Tháng 5/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng thực tế chỉ đạt SPF 2,4, thấp hơn rất nhiều so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask do sản phẩm không ghi đầy đủ công thức thành phần như trong hồ sơ công bố, thiếu các chất Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin. Trước đó, loạt sản phẩm mang nhãn Hanayuki bị phát hiện vi phạm chất lượng, từ dầu gội, dầu xả đến kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da.

Tương tự, Mailisa - tên thật là Phan Thị Mai - cũng đang bị điều tra về hành vi bán sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng. Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dòng mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa – trong đó có các sản phẩm Doctor Magic – được xác định có nguồn gốc từ Quảng Châu (Trung Quốc), thuộc nhóm hàng giá rẻ và không đáp ứng tiêu chuẩn, thành phần để được cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bộ sản phẩm chủ lực của thẩm mỹ viện Mailisa.

Cơ quan điều tra cáo buộc vợ chồng bà Phan Thị Mai đã thông đồng với đối tác Trung Quốc để lập hợp đồng “ngụy tạo”, chuyển đổi xuất xứ từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc). Việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ xin cấp CFS trước khi số hàng được Công ty MK Skincare – do ông Khánh điều hành – nhập khẩu về Việt Nam để phân phối.

Ước tính ban đầu, chỉ với 3 sản phẩm chủ lực trong khoảng 100 sản phẩm của hệ thống, số tiền thu lợi bất chính có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sản phẩm chủ lực của thẩm mỹ viện Mailisa có thể kể đến như Bộ N3 - bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi bán với giá 2,3 triệu đồng; Combo da nám Doctor Magic (N3+M23) bán với giá 2,74 triệu đồng; Bộ B1 - bộ kem dưỡng hỗ trợ sáng da bán với giá 1,7 triệu đồng.

Bà Mailisa nhiều lần nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm không phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Như vậy, nếu người tiêu dùng thực sự tin tưởng những lời quảng cáo này, có vẻ như họ đã bị lừa. Thậm chí, rất có thể họ đang gián tiếp tiếp tay cho những đối tượng này buôn bán hàng giả, hàng nhái, mang lại nguy hiểm cho chính bản thân mình khi trực tiếp sử dụng sản phẩm.

NGUY CƠ CHO SỨC KHỎE

Các sản phẩm mỹ phẩm mà các đối tượng như Mailisa, Đoàn Di Băng phân phối, quảng bá thường được quảng cáo như "thần dược" trị nám, trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng lại chứa nhiều hoạt chất nguy hiểm khiến làn da hư hỏng nặng, mà không phải ai cũng biết.

"Kem trộn, mỹ phẩm chất lượng kém thường giúp da trắng rất nhanh trong vài ngày nhưng sau đó gây đỏ da kéo dài, giãn mạch, da mỏng, dễ kích ứng, bong tróc", bác sĩ Lư Huỳnh Thanh Thảo, Phó Trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết.

Theo bác sĩ Thảo, kem trộn có thể chứa nhiều hoạt chất nguy hiểm như corticoid, hydroquinone nồng độ cao, thủy ngân, chì... Việc sử dụng kéo dài không kiểm soát có thể gây hàng loạt tác dụng phụ nghiêm trọng như teo da, giãn mao mạch, làm da mỏng yếu, rối loạn sắc tố, gây nám má tái phát dai dẳng. Người dùng có thể phụ thuộc corticoid, khiến da đỏ rát, bong tróc khi ngừng sử dụng, tăng sắc tố da do lạm dụng hydroquinone lâu dài.

Mỹ phẩm chất lượng kém chứa nhiều hoạt chất nguy hiểm khiến làn da hư hỏng nặng.

Thực tế cho thấy số lượng bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vì các biến chứng do sử dụng kem không rõ nguồn gốc hàng ngày là vô cùng đông. Phân tích nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên, PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Liên chi hội Da liễu TP.HCM, cho biết hiện nay nhiều người thường theo dõi các thông tin quảng cáo theo “trend” và mua các sản phẩm làm đẹp từ sự chỉ dẫn của các "KOLs", người nổi tiếng trên mạng.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Liên chi hội Da Liễu TP.HCM, việc dùng kem trộn, mỹ phẩm tự chế không thể trị nám mà chỉ gây thêm những tổn thương nghiêm trọng. Da thường nổi mụn viêm, ngứa rát, bong vảy khi ngừngsử dụng, tăng sắc tố màu xanh hoặc nâu sẫm xuất hiện dai dẳng, không đáp ứng với các phương pháp điều trị nám thông thường.

Chính vì vậy, “người dân hãy thật cẩn trọng khi mua những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng, và cần có sự tư vấn của chuyên gia da liễu với tình trạng da của mình”, PGS. Lê Ngọc Diệp nhấn mạnh.