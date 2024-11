Tiền vào mạnh, VN-Index có “nến rút chân”

Thị trường bất ngờ xuất hiện nhịp phục hồi khá tích cực trong phiên chiều nay dù thanh khoản không cao hơn bao nhiêu so với buổi sáng. Lực cầu chủ động đã nâng giá khác hẳn kết hợp với nhiều blue-chips đảo chiều thành công đã “dắt” VN-Index quay lại sát tham chiếu, đạt biên độ phục hồi tới hơn 9 điểm.

Ít phút đầu phiên chiều chỉ số tiếp tục tìm đáy mới, mức giảm sâu nhất 11,3 điểm. Tuy nhiên bất ngờ loạt cổ phiếu lớn được mua khá mạnh, kéo dần chỉ số lên và tạo sức lan tỏa khá rộng. VN30-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,52% với 10 mã tăng/19 mã giảm, trong khi chốt buổi sáng còn giảm 0,95% với 6 mã tăng/24 mã giảm.

Thực ra cổ phiếu trong rổ VN30 phục hồi tốt hơn những gì chỉ số thể hiện. Do cổ phiếu phải quay đầu đi lên từ vùng đỏ nên không phải tất cả đều vượt được tham chiếu. Dù vậy toàn bộ 30 mã trong rổ đều “thoát đáy” với biên độ khác nhau, trong đó 16 mã phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất phiên.

Loạt mã lớn tăng mạnh đáng chú ý chiều nay là MSN, VHM, HPG, VRE. Đây là những cổ phiếu đảo chiều thành công và có biên độ tăng rộng. MSN chốt phiên sáng còn giảm 0,69%, đến đầu giờ chiều tạo đáy giảm tới 1,38% nhưng từ 1h30 trở đi đột ngột leo dốc dữ dội. MSN đóng cửa tăng 1,66% so với tham chiếu tương đương phục hồi 3,09% so với đáy. VHM chậm hơn, đến khoảng 1h45 mới bắt đầu bứt phá và đóng cửa tăng 1,5% so với tham chiếu, tương đương đảo chiều 3,44% so với đáy. HPG đã khá mạnh trong buổi sáng khi tăng 0,93% nhưng từ 2h trở đi còn mạnh hơn nữa, đóng cửa tăng 2,59%. HPG, MSN, VHM đều là những cổ phiếu thu hút dòng tiền rất mạnh trong buổi chiều, chiếm gần 27% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ VN30 trong buổi chiều.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cho đến cuối phiên vẫn không thể xanh được, nhưng mức độ phục hồi cũng khá ấn tượng. CTG khá nhất, tăng 3,25% kể từ đáy và chốt phiên chỉ còn giảm 0,14% so với tham chiếu. TPB hồi lại 1,25% còn giảm 2,7%; VPB hồi 1,32% còn giảm 1,54%; STB hồi 1,2% còn giảm 4,79%; SSB hồi 1,83% còn giảm 0,35; MBB hồi 1,46% còn giảm 1,02%...

Nhóm cổ phiếu hút tiền mạnh nhất thị trường đã có nhiều mã đảo chiều thành công.

Do cổ phiếu ngân hàng vẫn đỏ, VN30-Index đóng cửa còn giảm 0,52% và đóng cửa vẫn thấp hơn đáy tuần trước. Tuy vậy VN-Index đã có sự hỗ trợ từ các cổ phiếu khác. HPG, FPT, VHM, GVR, MSN, HVN, DGC là những cổ phiếu không hẳn là trụ lớn nhất nhưng cũng cân bằng lại phần nào nhóm giảm.

Độ rộng chỉ số cuối phiên cũng vẫn còn đỏ nhiều hơn, với 162 mã tăng/210 mã giảm (chốt phiên sáng là 119 mã tăng/236 mã giảm). Dù vậy nếu nhìn từ diễn biến phục hồi buổi chiều, hơn một nửa số cổ phiếu trên sàn (52%) xuất hiện biên độ hồi giá trên 1% so với mức thấp nhất. Đây là biểu hiện khá rõ của dòng tiền bắt đáy.

Điều khá bất ngờ là ở nhịp hồi buổi chiều thanh khoản thực chất đột biến: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ đạt gần 9.449 tỷ đồng, tăng 4,1% so với phiên sáng. Tuy vậy đây vẫn là phiên chiều có thanh khoản tốt nhất 12 phiên. Ngoài ra, giao dịch khá lớn trong buổi sáng giúp tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay tăng gần 39% so với phiên trước, đạt 18.529 tỷ đồng, cao nhất 15 phiên.

Diễn biến phục hồi cũng giúp khá nhiều cổ phiếu hưởng lợi. Những mã mạnh buổi sáng có thêm động lực. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 53 mã tăng hơn 1%, đóng cửa là 70 mã. Rất nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn như HPG, FPT, VHM, MSN, CMG, DGC thanh khoản trên 400 tỷ đồng, HPG còn vượt 1.100 tỷ đồng. Nhóm tầm trung như HAH, CSV, VSC, GMD, DCM, HDG cũng khớp cả trăm tỷ mỗi mã. Nhóm 70 mã mạnh nhất thị trường hôm nay chiếm khoảng 33,8% tổng giá trị khớp của sàn HoSE.

Mặc dù mức tăng thanh khoản phiên này có sự đóng góp đáng kể của cổ phiếu ngân hàng – các mã ngân hàng trên HoSE chiếm 28,5% tổng khớp cả sàn – nhưng cũng có nhiều cổ phiếu khác nhận được dòng tiền tốt. Cụ thể, HoSE tăng thanh khoản tuyệt đối hôm nay khoảng 5.059 tỷ đồng so với phiên trước thì nhóm ngân hàng chỉ tăng 2.151 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã giảm bán và tăng mua. Cụ thể khối này xả thêm 878,9 tỷ trên HoSE, giảm 13% so với phiên sáng trong khi mua vào 641,3 tỷ tăng 115%. Mức ròng do đó còn -237,6 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng tới 706 tỷ.