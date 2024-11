Chiến lược thị trường: VN-Index khó tăng mạnh nhưng khả năng giảm cũng thấp, mua thăm dò tích lũy

Thị trường trong nước “giậm chân tại chỗ” trong tuần vừa qua, chốt tuần ở mức 1.252,56 điểm, giảm -2,33 điểm, tương đương lùi -0,19% so với tuần trước. Mức giảm chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Vn30 (-0,6%), trong khi nhóm Midcap và Smallcap tăng lần lượt +0,6% và +0,9%.

Khối ngoại có tuần bán ròng mạnh 3.640 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm bán ròng 81.829 tỷ đồng. Thanh khoản bình quân toàn thị trường tuần vừa qua còn 14.959 tỷ đồng, giảm 8,7% so với tuần trước đó, ghi nhận mức thấp nhất 8 tuần vừa qua. Theo thống kê, thanh khoản kể từ đầu tháng 11 đạt 15.157 tỷ đồng, giảm 14,7% so với tháng 10 và sụt 21,4% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đạt 21.881 tỷ đồng, tăng 24,9% so với năm 2023.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, cho rằng thị trường trải qua thêm một tuần giao dịch giằng co khi nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc họp chính sách tháng 11 của Fed. Theo đó, sự hứng khởi của thị trường trong nước sau khi đón nhận thông tin ông Trump thắng cử nhiệm kỳ tới đã nhanh chóng chuyển thành sự hoài nghi về tác động của những chính sách kinh tế sắp tới đối với quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.

Đồng thời, thông tin việc Fed cắt giảm lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vừa diễn ra đã được thị trường phản ánh từ trước và do đó chưa đủ là cú hích để thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư vốn đang đầy hoài nghi hiện nay.

Bước sang tuần giao dịch tới, ông Hinh cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch giằng co khi chưa xuất hiện những thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu hạ nhiệt của tỷ giá cũng như những động thái điều hành tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước để đánh giá tình hình.

Do đó, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.240-1.250 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh của thị trường và kỳ vọng rằng VN-Index vẫn có thể giữ được vùng này. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục đầu tư, hướng đến xây dựng danh mục đầu tư cho năm tới với ưu tiên là những ngành nghề có triển vọng kinh doanh khả quan như Công nghệ, Ngân hàng và Bất động sản khu công nghiệp.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc khối nghiên cứu của Công ty CP Chứng khoán MBS Chứng khoán, cho biết thế giới đã khép lại một tuần với nhiều sự kiện quan trọng, mức tăng mạnh chủ yếu tập trung ở thị trường Mỹ và Trung Quốc. Tuần tới, chứng khoán Trung Quốc khả năng lại là tâm điểm khi Chính Phủ nước này đã tung gói kích thích kinh tế 1,4 nghìn tỷ USD. Ở các thị trường khác, giới đầu tư đang có sự thận trọng với hàng rào thuế quan, đây sẽ là yếu tố chi phối chứng khoán toàn cầu trong thời gian tới bất chấp các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Fed đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

Thị trường chứng khoán trong nước thường có chu kỳ tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn tháng 11 đến hết tháng 2 năm sau. Trong hai năm gần nhất là 2022 và 2023, chỉ số Vn-Index đã tạo đáy trong tháng 11 và khởi đầu cho chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau đó. Ngoài yếu tố mang tính chu kỳ/mùa vụ, thị trường có thể kỳ vọng càng về giai đoạn cuối năm, tốc độ nới lỏng chính sách có thể nhanh hơn thông qua thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ hơn.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay là 15%, trong khi đến hết tháng 9 mới đạt hơn 9% so với đầu năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, dư địa cho vay còn lại của hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn còn khá lớn trong quý 4 này.

Chỉ số Vn-Index vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi để mất xu hướng tăng kể từ tháng 8, kết quả kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật hay được giới đầu tư chú ý là MA200 vẫn chưa mang lại tín hiệu khả quan, tuy vậy thị trường vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ Fibnacci thoái lui 38,2% ở khu vực 1.252 điểm. Biên độ dao động hẹp ở 2 tuần vừa qua trên nền thanh khoản thấp có thể coi là tín hiệu tích cực lúc này, khả năng tạo đáy vẫn chưa xác nhận nhưng kịch bản cơ bản lúc này có thể kỳ vọng thị trường đang hình thành nhịp nghỉ sau 3 tuần giảm vừa qua. Hỗ trợ cho thị trường vẫn là mức đáy tháng 9 ở khu vực 1.238 – 1.240 điểm.

So với đáy tháng 9 ở ngưỡng 1.240 điểm, chỉ số Vn-Index vẫn cao hơn 1% nhưng nhiều nhóm cổ phiếu đã tạo được vùng nền và bật tăng tốt hơn chỉ số chung. Bối cảnh lúc này thị trường vẫn nằm trong vùng trũng thông tin, khó tăng mạnh nhưng khả năng giảm sau cũng thấp. Thanh khoản đã về vùng cạn kiệt, do vậy phù hợp với các hoạt động mua thăm dò và quá trình tích lũy cổ phiếu cho trung và dài hạn.

MBS khuyến nghị cơ hội đầu tư đối với các nhóm cổ phiếu đang được thị trường kỳ vọng có sóng Trump 2.0 như: Bất động sản khu công nghiệp, Logistics, xuất khẩu (dệt may, thủy sản, gỗ), Viettel, thép, hóa chất, …