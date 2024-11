Bitcoin liên tục phá đỉnh, vì sao ông Trump lại thúc đẩy tiền điện tử?

Theo Coinmarketcap, giá Bitcoin đã đạt đỉnh mọi thời đại khi vượt qua mốc 80.000 USD trong phiên giao dịch ngày 10/11 và hiện đang được giao dịch quanh ngưỡng 81.000 USD (tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam).

Loại tiền điện tử lớn nhất thế giới đã liên tục tăng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới, đặc biệt tăng “phi mã” khi ông Trump giành ưu thế trước bà Kamala Harris vào ngày 6/11 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần giao dịch diễn ra bầu cử Mỹ - Theo Coinmarketcap.

Bitcoin đã tăng 80% kể từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 25,7% của chỉ số S&P 500 trong năm nay. Ngành công nghiệp tiền điện tử tin rằng chiến thắng của ông Trump là một dấu hiệu tăng giá cho Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Mặc dù Trump từng là một người hoài nghi về tương lai của Bitcoin, tuy nhiên ông đã thay đổi quan điểm khi chấp nhận tiền điện tử trong những tháng gần đây - trái ngược với chính quyền ông Biden vốn đang tìm cách hạn chế sự phát triển của tiền điện tử.

Elon Musk, một trong những người ủng hộ nhiệt tình và rõ ràng nhất của Trump cũng là một nhà đầu tư tiền điện tử lớn của thế giới. Đồng tiền yêu thích của Musk là Dogecoin, đã tăng hơn 20% vào ngày 11/10 sau khi chứng kiến một tuần tăng mạnh trước đó.

Những đợt tăng giá gần đây của Bitcoin đã khiến từ khóa “Bitcoin” trở thành từ khóa được quan tâm hàng đầu trên Google.

Một trong những lý do khiến ông Trump thay đổi quan điểm về tiền điện tử là do ông đã tham gia vào thị trường này khi tháng 9/2024, khi ông và các con bắt đầu dự án có tên World Liberty Financial. Đây là dự án sẽ đóng vai trò như một ngân hàng crypto với 70% số vốn sở hữu của dự án sẽ nằm trong tay những thành viên của gia đình Trump. Nền tảng này có thể sẽ cho phép nhà đầu tư gửi cũng như vay tiền dưới dạng crypto và trả lãi cho nền tảng.

“Dự án vẫn còn rất non trẻ và đang phát triển, đồng thời tôi tin vào tương lai của tiền điện tử” ông Trump nói về ngành công nghiệp tiền điện tử vào ngày 16 tháng 9 khi công bố World Liberty Financial.

Ngược lại, chính quyền Biden lại hoài nghi hơn nhiều về tiền điện tử. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler cho biết vào tháng 6 năm 2021, trong một trong những bài phát biểu đầu tiên của ông khi mới nhậm chức là cho rằng tiền điện tử tiềm ẩn gian lận, lừa đảo và lạm dụng.

SEC đã kiện các công ty tiền điện tử và nỗ lực điều chỉnh ngành này, với người đứng đầu Ủy ban cho rằng nó được tạo thành từ các giao dịch bất hợp pháp. SEC cũng hợp tác với các cơ quan quản lý khác, bao gồm Bộ Tư pháp để truy lùng những kẻ lừa đảo tiền điện tử – đáng chú ý nhất là Sam Bankman-Fried, CEO “khét tiếng” của sàn gia dịch FTX.

Trump cho biết vào tháng 8 rằng ông mong muốn tiền điện tử sẽ được khai thác, đúc kết và sản xuất tại Mỹ. Tân Tổng thống đắc cử cũng đề xuất một kho dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia, giống như kho dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ, trực tiếp mua và đầu tư vào tiền điện tử như một biện pháp an ninh quốc gia.

Nếu kế hoạch này diễn ra, khả năng một số quốc gia nhất định sẽ tận dụng loại tiền kỹ thuật số này để làm dự trữ chiến lược. Nếu kết quả như vậy thành hiện thực, nó có thể dẫn đến nhu cầu về tiền điện tử tăng mạnh. Người đứng đầu Galaxy Digital bình luận:

“Có một số tin đồn về việc các quốc gia xem Bitcoin như một loại tiền tệ dự trữ, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu bổ sung lớn về tài sản kỹ thuật số ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Nếu các quốc gia bắt đầu mua Bitcoin làm dự trữ chiến lược thì đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi và là tiêu chuẩn cuối cùng để Bitcoin trở thành một khoản đầu tư chiến lược dài hạn và kho lưu trữ giá trị.”

Theo dữ liệu của Farside Investor, nhóm 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút dòng vốn ròng khoảng 622 triệu USD vào ngày 6/11. Nền tảng giao dịch IBIT của BlackRock đã đạt được khối lượng giao dịch kỷ lục 4,1 tỷ USD và dòng vốn vào ròng hơn 1 tỷ USD vào ngày sau đó, nâng tài sản thuộc quyền quản lý của mình lên hơn 33 tỷ USD.

Nhìn chung, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã tích lũy tổng cộng khoảng 2,3 tỷ USD dòng vốn vào trong ba ngày giao dịch sau Ngày bầu cử. Dữ liệu của Farside Investor cho thấy các sản phẩm tiền điện tử khác cũng được hưởng lợi, trong đó các quỹ ETF Ethereum giao ngay thu về gần 218 triệu USD từ ngày 6/11 – 8/11.

Các quỹ ETF giao ngay liên tục hút vốn trong thời gian gần đây.

Bitcoin đang trên đà phát triển và tất cả là nhờ vào nhiều yếu tố kết hợp. Các quỹ ETF giao ngay được phê duyệt tại Mỹ hồi đầu năm trong trong khi sự kiện halving đã thắt chặt nguồn cung. Theo CIO Matt Hougan của Bitwise, sự kết hợp của các yếu tố này có thể đẩy giá Bitcoin lên cao hơn nữa trong thời gian tới.

Hougan cũng kỳ vọng những điều chỉnh tiền tệ toàn cầu, như các biện pháp kích thích của Trung Quốc và quyết định lãi suất của Fed, sẽ thúc đẩy giá Bitcoin.

Fed và Ngân hàng Anh tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng vào thứ Năm, với việc cả hai ngân hàng trung ương thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Điều này diễn ra sau đợt giảm 50 điểm của Fed vào tháng 9.