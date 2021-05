Tiếp nhận phản ánh về dịch vụ du lịch qua ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" do Tổng cục Du lịch phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường chính thức vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh của khách hàng về dịch vụ du lịch qua ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn".

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Giờ đây, chỉ cần cài ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" du khách có thể dễ dàng phản ánh tất cả vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo, ép giá, quảng cáo không đúng thực tế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm... trong lĩnh vực du lịch. Các thông tin phản ánh sẽ được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Trước đó, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch với trọng tâm là hai bên tăng cường phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của khách du lịch thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" giúp kết nối 3 chủ thể chính trong lĩnh vực du lịch là khách du lịch, đơn vị cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” được kết nối liên thông với hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý thị trường, cho phép hai bên dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách du lịch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Thông qua tính năng phản ánh, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ nhanh chóng nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo, ép giá, quảng cáo không đúng thực tế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm… Qua đó, góp phần lành mạnh hóa thị trường du lịch trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín du lịch Việt Nam.

Trong hướng dẫn sử dụng của ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" có nêu rõ, khi đến một cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, du khách dùng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” để kiểm tra cơ sở đó đã đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước hay chưa, nếu đã đăng ký thì có đáp ứng và thực hiện đầy đủ các tiêu chí hay không.

Trong và sau khi sử dụng dịch vụ, khách du lịch có thể phản ánh chất lượng dịch vụ ngay trên ứng dụng bằng cách đánh giá, đăng tải hình ảnh hoặc video. Mỗi lần đánh giá chỉ được thực hiện cho một lần sử dụng dịch vụ, đây cũng là điểm ưu việt của ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” khi du khách đã được định danh, đơn vị cung ứng dịch vụ được xác thực nên có thể loại trừ các trường hợp "review" ảo.

Thông qua những phản ánh của khách du lịch, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy trình, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cho khách du lịch và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đặc biệt, sự kiện chính thức vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh của khách hàng về dịch vụ du lịch trên ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" cũng đánh dấu sự mới mẻ trong mô hình hợp tác trên cơ sở khai thác công nghệ số hiện đại. Theo đó, ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" giúp kết nối liên thông 3 chủ thể chính trong lĩnh vực du lịch là khách du lịch, đơn vị cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước. Mô hình này tạo ra sự đột phá, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giúp ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.