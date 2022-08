Tìm hiểu về chiếc “dinh thự bay” giá 65 triệu USD của Dwayne Johnson

Không chỉ nhanh, các công năng như giường ngủ, bếp ăn, quầy bar, phòng tắm, sofa thư giãn với màn hình tivi và phòng khách tiêu chuẩn 5-6 sao… được trang bị tùy biến khiến cho chủ nhân của chiếc máy bay này có cảm giác như đang ở trong một căn biệt thự du hành xuyên qua những đám mây.

Gulfstream G650 được trang bị hai động cơ Rolls-Royce kết hợp với phanh chống trượt khổng lồ cho khoảng cách hạ cánh ngắn nhất. Nó có thể bay được quãng đường gần 13.000 km cho mỗi lần nạp nhiên liệu. Không chỉ nổi danh với khả năng bay nhanh và xa, Gulfstream G650 còn được biết đến là mẫu máy bay có mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải tốt nhất trong ngành công nghiệp hàng không.

Với những thiết kế thông minh, Gulfstream G650 có sức chứa 18 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Tờ Business Insider cho biết với tải trọng cất cánh tối đa, Gulfstream G650 có thể lên đến độ cao 12.500m chỉ trong 22 phút. Đây là độ cao trên khu vực thời tiết xấu và ngoài khu vực dày đặc máy bay thương mại.

Ngoài ra, chiếc máy bay này còn được trang bị nhiều thiết bị giải trí hiện đại nhất bao gồm cả bộ phát Wifi tốc độ cao, radar 3D, màn hình cảm ứng điện dung nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí, làm việc. Hãng Gulfstream có phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu âm thanh, điều này góp phần tạo ra không gian yên tĩnh trên các mẫu máy bay của hãng này, đặc biệt là trên chiếc G650. Theo như Gulfstream, cabin của máy có thể giảm áp lực khi bay lên cao, nhờ đó hành khách chỉ cảm thấy như đang ở độ cao 1.500m trong khi máy bay đã đạt độ cao 15.000m.

Dù mới được đưa vào hoạt động chính thức khoảng một thập kỷ qua, song mẫu phi cơ G650 và phiên bản đã được hãng Gulfstream xuất xưởng tới hơn 300 chiếc. Từ Jeff Bezos - ông chủ Amazon đến ông trùm công nghệ Elon Musk; từ nhà phát minh huyền thoại Steve Jobs cho đến nhà đầu tư Mark Cuban - một "cá mập" của chương trình Shark Tank Mỹ… đều từng sở hữu ít nhất một chiếc chuyên cơ Gulfstream.

Nhu cầu đối với chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 – chiếc máy bay dân dụng được coi là lớn nhất và đắt nhất hiện nay, lớn đến nỗi mà chủ nhân của các siêu phản lực này đã bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nhượng lại để thu lời. Trong một vài vụ giao dịch, những người bán thu lãi về từ 5 triệu USD tới 7 triệu USD mỗi lần chuyển nhượng. Tuy nhiên, hãng sản xuất máy bay danh tiếng cho biết họ không biết chi tiết về các vụ chuyển nhượng này.

“Nếu các khách hàng của chúng tôi thực sự kiếm lời được từ những vụ chuyển nhượng này thì càng chứng tỏ khả nằng đáng kinh ngạc của G650,” đại diện nhà sản xuất Gulfstream nói. “Vấn đề thực sự cho hãng chỉ là khách hàng đang cố bán máy bay dù họ vẫn chưa được giao hàng”.

Theo Gulfstream, khách hàng sẽ không thể bán lại khi chiếc máy bay chưa được giao cho họ. Điều này để tránh đầu cơ, một hiện tượng không tốt cho thị trường. Công ty này cũng đưa vào hợp đồng điều khoản không cho phép chủ nhân của các chiếc máy bay này được quyền nhượng lại trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi ký hợp đồng. Một vài khách hàng đã cố gắng lách điều khoản này bằng cách mua máy bay dưới tên một hãng hàng không mới, rồi sau đó sẽ bán cho một người khác để chuyển quyền sở hữu như một hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các nhà trung gian môi giới cũng cho biết, Gulfstream đã biết được mánh khóe này và đang yêu cầu người đứng tên ký trong hợp đồng phải là người nhận hàng cuối cùng. “Họ đang thực sự làm hết sức để ngăn chặn các vụ chuyển nhượng kiểu như trên,” Jay Duckson, một đại diện của Central Business Jets cho biết.

Cũng như các tỷ phú và ngôi sao Hollywood khác, với lịch trình công việc dày đặc, tài tử Fast & Furious đã quyết định bỏ một số tiền lớn để mua máy bay riêng, đáp ứng nhu cầu đi lại của mình. Với giá 65 triệu USD, tài tử đình đám này cho biết “dinh thự bay” của anh nếu bay từ London với véc tơ vận tốc tức thời tối đa, nó sở hữu thể bay không nghỉ tới New York và Bắc Kinh. Ở tốc độ chậm hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, nó sở hữu thể bay không nghỉ tới Buenos Aires và Los Angeles.

Giá trị tài sản ròng của Dwayne "The Rock" Johnson hiện lên tới 800 triệu USD. Ngoài ra, The Rock sở hữu biệt thự tại Miami, nông trang lớn ở Virginia. Năm 2018, anh là nam diễn viên có thu nhập trong 1 năm cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử 20 năm tạp chí này thống kê. Cuối năm 2019, anh đã vung 9,3 triệu USD tậu dinh thự khổng lồ gần Atlanta, Georgia. Khuôn viên nơi ở mới có 8 phòng ngủ, một hầm rượu và hồ bơi. Ngôi sao hạng A cũng là đại diện thương hiệu, quảng cáo cho các nhãn hàng từ quần áo, nước tăng lực, giải bóng đá lẫn rượu. The Rock cũng quan tâm và yêu thích đầu tư bất động sản.

Mới đây, theo công bố từ tạp chí Forbes, The Rock chính là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới trong năm qua với 89,4 triệu USD. Và với gần 100 triệu USD kiếm được trong một năm, không ít người thắc mắc siêu sao này đã tiêu tiền vào việc gì. Thực tế là, ngoài máy bay, tài tử còn sở hữu nhiều siêu xe giá trị hàng triệu USD. Bộ sưu tập xe của anh gồm một chiếc Pagani Huayra trị giá 1,3 triệu USD (dòng xe chỉ sản xuất 100 chiếc trên thế giới), Ferrari LaFerrari phiên bản giới hạn có giá 1,5 triệu USD, và chiếc Rolls Royce Wraith gần 500.000 USD.

"Tôi không có bằng cử nhân quản trị kinh doanh của đại học Harvard, nhưng triết lý kinh doanh và sự nhạy bén của tôi đã được mài giũa qua thời gian và qua những lần thất bại,” The Rock từng tâm sự. “Từ thời thi đấu đô vật ở các khu chợ trời để kiếm 40 USD (926.000 đồng) cho mỗi trận đấu cho đến tận hôm nay, mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi - luôn luôn đặt khán giả lên trên hết".