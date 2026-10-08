Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm và tiệc chiêu đãi Tổng thống José Raúl Mulino. Hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có các cuộc hội kiến với Tổng thống Panama.
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama, đánh giá cao vai trò, vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Với lợi thế về Kênh đào Panama cùng hệ thống kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính, hai nước có tiềm năng trở thành cửa ngõ thương mại, hậu cần kết nối Đông Nam Á với Mỹ Latinh.
Tổng thống José Raúl Mulino khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và nền kinh tế Mỹ Latinh.
Lãnh đạo hai nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; trao đổi các định hướng nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama, xác định các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Trong chuyến thăm, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tổng thống Panama cũng dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Panama, thúc đẩy kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen De Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
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