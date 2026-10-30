TP. Hồ Chí Minh đề xuất mức diện tích nhà ở tối thiểu 8m²/người để đăng ký thường trú

Theo khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người.
Trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã áp dụng mức diện tích tối thiểu này, trong khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng mức 10m2 sàn/người. Sự khác biệt này đã gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và giải quyết thủ tục đăng ký thường trú.
UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất quy định về diện tích nhà ở tối thiểu trên toàn địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Theo phương án được đề xuất, mức 8m2 sàn/người sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành khác như an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng, điều kiện kinh doanh nhà trọ, vệ sinh và chất lượng chỗ ở.
Việc thống nhất mức diện tích tối thiểu này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, đối với những người thuê trọ, công nhân, sinh viên và người lao động, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền đăng ký thường trú. Đồng thời, nó cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn và chất lượng chỗ ở.
Dự thảo cũng quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đã được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hợp lệ trước ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết. Các hồ sơ này sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận, nhằm bảo đảm tính ổn định trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.
Bên cạnh việc thống nhất diện tích nhà ở tối thiểu, kỳ họp cũng đã xem xét danh mục 7 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2026. Danh mục này bao gồm 4 khu đô thị, 2 khu đất thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời và 1 khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục. Việc đấu thầu công khai, minh bạch và cạnh tranh sẽ giúp lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng đất.
Đề xuất thống nhất mức diện tích nhà ở tối thiểu 8m2/người để đăng ký thường trú tại TP. Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện quản lý đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quy định này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện quyền cư trú.
Đồng thời, việc khơi thông nguồn lực đất đai thông qua đấu thầu công khai cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Với những bước đi này, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hiện đại hơn.
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