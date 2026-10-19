TP. Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp, tăng cường quản lý năng lượng

TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành một bước đi quan trọng trong việc quản lý và phát triển năng lượng với việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp. Đây là một phần của Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND, được thông qua vào ngày 22/9/2026, nhằm mở rộng đối tượng và điều kiện tham gia vào thị trường điện năng của Thành phố…
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này. Mục tiêu là đảm bảo các tổ chức, doanh nghiệp xác định đúng đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng, đồng thời tuân thủ pháp luật hiện hành mà không đặt thêm điều kiện hay thủ tục hành chính ngoài quy định.
Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá tác động chính sách, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo và tham mưu cho UBND Thành phố. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, sẽ có báo cáo xin ý kiến từ Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác.
Sở Công Thương được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện, đồng thời tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu, Sở Công Thương sẽ báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức đánh giá hiệu quả thi hành Nghị quyết sau một năm thực hiện.
Các sở, ban, ngành khác như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, và Công an Thành phố cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn và giải quyết các nội dung liên quan đến điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Mỗi cơ quan sẽ đảm nhận một phần công việc cụ thể, từ quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường đến an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Đặc biệt, Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, bao gồm các đơn vị phát điện từ nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khách hàng sử dụng điện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mà còn góp phần vào việc phát triển bền vững của thành phố.
Tổng Công ty Điện lực Thành phố và các đơn vị bán lẻ điện cũng sẽ phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn các nội dung thuộc chức năng, trách nhiệm của mình. Họ sẽ đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, đồng thời duy trì vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu một bước tiến mới trong việc quản lý và phát triển năng lượng tại TP. Hồ Chí Minh. Việc mở rộng đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và công nghệ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố.
Việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong quản lý năng lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khu công nghiệp và công nghệ cao.
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