Tháo gỡ các rào cản cho cơ chế mua bán điện trực tiếp và lĩnh vực năng lượng tái tạo
Mạnh Đức
22/08/2025, 07:27
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới là các cơ chế mang tính tiên phong và rất mới ở Việt Nam, việc triển khai có thể tồn tại một số khó khăn khách quan cần xem xét để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan…
Ngày 21/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ
kết việc triển khai Nghị định số 57/2025/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp
(DPPA) và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP về cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo,
năng lượng mới.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
để đối thoại với đại diện đến từ các địa phương, các tập đoàn và các doanh nghiệp
nhằm tháo gỡ một cách triệt để khó khăn vướng mắc trong triển khai các cơ chế
và nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết khả thi, phù hợp với quy định pháp
luật và thực tiễn.
HÀNH LANG PHÁP LÝ
QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng
Long nhấn mạnh: “Nghị định số 57 và Nghị định số 58 là những văn bản pháp luật,
chính sách mang tính đột phá, được Chính phủ ban hành kịp thời, tạo hành lang
pháp lý cho quá trình chuyển dịch năng lượng, thu hút đầu tư phát triển năng lượng
tái tạo và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.
Cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế phát triển điện năng
lượng tái tạo, điện năng lượng mới là các cơ chế mang tính tiên phong và rất mới
ở Việt Nam, việc triển khai có thể tồn tại một số khó khăn khách quan cần xem
xét để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan.
Trước đó, ngày 3/3/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định
số 57/2025/NĐ-CP quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa khách hàng
lớn và đơn vị năng lượng tái tạo với 2 hình thức mua bán điện gồm: Mua bán điện
trực tiếp qua đường dây kết nối riêng và mua bán điện trực tiếp qua lưới điện
quốc gia.
Về hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia,
nghị định cũng quy định rõ việc bán điện của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo
qua thị trường điện giao ngay và việc mua bán điện với Tổng công ty Điện lực.
Theo đó, giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần được
hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay và được xác
định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong
đó, giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo quy
định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP có 5 chương 40 điều, có hiệu lực
từ ngày 3/3/2025. Nghị định này cũng bãi bỏ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày
22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện
mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Theo Nghị định số 58 đã đưa ra các quy định chi tiết về cơ
chế ưu đãi, hỗ trợ phát triển hệ thống lưu trữ điện của dự án điện từ nguồn
năng lượng tái tạo, trong đó dự án điện từ nguồn năng lượng tái tạo có lắp đặt
hệ thống lưu trữ điện và có đấu nối với hệ thống điện quốc gia được ưu tiên huy
động vào giờ cao điểm của hệ thống điện theo quy định, trừ nguồn điện tự sản xuất,
tự tiêu thụ.
Ngoài ra, nghị định cũng quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ
việc nghiên cứu, phát triển phù hợp về công nghệ trong lĩnh vực điện gió, điện
mặt trời; điều kiện và thời hạn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN
GIẢI QUYẾT
Báo cáo tại hội nghị về tình hình triển khai Nghị định 57 và
Nghị định 58, Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng cho biết bước đầu đã tạo
hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động điện lực trên
phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã phát sinh nhiều phản ánh từ
địa phương và doanh nghiệp. Riêng với Nghị định 57, ba nhóm vấn đề còn băn
khoăn gồm: Khung giá bán điện trong cơ chế DPPA qua lưới kết nối riêng; chi phí
thanh toán bù trừ chênh lệch trong cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và Giấy
chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà.
Cục Điện lực cho rằng cần tiếp tục xây dựng khung giá phù hợp
với Luật Điện lực 2024; đồng thời rà soát, đánh giá kỹ tác động của việc loại bỏ
chi phí bù trừ chênh lệch trước khi đưa ra quyết định. Một số nội dung khác sẽ
được sửa đổi theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm tạo sự đồng bộ cho việc thực hiện.
Đối với Nghị định 58, hai chính sách quan trọng được đặt ra
là phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ và phát triển điện gió ngoài
khơi. Với điện mặt trời mái nhà, nhiều doanh nghiệp đề nghị mở rộng đối tượng
được mua sản lượng dư, đồng thời bổ sung quy định về lắp đặt thiết bị giám sát,
điều khiển phù hợp với quy mô công suất để tránh lãng phí.
Một số ý kiến cũng đề xuất quy định cơ quan tiếp nhận thông
báo phát triển nguồn điện là UBND cấp xã nhằm phù hợp với mô hình chính quyền
hai cấp và tạo thuận lợi cho thủ tục hành chính. Trong khi đó, đối với điện gió
ngoài khơi, doanh nghiệp kiến nghị làm rõ điều kiện để dự án được hưởng ưu đãi,
bổ sung quy định về đề án khảo sát, giới hạn diện tích vùng biển khảo sát, nhằm
bảo đảm phù hợp với thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.
Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương và doanh nghiệp đã
thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các vấn
đề tập trung vào khung giá bán điện trong cơ chế DPPA, chi phí thanh toán bù trừ
chênh lệch khi giao dịch qua lưới điện quốc gia, thủ tục cấp giấy chứng nhận
phát triển điện mặt trời mái nhà cũng như điều kiện dự án điện gió ngoài khơi
được hưởng chính sách ưu đãi. Bên cạnh những kết quả bước đầu tích cực, vẫn còn
nhiều nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung nhằm bảo đảm tính khả thi,
minh bạch và phù hợp với thực tiễn.
Để có cơ sở báo cáo, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho 2 Nghị
định trên, Cục Điện lực kiến nghị các địa phương sớm có ý kiến theo yêu cầu của
Bộ Công Thương. Yêu cầu EVN sớm có ý kiến đối với kiến nghị của các đơn vị về
việc loại bỏ Chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch trong Cơ chế DPPA qua lưới điện
quốc gia.
TẬP TRUNG TRIỂN KHAI
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến của
các địa phương, doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Bộ yêu cầu
để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 57 và Nghị định số 58 đạt hiệu quả thực
chất, các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, các Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường vai trò quản
lý nhà nước trong phạm vi địa phương; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tình
hình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển năng lượng tái tạo,
năng lượng mới. Đồng thời, các địa phương khẩn trương gửi báo cáo theo yêu cầu
tại Văn bản số 6045/BCT-ĐL ngày 14/8/2025, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và
kiến nghị cụ thể để Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp.
Thứ hai, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam phải sớm có ý kiến chính thức về đề xuất loại bỏ chi phí
thanh toán bù trừ chênh lệch trong cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia; chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai, kịp thời báo cáo
những bất cập phát sinh và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
Thứ ba, Cục Điện
lực có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ ý kiến tại Hội nghị này, bao gồm kiến nghị
từ các địa phương, doanh nghiệp và EVN, để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở đó,
Cục khẩn trương xây dựng phương án, tham mưu Bộ trình Chính phủ xem xét sửa đổi,
bổ sung các quy định theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm tính khả thi và thống
nhất trong toàn ngành điện.
Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh cần sự vào cuộc đồng bộ,
quyết liệt của các địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, các cơ chế mới
thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của
ngành năng lượng Việt Nam.
Cơ chế DPPA: Nền tảng tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh
Cơ chế DPPA, điện mặt trời mái nhà, điện khí là cơ sở quan trọng để hoàn thiện thị trường điện
Tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án năng lượng tái tạo: Đòn bẩy cho tăng trưởng xanh
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.
Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc
Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: