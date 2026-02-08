Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả đặc biệt lớn, đội lốt “hàng ngoại” bán online

Nguyễn Thuấn

08/02/2026, 09:34

Sau thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn. Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, các đối tượng còn trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho người già, phụ nữ và trẻ em.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công Chuyên án 868T, triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng hoạt động tinh vi, trải rộng trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sàn thương mại điện tử và hình thức livestream để quảng cáo “hàng ngoại”, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

LẬT TẨY “VỎ BỌC CÔNG NGHỆ” CỦA HÀNG GIẢ

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu bất thường từ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh trên các nền tảng như TikTok, Shopee. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, có công dụng vượt trội, giá bán thấp hơn thị trường, kèm nhiều chương trình khuyến mại “sốc”.

Phương tiện, máy móc các dối tượng dùng để sản xuất thuốc giả. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Phương tiện, máy móc các dối tượng dùng để sản xuất thuốc giả. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án 868T, tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây này.

Ngày 28/01/2026, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Mạnh Tú (sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu. Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, Công an thu giữ số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng giả.

Tiếp đó, ngày 30/01/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội khám xét thêm 4 địa điểm khác, làm rõ đường dây do Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Đức Minh cầm đầu, chuyên sản xuất, buôn bán thuốc xương khớp và thực phẩm chức năng giả.

Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm được làm rất sơ sài. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm được làm rất sơ sài. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại; hơn 1.120kg viên nén (tương đương hơn 2,5 triệu viên); trên 2 triệu chai lọ, vỏ hộp; 60.000 tem, nhãn mác; gần 22,5 tấn bột và phụ gia cùng 15 loại máy móc phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng số nguyên liệu bị thu giữ, nếu được sản xuất và bán trót lọt ra thị trường, các đối tượng có thể thu về khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đường dây này đã tiêu thụ lượng lớn hàng giả, thu lợi hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 31/01/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ thêm một đường dây buôn bán thuốc chữa bệnh giả là thuốc đông y xương khớp, hoạt động tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Hàng nghìn hộp thuốc thành phẩm mang nhãn mác nước ngoài, không có giấy tờ hợp pháp, bị thu giữ.

THỦ ĐOẠN TINH VI, NHẮM VÀO NGƯỜI YẾU THẾ

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng thiết lập quy trình sản xuất – tiêu thụ khép kín. Nguyên liệu “trôi nổi” được mua về, gia công tại các xưởng đặt ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư. Công nhân chủ yếu là người thân, quen biết, hạn chế tiếp xúc bên ngoài.

Các loại thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất và bán thu giữ được. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Các loại thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất và bán thu giữ được. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đáng chú ý, các đối tượng thuê người livestream ở nước ngoài để quảng cáo sản phẩm, tạo niềm tin “hàng ngoại chính hãng”. Hàng hóa được vận chuyển qua nhiều kho trung gian, che mờ thông tin người bán, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Các sản phẩm bị làm giả chủ yếu là thuốc xương khớp, thực phẩm chức năng làm đẹp, tăng chiều cao, bổ sung DHA – những mặt hàng hướng tới người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, một số sản phẩm giảm cân còn chứa Sibutramine, chất cấm có nguy cơ gây đột quỵ, suy tim.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 26 đối tượng về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Từ vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi mua thuốc và thực phẩm chức năng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành; không tin vào quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, livestream “hàng ngoại”, khuyến mại bất thường.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi triệt để các sản phẩm giả trên thị trường, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

