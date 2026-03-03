Quy định mới với công chức chưa từng được xếp lương theo bảng lương Nhà nước

Từ tháng 3/2026, việc xếp lương đối với người
chưa từng xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, nhưng có thời gian
công tác và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng pháp luật, được thực hiện
theo Thông tư số 1/2026/TT-BNV
của Bộ Nội vụ. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Quy định chỉ áp dụng đối với những người không
thuộc các trường hợp đã xếp lương theo bảng lương Nhà nước và không
thuộc các đối tượng chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu.
Khi đáp ứng điều kiện về thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người được tuyển dụng vào công chức sẽ được xếp
lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức
trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP.
Tại Thông tư số 1/2026/TT-BNV,
Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương theo từng nhóm ngạch công chức, căn cứ
vào yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Trong đó, đối với trường hợp tuyển dụng vào vị
trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên
viên chính và tương đương, là các ngạch có yêu cầu về thời gian kinh
nghiệm công tác, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc quy đổi thời
gian.
Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định
tổng thời gian công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, sau đó trừ
đi thời gian công tác tương ứng với số năm kinh nghiệm bắt buộc theo quy định của
vị trí tuyển dụng. Phần thời gian công tác còn lại được sử dụng làm căn cứ
xếp bậc lương trong ngạch công chức.
Việc xếp bậc lương được tính từ bậc 1, cứ
đủ 3 năm thì được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xác định bậc
lương, nếu còn số tháng lẻ chưa đủ 36 tháng, thì số tháng này tiếp tục được bảo
lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau, hoặc xét hưởng phụ cấp
thâm niên vượt khung, nếu đủ điều kiện theo quy định.
Đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí
việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương,
nhân viên, cách tính được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm ngạch.
Theo đó, căn cứ vào tổng thời gian công tác phù
hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, việc xếp lương được tính từ bậc 1. Với ngạch
chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, cứ đủ 3 năm thì được xếp lên
1 bậc lương. Riêng đối với ngạch nhân viên, chu kỳ nâng bậc được rút ngắn, cứ đủ
2 năm thì được xếp lên 1 bậc lương.
Theo quy định hiện hành, cách tính tiền lương của
cán bộ, công chức, viên chức khu vực công được áp dụng dựa trên mức lương cơ sở
nhân với hệ số. Tùy từng hệ số mà mức lương của từng người cũng có sự khác
nhau.
Lương bậc 1 hệ số 2,34, áp dụng cho công chức, viên chức vừa tốt nghiệp, mới ra trường.
Tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến
nay, mức lương sẽ là: 2,34 x 2.340.000 đồng = 5.475.600 đồng/tháng, chưa bao gồm các
khoản phụ cấp, trợ cấp khác.