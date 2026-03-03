Thứ Ba, 03/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quy định mới với công chức chưa từng được xếp lương theo bảng lương Nhà nước

Nhật Dương

03/03/2026, 15:45

Việc xếp lương theo từng nhóm ngạch công chức, căn cứ vào yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm được tuyển dụng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ tháng 3/2026, việc xếp lương đối với người chưa từng xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, nhưng có thời gian công tác và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng pháp luật, được thực hiện theo Thông tư số 1/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Quy định chỉ áp dụng đối với những người không thuộc các trường hợp đã xếp lương theo bảng lương Nhà nước và không thuộc các đối tượng chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu.

Khi đáp ứng điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người được tuyển dụng vào công chức sẽ được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Tại Thông tư số 1/2026/TT-BNV, Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương theo từng nhóm ngạch công chức, căn cứ vào yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trong đó, đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, là các ngạch có yêu cầu về thời gian kinh nghiệm công tác, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc quy đổi thời gian.

Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định tổng thời gian công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, sau đó trừ đi thời gian công tác tương ứng với số năm kinh nghiệm bắt buộc theo quy định của vị trí tuyển dụng. Phần thời gian công tác còn lại được sử dụng làm căn cứ xếp bậc lương trong ngạch công chức.

Việc xếp bậc lương được tính từ bậc 1, cứ đủ 3 năm thì được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xác định bậc lương, nếu còn số tháng lẻ chưa đủ 36 tháng, thì số tháng này tiếp tục được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau, hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên, cách tính được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm ngạch.

Theo đó, căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, việc xếp lương được tính từ bậc 1. Với ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, cứ đủ 3 năm thì được xếp lên 1 bậc lương. Riêng đối với ngạch nhân viên, chu kỳ nâng bậc được rút ngắn, cứ đủ 2 năm thì được xếp lên 1 bậc lương.

Theo quy định hiện hành, cách tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công được áp dụng dựa trên mức lương cơ sở nhân với hệ số. Tùy từng hệ số mà mức lương của từng người cũng có sự khác nhau.

Lương bậc 1 hệ số 2,34, áp dụng cho công chức, viên chức vừa tốt nghiệp, mới ra trường. Tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay, mức lương sẽ là: 2,34 x 2.340.000 đồng = 5.475.600 đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

13:57, 26/01/2026

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

15:40, 04/02/2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

11:11, 30/12/2025

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Tòa án NDTC hướng dẫn người dân, doanh nghiệp có thể nộp đơn kiện online từ ngày 1/3/2026

Tòa án NDTC hướng dẫn người dân, doanh nghiệp có thể nộp đơn kiện online từ ngày 1/3/2026

Nghị quyết số 01/2026 quy định 8 thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp được thực hiện trên môi trường số, trong đó có việc nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn kháng cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo...

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cam kết sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm đồng thời, mong muốn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo...

Chuyên gia tư vấn giúp doanh nghiệp xuất khẩu

Chuyên gia tư vấn giúp doanh nghiệp xuất khẩu "né" rủi ro tại Trung Đông

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, nếu doanh nghiệp Việt chủ động nắm chắc được thông tin, xoay trở một cách linh hoạt, doanh nghiệp không chỉ giữ được tăng trưởng mà còn mở rộng thị phần trong những phân khúc mới...

Xử lý gần 200 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt

Xử lý gần 200 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt

Ngày 2/3, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có cần chắn tự động, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông...

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2) thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật; bảo đảm không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

Thế giới

2

Nhận định đường đi của lãi suất

Tài chính

3

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

Kinh tế số

4

Shein cam kết rót 1,46 tỷ USD củng cố chuỗi cung ứng tại Quảng Đông

Đầu tư

5

Mỹ sắp nới hạn chế, mở cơ hội mới cho ngành bán dẫn Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy