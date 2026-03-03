Thứ Ba, 03/03/2026

Dân sinh

Từ tháng 12/2027, có 4 chức danh bác sĩ phải thi đánh giá năng lực hành nghề

Nhật Dương

03/03/2026, 16:10

Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ chức một kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào tháng 12/2027 cho bốn chức danh bác sĩ gồm: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ răng hàm mặt...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa cung cấp thông tin liên quan đến kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho biết Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cùng các Nghị định, Thông tư liên quan đã quy định rõ nguyên tắc, thời điểm, đối tượng và nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề.

Mục tiêu của hoạt động này là bảo đảm người hành nghề đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và an toàn người bệnh.

“Việc kiểm tra, đánh giá được tổ chức trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của hệ thống y tế Việt Nam, không nhằm tạo thêm rào cản cho đội ngũ nhân viên y tế”, GS.TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề được triển khai theo lộ trình phù hợp, có tính chuyển tiếp, tránh gây xáo trộn đối với người hành nghề và các cơ sở đào tạo.

Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ chức một kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào tháng 12/2027 cho bốn chức danh bác sĩ gồm: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ răng hàm mặt.

Đối tượng tham gia là các bác sĩ có văn bằng phù hợp với chức danh chuyên môn và đã hoàn thành thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Tùy tình hình thực tế, kỳ kiểm tra sẽ được bố trí tại một số khu vực địa lý phù hợp để tạo thuận lợi cho thí sinh. 

Các địa điểm tổ chức phải đáp ứng tiêu chí khắt khe về chất lượng, an toàn và điều kiện tổ chức. Hình thức kiểm tra dự kiến là trắc nghiệm khách quan (MCQs) trên máy tính.

Theo lộ trình chung, việc đánh giá đối với chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh sẽ triển khai từ năm 2028. Các chức danh còn lại như kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng dự kiến thực hiện từ năm 2029.

Việc triển khai chuẩn năng lực được kỳ vọng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn hành nghề, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Hội đồng, Trưởng Ban tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kỳ thi kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thiết kế với bốn mục tiêu trọng tâm. Trước hết, kỳ thi nhằm bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân thông qua việc sàng lọc và xác nhận năng lực thực hành của người hành nghề.

Thứ hai, kỳ thi góp phần thiết lập một chuẩn quốc gia thống nhất, trong bối cảnh các cơ sở đào tạo y khoa hiện có chuẩn đầu vào và đầu ra khác nhau.

Thứ ba, đây là công cụ đánh giá năng lực theo chuẩn y khoa, tạo cơ sở để người học tiếp tục phát triển chuyên môn theo ngành đào tạo. Cuối cùng, kỳ thi hướng tới hội nhập quốc tế, giúp chuẩn hóa năng lực hành nghề của đội ngũ y tế Việt Nam tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng gồm xây dựng và cập nhật bộ công cụ đánh giá; xây dựng quy chế kiểm tra và bộ tiêu chí lựa chọn cơ sở tổ chức kiểm tra; thẩm định địa điểm; tổ chức các kỳ đánh giá; tổng hợp, phê duyệt kết quả và cấp giấy xác nhận theo quy định.

Trong năm 2026, Hội đồng tập trung hoàn thiện bộ công cụ đánh giá cho bốn nhóm bác sĩ nêu trên; trình Bộ Y tế ban hành quy chế và tiêu chí lựa chọn địa điểm kiểm tra; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và công bố kết quả. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để cung cấp thông tin đầy đủ, thống nhất tới đội ngũ y bác sĩ, người hành nghề.

bác sĩ đa khoa Hội đồng Y khoa Quốc gia kiểm tra năng lực hành nghề Luật Khám bệnh chữa bệnh

