Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

02/10/2025, 13:40

Sáng kiến Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. 

Với mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, Diễn đàn VNEF 2025 được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính : i) bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; ii) đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; iii) tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Theo chương trình, Diễn đàn VNEF 2025 sẽ gồm 3 phiên chính:

Phiên tham luận gồm 2 tham luận:

- Tham luận 1 có chủ đề: “Các mô hình kinh tế mới và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam: Tiếp cận từ tăng cường nội lực và nâng cao sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu", do TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trình bày.

- Tham luận 2 có chủ đề: “Thổi bùng khát vọng vươn mình" do ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, trình bày.

Phiên dẫn luận và phiên thảo luận tập trung vào làm rõ các nhóm vấn đề chính sau:

- Làm cách nào Việt Nam có thể chuyển đổi được mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng. Ngành kinh tế/lĩnh vực nào có khả năng cải thiện và nâng cao vị thế, giá trị trong các chuỗi cung ứng?

- Các mô hình kinh tế có vai trò như thế nào trong việc tạo sức bật tăng trưởng, nâng cao nội lực, tăng vị thế và giá trị cho Việt Nam?

- Giải pháp tăng cường nội lực, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế  nhằm phát huy các lợi thế cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

- Thế chế, chính sách và không gian phát triển mới đang và sẽ tác động như thế nào đến sức bật của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới?

Phiên dẫn luận (Fireside Chat) sẽ do 2 chuyên gia thực hiện:

- TS. Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

- GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tham gia phiên thảo luận sẽ gồm các khách mời thảo luận là các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức công bố chương trình "Việt Nam Vươn tầm" và chương trình "Thương hiệu Mạnh lần thứ 22: Vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu". 

Diễn đàn VNEF 2025 sẽ diễn ra vào 13h00-17h00 ngày 02/10/2025, tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, 11 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h30 ngày 02/10/2025 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

20:13, 29/09/2025

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

17:33, 01/10/2025

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

07:23, 01/10/2025

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

chính sách kinh tế chuỗi giá trị toàn cầu diễn đàn kinh tế mới doanh nghiệp Việt Nam đổi mới mô hình khát vọng vươn mình Nội lực tăng trưởng kinh tế thương hiệu mạnh VNEF 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Video mới

VnEconomy
[Video]: Nỗ lực tiếp tế lương thực cho người dân Nông Cống trong trận lụt lịch sử 50 năm
image 00:52 01/10/2025

[Video]: Nỗ lực tiếp tế lương thực cho người dân Nông Cống trong trận lụt lịch sử 50 năm

Xã Nông Cống (Thanh Hóa) đang trải qua những ngày đặc biệt khó khăn khi bị cô lập suốt 2 ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Đây được xem là trận lụt lịch sử, lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây xảy ra tại địa phương này, khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước, mất điện trên diện rộng, cuộc sống bị đảo lộn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

VnEconomy
[Video]: Công an Thanh Hoá sát cánh cùng người dân vượt qua bão lũ
image 21:03 30/09/2025

[Video]: Công an Thanh Hoá sát cánh cùng người dân vượt qua bão lũ

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa bàn ở Thanh Hóa ngập sâu, hàng nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong tình huống cấp bách ấy, lực lượng Công an đã phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, sát cánh cùng chính quyền và người dân triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống.

VnEconomy
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá
image 16:00 29/09/2025

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Theo thông tin từ UBND xã Trung Hạ (Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ sáng sớm 29/9, trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió mạnh, lũ tại các sông suối dâng cao gây ra nhiều điểm sạt lở đất đá.

VnEconomy
Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026
image 23:36 23/09/2025

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao sức bền toàn cầu khi chính thức được công bố là địa điểm đăng cai giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần (IRONMAN Full-Distance Triathlon) vào ngày 10/5/2026...

VnEconomy
[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025
image 05:57 02/09/2025

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

VnEconomy
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ
image 09:59 31/08/2025

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...

VnEconomy
Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao
image 22:13 19/08/2025

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.

VnEconomy
[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
image 09:40 19/08/2025

[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng...

