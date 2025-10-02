[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Sáng kiến Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023.

Với mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, Diễn đàn VNEF 2025 được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính : i) bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; ii) đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; iii) tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Theo chương trình, Diễn đàn VNEF 2025 sẽ gồm 3 phiên chính:

Phiên tham luận gồm 2 tham luận:

- Tham luận 1 có chủ đề: “Các mô hình kinh tế mới và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam: Tiếp cận từ tăng cường nội lực và nâng cao sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu", do TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trình bày.

- Tham luận 2 có chủ đề: “Thổi bùng khát vọng vươn mình" do ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, trình bày.

Phiên dẫn luận và phiên thảo luận tập trung vào làm rõ các nhóm vấn đề chính sau:

- Làm cách nào Việt Nam có thể chuyển đổi được mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng. Ngành kinh tế/lĩnh vực nào có khả năng cải thiện và nâng cao vị thế, giá trị trong các chuỗi cung ứng?

- Các mô hình kinh tế có vai trò như thế nào trong việc tạo sức bật tăng trưởng, nâng cao nội lực, tăng vị thế và giá trị cho Việt Nam?

- Giải pháp tăng cường nội lực, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế nhằm phát huy các lợi thế cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

- Thế chế, chính sách và không gian phát triển mới đang và sẽ tác động như thế nào đến sức bật của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới?

Phiên dẫn luận (Fireside Chat) sẽ do 2 chuyên gia thực hiện:

- TS. Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

- GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tham gia phiên thảo luận sẽ gồm các khách mời thảo luận là các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức công bố chương trình "Việt Nam Vươn tầm" và chương trình "Thương hiệu Mạnh lần thứ 22: Vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu".

Diễn đàn VNEF 2025 sẽ diễn ra vào 13h00-17h00 ngày 02/10/2025, tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, 11 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h30 ngày 02/10/2025 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!