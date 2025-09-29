Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

29/09/2025, 20:13

Diễn đàn Kinh tế mới 2025 do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội...

VnEconomy

Sáng kiến Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. Diễn đàn VNEF 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Với mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, Diễn đàn VNEF 2025 có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu"

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính : i) bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; ii) đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; iii) tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Theo chương trình, Diễn đàn VNEF 2025 sẽ gồm 3 phiên chính:

Phiên tham luận gồm 2 tham luận:

- Tham luận 1 có chủ đề: "Giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam: tăng cường nội lực, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới và nâng cao vị thế và giá trị trong các chuỗi cung ứng" do Nhóm nghiên cứu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trình bày.

- Tham luận 2 có chủ đề: “Việt Nam vượt lên và bứt phá" do Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam trình bày.

Phiên dẫn luận và phiên thảo luận tập trung vào làm rõ các nhóm vấn đề chính sau:

- Làm cách nào Việt Nam có thể chuyển đổi được mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng. Ngành kinh tế/lĩnh vực nào có khả năng cải thiện và nâng cao vị thế, giá trị trong các chuỗi cung ứng?

- Các mô hình kinh tế có vai trò như thế nào trong việc tạo sức bật tăng trưởng, nâng cao nội lực, tăng vị thế và giá trị cho Việt Nam?

- Giải pháp tăng cường nội lực, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế  nhằm phát huy các lợi thế cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

- Thế chế, chính sách và không gian phát triển mới đang và sẽ tác động như thế nào đến sức bật của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới?

Phiên dẫn luận (Fireside Chat) sẽ do 2 chuyên gia thực hiện:

- TS. Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

- GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tham gia phiên thảo luận sẽ gồm các khách mời thảo luận là các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức công bố chương trình Việt Nam Vươn tầm và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22: vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. 

Diễn đàn VNEF 2025 sẽ diễn ra vào 13h00-17h00 ngày 02/10/2025, tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, 11 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h30 ngày 02/10/2025 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

23:34, 28/09/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Từ khóa:

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Diễn đàn kinh tế mới 2025

Chủ đề:

Diễn đàn thường niên Kinh tế mới 2025

Đọc thêm

Dự án xanh, tuần hoàn và ESG sắp được hỗ trợ lãi suất 2%

Dự án xanh, tuần hoàn và ESG sắp được hỗ trợ lãi suất 2%

Chính phủ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho các khoản vay của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách…

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Để tối ưu hóa tiềm năng hợp tác, Việt Nam - EU đã thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm giải quyết các rào cản còn tồn đọng, đồng thời tích cực hướng tới nâng cấp quan hệ từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Toàn diện và Chiến lược…

Nghệ An kết nối doanh nghiệp Hungary, mở rộng hợp tác đầu tư công nghệ cao

Nghệ An kết nối doanh nghiệp Hungary, mở rộng hợp tác đầu tư công nghệ cao

Với lợi thế về tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn FDI, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Hungary tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và đầu tư sản xuất.

Kết nối cung cầu tại Huế:

Kết nối cung cầu tại Huế: "Đòn bẩy" đưa đặc sản địa phương ra thị trường lớn

Trong 3 ngày từ 26 đến 28/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ, trung tâm thương mại cùng hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ khắp các vùng miền, mang đến bức tranh sôi động về hoạt động giao thương.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

DHG Pharma giữ vững vị thế Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 14 năm liền

Thị trường

2

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Dân sinh

3

VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư

Chứng khoán

4

Hợp tác chiến lược Techcard JSC, HID không ngừng nâng tầm bảo mật danh tính tại Việt Nam

Kinh tế số

5

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy