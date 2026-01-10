Đà Nẵng công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Hoàn thiện thể chế, mở không gian thu hút dòng vốn chiến lược

Chiều ngày 09/01/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển đặc thù, tạo tín hiệu chính sách rõ ràng nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; cùng hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sự kiện đồng thời được kết nối trực tuyến với hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố và các nhà đầu tư quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: Quang Hiếu

Trọng tâm của Hội nghị là việc công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều then chốt, mở rộng không gian chính sách và tăng mức độ chủ động cho chính quyền thành phố trong quản lý đầu tư, tổ chức phát triển và huy động nguồn lực.

Theo nội dung được công bố, các điều chỉnh tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư và năng lực tăng trưởng của thành phố, bao gồm: quản lý đầu tư; tài chính – ngân sách nhà nước; quy hoạch, đô thị; tài nguyên, môi trường; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu thương mại tự do; phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị; tăng cường phân cấp, phân quyền; tạo nguồn lực tài chính mới từ phí, lệ phí và tín chỉ các-bon; đồng thời đơn giản hóa thủ tục quy hoạch và cơ chế thu hồi đất.

Ở góc độ thể chế, Nghị quyết số 259/2025/QH15 được xem là bước tiếp nối nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức thực thi chính sách, gia tăng tính linh hoạt trong phân bổ nguồn lực, qua đó củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu định hướng quy hoạch, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược và các cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố cũng công bố thông tin về các lĩnh vực tiềm năng như phát triển, chế biến các sản phẩm từ sâm và dược liệu; quỹ đất sạch phục vụ kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc công bố và trao các quyết định chấp thuận đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư 37.757 tỷ đồng. Danh mục dự án được trao cho thấy xu hướng tập trung vào phát triển hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ, phản ánh định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu của thành phố.

Trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. - Ảnh: Quang Hiếu

Cùng với đó, Hội nghị đã trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; trao Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Viễn thông Mobifone, tập trung vào phát triển chính quyền số, hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số. Biên bản thỏa thuận đầu tư Nhà máy sản xuất thảm nội thất tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng giữa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và Công ty TNHH Hs Hyosung Quảng Nam cũng được ký kết tại Hội nghị.

Liên quan đến định hướng phát triển Khu thương mại tự do, các tài liệu giới thiệu tại Hội nghị cho thấy Đà Nẵng xác định đây là cấu trúc phát triển mới, gắn với chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, logistics và dịch vụ giá trị gia tăng cao. Việc phát triển Khu thương mại tự do được đặt trong tổng thể hệ sinh thái kinh tế của thành phố, với sự kết nối giữa khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, hệ thống cảng biển – sân bay quốc tế, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Đối với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, thành phố đang từng bước hoàn thiện các điều kiện về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, gắn chặt với định hướng phát triển Khu thương mại tự do, qua đó mở rộng không gian thu hút dòng vốn tài chính trong và ngoài nước.

Hội nghị Công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 và Xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2026 cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc chuyển hóa các cơ chế, chính sách đặc thù thành các dự án và cam kết đầu tư cụ thể. Đây được xem là bước đi nhằm tái định vị vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới đô thị – kinh tế quốc gia, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên thể chế mở, hạ tầng hiện đại và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.