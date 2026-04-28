[Trực tiếp] Tọa đàm “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp: Từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng”

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

28/04/2026, 08:57

Tọa đàm sẽ làm rõ các vấn đề sau:

  • Khái niệm “ngân hàng kiến tạo số” và sự khác biệt so với ngân hàng số truyền thống;
  • Các mô hình vận hành của ngân hàng kiến tạo số (ngân hàng nền tảng, ngân hàng mở, tài chính tích hợp…);
  • Mức độ “kiến tạo số” của các ngân hàng Việt Nam hiện nay;
  • Giá trị mà ngân hàng kiến tạo số mang lại cho ngân hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế;
  • Điều kiện để doanh nghiệp thực sự hưởng lợi từ mô hình ngân hàng kiến tạo số;
  • Những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của ngân hàng kiến tạo số;
  • Thách thức về an ninh dữ liệu và bảo mật khi phát triển mô hình ngân hàng kiến tạo số.

Toạ đàm có sự hiện diện của các chuyên gia:

  • Ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Cyber Security;
  • PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính, Trường Đại học Đại Nam;
  • Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi tọa đàm trên các nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 9h ngày 28/4/2026.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), một trong những định chế tiên phong trong phát triển giải pháp tài chính hiện đại, bền vững. Với định hướng KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM, VietinBank không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, thúc đẩy tài chính xanh và chuyển đổi số, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế mới.

Du lịch Huế "bội thu" gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Khởi công cảng Liên Chiểu: Cú hích mới cho logistics miền Trung
Sáng 25/4/2026, tại vịnh Liên Chiểu, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu – công trình hạ tầng cảng biển có quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...

CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững
Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung trao đổi các xu hướng và giải pháp mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thích ứng và bền vững...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026
Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới
Các lĩnh vực then chốt như thương mại, năng lượng, giáo dục và công nghệ đang mở ra nhiều dư địa để Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác sâu rộng, qua đó nâng cao năng lực nội tại và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế mỗi quốc gia...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

