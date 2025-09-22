Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh
Tuấn Sơn
22/09/2025, 08:00
Trong thế giới thượng lưu, tài sản trở thành bộ sưu tập, và không còn được đo bằng số lượng mà bằng độ hiếm và giá trị trường tồn. Và Rare Branded Residence (RBR) nổi lên như chuẩn mực tối thượng. Bất động sản hàng hiệu khan hiếm là “dấu ấn định danh” - mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập xa xỉ của những cá nhân kiệt xuất.
KHAN HIẾM CÓ LÀ THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC?
Trong hành trình tìm kiếm giá trị đỉnh cao, giới siêu giàu thường sở hữu các bộ sưu tập xa xỉ đến không tưởng như cách định danh quyền lực và gu thẩm mỹ. Như những chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, rượu vang nhà Château Margaux ở thế kỷ trước, trực thăng riêng hay du thuyền như cung điện… Và ở khía cạnh sâu sắc hơn của xa hoa, Rare Branded Residence (RBR – bất động sản hàng hiệu khan hiếm) xuất hiện như đích đến cuối cùng của những nhà sưu tầm danh giá.
Một ngôi biệt thự có thể xây dựng ở bất cứ thành phố nào, villa cũng có thể nhân rộng ở nhiều nơi, nhưng bất động sản hàng hiệu khan hiếm thì khác. Trên bản đồ toàn cầu, các thương hiệu bất động sản danh tiếng luôn “kén chọn” điểm đến, chỉ dừng chân tại những đô thị hội tụ đủ tiêu chí về tiềm năng phát triển, sức hút khách du lịch quốc tế và vị thế trong giới tinh hoa. Do đó, NewYork, Toronto, Dubai hay Miami đã trở thành kinh đô của bất động sản hàng hiệu. Và nay Đà Nẵng là cái tên sáng giá khi Nobu – thương hiệu phong cách sống toàn cầu, chọn nơi đây để đặt dấu ấn đầu tiên trong hành trình chinh phục thị trường Đông Nam Á.
Nobu Danang được định danh như toà nhà biểu tượng, nơi sự khan hiếm trở thành thước đo của các giá trị đích thực. Trước hết, là sự khan hiếm về số lượng, chỉ 264 căn hộ hàng hiệu Nobu ở khu vực Đông Nam Á. Sự giới hạn mở ra thặng dư giá trị bền vững, bởi sở hữu căn hộ tại Nobu Danang là nắm trong tay một phần bộ sưu tập bất động sản thương hiệu Nobu hiếm hoi trên thế giới.
Khan hiếm còn đến từ vị thế kiêu hãnh, Nobu Danang toạ lạc tại “giao lộ kim cương” Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, gần sân bay quốc tế, dễ dàng kết nối đến mọi điểm du lịch, giải trí nổi tiếng của thủ phủ du lịch Đà Nẵng. Mặt tiền trực diện biển Mỹ Khê quyến rũ bậc nhất hành tinh, kề cận Trung tâm tài chính khu vực sắp hình thành, Nobu Danang trở thành giao điểm của thiên nhiên di sản và nhịp sống năng động không ngừng phát triển. Vị trí hiếm có này khiến Nobu Danang có vị thế độc bản, không thể sao chép.
Từ sự khan hiếm đó, Nobu Danang mang trong mình sức bật gia tăng giá trị theo thời gian. Mỗi bước phát triển hạ tầng, mỗi sự kiện quốc tế, mỗi dòng chảy đầu tư đều góp phần củng cố thêm giá trị cho vị thế kiêu hãnh này.
KHÔNG GIAN SỐNG ĐỊNH DANH - BIỂU TƯỢNG CỦA VÒNG TRÒN ĐẶC QUYỀN
Với giới siêu giàu, tài sản không còn đo bằng số lượng, mà bằng độ hiếm và giá trị trường tồn, dựa trên tiêu chí ấy, Nobu Danang bước vào như mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập đỉnh cao của các cá nhân kiệt xuất.
Để xứng đáng trở thành chiếc cúp vàng trong rương kho báu, kiến trúc và mỹ học, Nobu Danang được chắt lọc đến mức tinh tuyển qua bàn tay tài hoa của các “starchitect” David Mallot và Clint Nagata. Từ vẻ ngoài đến nội thất và công năng của Nobu Danang đều đặt ra các chuẩn mực cao nhất – mỗi đường cong, góc nhìn, tỉ lệ đều tạo ra cảm giác tận hưởng độc bản cho chủ nhân.
Từ hệ kính tràn viền mang đậm triết lý Shakkei – mượn cảnh sắc thiên nhiên vào không gian sống. Mỗi căn hộ tại Nobu Danang đều sở hữu bức tranh thiên nhiên bao la trời biển, mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn đều mang vẻ đẹp bất tận không lặp lại. Kết hợp cùng đá sa thạch giữ nhịp an yên và điều hòa nhiệt; gạch đồng chất bảo toàn vẻ thanh lịch qua năm tháng; kính Shoji sàng lọc ánh sáng, giấy Washi bền vững, thanh thoát, truyền vào căn hộ cảm thức tĩnh lặng; và đặc biệt là giấy Zó từ di sản Việt trở thành điểm nhấn bản địa tinh tế. Khi các chất liệu gặp nhau, thứ ngôn ngữ thượng lưu tĩnh lặng được hình thành, khiến mỗi căn hộ Nobu Danang trở thành tác phẩm sưu tầm không trùng lặp.
Nobu Danang còn trao tay chủ nhân đặc quyền tận hưởng hệ giá trị khép kín theo chuẩn vận hành Nobu Hospitality. Từ ẩm thực tinh hoa của nhà hàng Nobu tầm nhìn biển cao nhất thế giới, fine dinning tại gia, hồ bơi nước ấm 4 mùa, dịch vụ concierge cá nhân 24/7, an ninh đa lớp… đến triết lý phục vụ bằng “trái tim thuần thành - Kokoro”, vượt mọi tiêu chuẩn “hiếu khách” thông thường để chạm đến mức “thấu cảm”. Tất cả những điều trên giải mã cho hiện tượng các siêu sao và nhân vật tầm cỡ thế giới như Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus hay cả cựu tổng thống Mỹ Obama... đều yêu thích thương hiệu Nobu.
Và trên tất cả, Nobu Danang còn là một tài sản định danh. Sở hữu căn hộ Nobu Danang đồng nghĩa với việc bước vào một vòng tròn đặc quyền, nơi giá trị không dừng lại ở không gian sống mà còn mở ra cánh cửa giao lưu với các cá nhân kiệt xuất cùng gu thưởng lãm và phong cách sống khác biệt so với số đông.
