Từ sợi cói quê nhà đến những chiếc túi thời trang vươn ra thế giới

Sinh ra và lớn lên tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ của Hùng gắn với nghề đan cói truyền thống. Anh từng chứng kiến nghề có những giai đoạn phát triển rồi dần mai một.

Khi trưởng thành, Hùng không đi theo nghề truyền thống mà trở thành kỹ sư điện, sau đó chuyển sang lĩnh vực du lịch, làm việc tại nhiều thành phố như Đà Nẵng, Nha Trang. Những năm tháng xa quê giúp anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và xu hướng tiêu dùng mới.

Năm 2017, khi làm việc tại Nha Trang, Hùng ấn tượng với một chiếc túi đan tay do đồng nghiệp tự thiết kế từ những loại cỏ dài. Sau đó, anh bắt gặp những du khách nước ngoài sử dụng túi làm từ sợi tự nhiên với kiểu dáng và họa tiết hiện đại.

Những hình ảnh ấy khiến Hùng nghĩ về quê hương. Nghề đan cói ở Nga Sơn đã có hàng trăm năm, người thợ có tay nghề cao nhưng những sản phẩm mới, đẹp và có tính ứng dụng vẫn còn hạn chế. Trăn trở ấy thôi thúc anh trở về.

Năm 2018, Hùng thành lập Công ty TNHH Đan Việt Handicraft và xây dựng thương hiệu túi xách thủ công COMAY tại quê nhà.

Khởi nghiệp từ nghề truyền thống, anh phải đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, nhà xưởng, nhân công và nguồn nguyên liệu. Đặc biệt, để làm ra những chiếc túi thời trang cao cấp, Hùng phải tự học từ thiết kế, xử lý nguyên liệu đến tạo mẫu và hoàn thiện sản phẩm.

Anh cũng tìm đến những người thợ có tay nghề trong vùng để cùng sáng tạo. Hùng chia sẻ ý tưởng, xu hướng và thiết kế mới; những người thợ lại truyền cho anh kỹ thuật đan, cách xử lý từng sợi cói. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và tư duy hiện đại dần tạo nên nét riêng cho COMAY.

Người thợ cẩn thận xử lý từng sợi cói để tạo nên sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Các sản phẩm được làm từ nguyên liệu tự nhiên như lục bình, cỏ bàng, mây và cói bản địa. Nguyên liệu được xử lý, nhuộm bằng vật liệu tự nhiên để tạo màu sắc riêng. Phần quai và đáy túi được gia cố bằng da thật nhập khẩu. Bên cạnh kỹ thuật thủ công, doanh nghiệp còn ứng dụng máy scan 3D và thiết kế kỹ thuật số để hoàn thiện kiểu dáng, nâng độ chính xác của sản phẩm.

Những chiếc túi COMAY có giá hàng triệu đồng, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp và đã xuất hiện tại các sự kiện, tuần lễ thời trang quốc tế ở Milan, New York, London, Thụy Sĩ.

Không chỉ xây dựng thương hiệu, Hùng còn chú trọng tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động địa phương. Công ty hiện tạo việc làm cho 20 lao động trực tiếp và hàng chục lao động sản xuất tại nhà, trong đó có nhiều lao động trẻ.

“Tôi muốn chứng minh rằng nghề thủ công không chỉ là công việc truyền thống mà còn có thể trở thành ngành nghề sáng tạo, mang lại thu nhập tốt và cơ hội phát triển lâu dài”, anh Hùng chia sẻ.

Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để túi xách COMAY tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao năm 2026.

Từ những sợi cói bình dị của quê hương, Trần Doãn Hùng đang tìm cách tạo nên một giá trị mới. Đó là hành trình của một người trẻ trở về với nghề truyền thống, không chỉ để giữ nghề, mà còn để làm mới nghề và đưa những sản phẩm thủ công quê nhà đến gần hơn với thị trường quốc tế.