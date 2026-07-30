Hành trình khởi nghiệp từ nông sản quê nhà của chàng trai 9X xứ Thanh

Từng học tập tại Singapore và có công việc với mức thu nhập cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng năm 2016, anh Cương (SN 1992) tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa quyết định từ bỏ công việc ổn định để trở về quê hương khởi nghiệp, với mong muốn làm ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản quê nhà.

Trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, anh nhận thấy nhiều quốc gia thành công trong việc nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Trong khi đó, nông sản Việt Nam dù dồi dào nhưng giá trị chưa tương xứng. Chính điều đó đã thôi thúc anh bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Những ngày đầu, anh lựa chọn chế biến các sản phẩm từ quả gấc. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm sản xuất và thị trường, dự án nhanh chóng thất bại. Bước ngoặt đến khi anh tham gia chương trình tư vấn của một tổ chức phi chính phủ Hà Lan. Những chia sẻ về việc phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế bản địa và nghiên cứu khoa học đã giúp anh thay đổi tư duy khởi nghiệp.

Cuối năm 2019, chứng kiến giá ớt tại Thanh Hóa giảm xuống chỉ còn khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg, nhiều nông dân phải bỏ mặc nông sản ngoài đồng, anh quyết định chọn ớt làm sản phẩm chủ lực. Mục tiêu của anh là tạo ra dòng tương ớt lên men tự nhiên, không sử dụng phụ gia, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để tìm lại hương vị truyền thống, anh Cương đã đến nhiều địa phương có nghề làm tương ớt lâu đời như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng để học hỏi kinh nghiệm. Sau hàng chục lần thử nghiệm, đến lần thứ 47 anh mới hoàn thiện được công thức và quy trình sản xuất như mong muốn.

Dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 45 triệu đồng để mua máy nghiền công nghiệp và thu mua ớt của nông dân, nhưng lứa nguyên liệu đầu tiên bị hỏng hoàn toàn vì không kịp chế biến, khiến anh thua lỗ nặng. Không nản chí, anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội học hỏi từ tổ chức PUM của Hà Lan – đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, anh cho ra đời sản phẩm tương ớt truyền thống mang thương hiệu "Spico - Ớt Việt, hồn Việt".

Mỗi ngày công ty của anh Cương sản xuất từ 350 đến 500 chai sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, anh thành lập doanh nghiệp, đầu tư nhà xưởng, máy móc và dây chuyền sản xuất. Ban đầu, sản phẩm được phân phối tại các cửa hàng ăn và bán trực tuyến để thăm dò thị trường. Nhờ chất lượng ổn định, tương ớt Spico nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Thành công với tương ớt, anh tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm tương cà, đồng thời liên kết bao tiêu ớt và cà chua an toàn cho nông dân tại các xã Thiệu Toán và Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa, góp phần tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Sau 6 năm phát triển, các sản phẩm gia vị của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Doanh nghiệp cũng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân, mỗi ngày sản xuất từ 350 đến 500 chai sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương.

Với định hướng khởi nghiệp xanh và phát triển bền vững, sản phẩm của anh đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2021. Cũng trong năm đó, dự án tương ớt cổ truyền của anh giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần thứ 7. Đến cuối năm 2025, anh tiếp tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh là một trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc toàn quốc với Giải thưởng Lương Định Của.

Đối với anh Lê Minh Cương, mục tiêu không chỉ là bán những chai gia vị, mà còn từng bước đưa hương vị Việt đến với nhiều thị trường trong và ngoài nước.