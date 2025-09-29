Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Thu Minh

29/09/2025, 15:32

Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 27/9/2025, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 709/QĐ-UBCK ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm triển khai quy định tại Điều 111a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Với cơ chế phối hợp này, các đơn vị chuyên môn thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ xem xét hồ sơ trên báo cáo tài chính, báo cáo về vốn điều lệ đã góp, điều lệ công ty và tài liệu liên quan đã được nộp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO.

Trong suốt quá trình xem xét hồ sơ, đơn vị chuyên môn thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE thực hiện phối hợp thông qua trao đổi bằng văn bản, họp chuyên môn, đồng thời chia sẻ thông tin về yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc từ chối hồ sơ.

Sau khi Uỷ ban Chứng khoàn Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận sẽ được gửi cho HoSE để tiếp tục quy trình xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết.

Quy chế phối hợp không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết, giúp tạo thuận lợi tối đa cho việc huy động vốn và tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Việc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế phối hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Như VnEconomy đưa tin, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định 245/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 111a về đăng ký niêm yết cổ phiếu đồng thời với chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần.

Việc cổ phiếu được chào bán lần đầu ra công chúng sẽ được niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu được chào bán, đảm bảo sự thành công của hoạt động huy động vốn qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Đối với quy trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với đăng ký niêm yết cổ phiếu, Nghị định 245/2025/NĐ-CP quy định theo hướng Sở giao dịch chứng khoán xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp đồng thời với quá trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước xem xét hồ sơ IPO.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo báo cáo kết quả chào bán doanh nghiệp gửi cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp gửi Sở giao dịch chứng khoán thông tin cập nhật Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương, trong đó cập nhật vốn điều lệ của tổ chức đăng ký niêm yết sau khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để Sở giao dịch chứng khoán xem xét, cấp phép niêm yết.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi còn quy định rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường sau khi Sở giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Các quy định này dự kiến sẽ giúp quá trình đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch ngắn hơn từ 3 - 6 tháng so với hiện nay, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư trong việc sớm đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường, tăng tính hấp dẫn của các đợt IPO đến các nhà đầu tư.

