Hàng loạt IPO "bom tấn" có giải quyết được tình trạng thiếu hàng sau khi FTSE Russell nâng hạng?
Thu Minh
23/09/2025, 14:02
Ngành ngân hàng và bất động sản đã chiếm gần 50% vốn hóa thị trường, đa số các cổ phiếu bluechip tập trung ở 2 nhóm này, dẫn đến khả năng các quỹ tham chiếu sẽ khó khăn nhất định trong việc phân bổ vốn.
Như VnEconomy đưa tin, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trao đổi về triển vọng thị trường trên Talkshow Phố Tài chính mới đây, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi cho biết hiện tại Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của tổ chức nâng hạng FTSE.
Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong các kỳ review sắp tới thì các quỹ chỉ số tham chiếu theo FTSE dự báo sẽ phân bổ khoảng 3,4 tỷ USD vào thị trường Việt Nam. Nếu trừ đi dòng vốn rút từ các quỹ chỉ số cận biên, dòng tiền bơm ròng vào thị trường Việt Nam ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Với quy mô hiện tại của thị trường, hoàn toàn có khả năng hấp thụ tốt dòng vốn ngoại mới đổ vào Việt Nam.
Khi các quỹ đầu tư lớn vào Việt Nam, thời gian đầu sẽ ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu Bluechip. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán nước ta đang có sự chênh lệch khá lớn về vốn hóa giữa các ngành. Ngành ngân hàng và bất động sản đã chiếm gần 50% vốn hóa thị trường, đa số các cổ phiếu Bluechip tập trung ở 2 nhóm này, dẫn đến khả năng các quỹ tham chiếu sẽ khó khăn nhất định trong việc phân bổ vốn.
Cũng theo ông Cần, thị trường chứng khoán đã có một nhịp tăng rất dài kể từ đầu tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, hiện tại áp lực chốt lời đang tăng cao, cộng với tâm lý thận trọng trước thời điểm thông tin review của FTSE. Một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn là lành mạnh và cần thiết.
Còn về dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Có 3 yếu tố lớn hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.
Đầu tiên, bối cảnh vĩ mô hiện tại đang rất thuận lợi, kỳ vọng hỗ trợ mạnh cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn thị trường, củng cố cho nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ hai, Fed vừa hạ lãi suất điều hành trong kỳ họp 17/09, cũng như đưa ra ý kiến về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Việc hạ lãi suất của Fed sẽ giúp đưa dòng tiền ngoại quay trở lại các thị trường tài chính đang phát triển, cũng như giải phóng áp lực về tỷ giá, trong đó có Việt Nam.
Thứ ba, FTSE có khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi trong kỳ review tháng 9 và công bố vào đầu tháng 10 tới. Nếu được nâng hạng, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng lên tương đương với các thị trường mới nổi khác trong khu vực với dòng vốn mạnh mẽ đến từ các quỹ thụ động và quỹ chỉ số.
Tổng giám đốc Kafi cũng kỳ vọng hoạt động IPO sẽ diễn ra sôi động hơn từ nửa cuối năm 2025. Một loạt các doanh nghiệp tên tuổi lớn đã công bố kế hoạch IPO trong năm nay và năm sau. Hiện tại bối cảnh vĩ mô đã tích cực hơn, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng vọt, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.
Nếu như nửa đầu năm 2025 chúng ta có tương đối ít các thương vụ IPO gắn với niêm yết, đến nửa sau của năm, chúng ta có thể chứng kiến các thương vụ “bom tấn” với hàng loạt tên tuổi lớn như TCBS, VPBS, VPS hay trong ngành F&B có Highland Coffee hay Masan Consumer.
Nông nghiệp có nông nghiệp Hòa Phát đã nộp hồ sơ IPO, về ngành bán lẻ có Bách Hóa Xanh, công nghệ có Viettel IDC, ngay cả Kafi cũng có những kế hoạch cụ thể để IPO trong quý IV hoặc quý I năm 2026.
Các thương vụ có chất lượng cao hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho thị trường. Song song với nhóm doanh nghiệp tư nhân, Uỷ ban Chứng khoán cũng đang thúc đẩy cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước.
Điều này cũng phù hợp với định hướng của chính phủ từ đầu năm, đó là thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo cơ hội nhiều hơn cho nguồn vốn tư nhân tham gia kinh doanh. "Hoạt động cổ phần hóa và IPO diễn ra sôi động sẽ giúp cho hàng hóa trên thị trường trở nên đa dạng hơn, phong phú về số lượng doanh nghiệp cũng như đưa tỷ trọng ngành nghề trên thị trường chứng khoán trở nên gần hơn với cơ cấu thực tế của nền kinh tế", Tổng giám đốc Kafi nhấn mạnh.
