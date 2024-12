Vé tàu Tết 2025 còn những chặng nào?

Thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé từ tháng 10. Tính đến cuối tháng 11/2024, tổng số vé tàu Tết đã bán khoảng 125.000 vé, doanh thu bán vé 189 tỷ đồng. Số lượng vé mua online chiếm 61% số lượng vé bán. So sánh tốc độ bán vé (56 ngày mở bán vé), sản lượng vé bán và doanh thu đều bằng 125% so với bán vé Tết 2024.

Lịch chạy tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dự kiến kéo dài từ ngày 15/1 - 16/2 (tức từ 16 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng Âm lịch). Trong thời gian này, mỗi ngày sẽ có 22 đôi tàu hoạt động, bao gồm 9 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) và 13 đôi tàu khu đoạn chạy tuyến ngắn.

Theo đại diện công ty CP Vận tải Đường sắt, nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm Tết đến các tỉnh, thành miền Trung, các điểm du lịch luôn “nóng”. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết, công ty cũng tổ chức chạy các đoàn tàu để phục vụ người dân đi du xuân như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Sài Gòn - Nha Trang…

Giá vé tàu Tết 2025 tăng từ 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước, tùy hành trình và loại tàu. Cụ thể, giá vé cao nhất là loại giường nằm tàu SE2 trong thời gian cao điểm từ ngày 21 - 27/1/2025 với hơn 3,2 triệu đồng/vé, cao hơn mức 3,1 triệu đồng của năm trước. Vé VIP trên khoảng 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm chặng Sài Gòn - Hà Nội, với mức từ hơn 2,2 triệu đồng/vé, không thay đổi so với năm ngoái.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Thái Văn Truyền cho biết tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ tại TP.HCM, hiện vé trước Tết còn ở tất cả các ngày, trong đó: từ ngày 22/01 trở về trước và từ ngày 26/01 đến 28/01/2025, còn khoảng 16.000 vé tại các ga đi từ Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội.

Các ngày từ 23/01 đến 25/01/2025 còn nhiều vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang. Giai đoạn sau Tết từ ngày 29/01 đến ngày 16/2/205 (mồng 1 đến 19 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ngày và các ga. “Chúng tôi cũng đang cân đối tính toán, khi nhu cầu hành khách tăng thêm thì sẽ nối thêm các cái toa dự phòng cũng như có thể tăng thêm các đoàn tàu để phục vụ hành khách”, ông Truyền cho hay.

Hiện tại, ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/1/2025 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Một nhân viên bán vé tàu thuộc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết càng về cuối năm nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, đặc biệt là dịp nghỉ tết Nguyên đán 2025. Vì vậy, khi mua vé tàu, để tránh bị lừa hoặc mua phải giá cao, hành khách hết sức lưu ý không mua vé qua các đối tượng trung gian hay mạo danh nhân viên đường sắt, hoặc các trang website không chính thống của ngành đường sắt.

Người dân nên mua vé qua website bán vé chính thức của ngành đường sắt: www.dsvn.vn và www.vetau.com.vn; đến trực tiếp nhà ga, các cửa vé, các đại lý bán vé hoặc mua qua các ứng dụng ví điện tử Momo, VnPay, ZaloPay, ViettelPay… và các tổng đài bán vé tại các nhà ga. "Những đối tượng xấu thường chụp ảnh vé không có đầy đủ thông tin, che giá tiền để gửi cho khách hàng. Việc này dẫn đến mọi người có thể bị mua vé đắt gấp nhiều lần hoặc thậm chí là lừa đảo, vì vậy người đi tàu nên thận trọng, tránh để tiền mất tật mang", nhân viên bán vé tàu chia sẻ.

Công ty CP Vận tải đường sắt cũng cho biết, hiện nay một số trang web bán vé tàu không thuộc quản lý của đường sắt. Khi hành khách đặt vé tàu trên các trang này, giá vé tàu thường cao hơn so với giá quy định của đường sắt 8 - 10%.

Để kiểm tra vé tàu hỏa, hành khách truy cập vào website www.dsvn.vn, mục "kiểm tra vé"; sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên thẻ đi tàu như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn "kiểm tra vé", nếu hiển thị "vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ" thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường, nếu hiển thị "không tìm thấy vé điện tử phù hợp" thì liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19006469 để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, càng sát dịp lễ, tết vé tàu càng tăng cao, do đó, người dân nên sắp xếp mua vé sớm vừa có nhiều sự lựa chọn vừa được nhận ưu đãi. Khi đi tàu, hành khách mang vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính; trẻ em mang theo bản sao giấy khai sinh có công chứng hoặc bản chính. Hành khách được giảm giá cần mang theo giấy tờ chứng minh như thẻ sinh viên, thẻ thương binh, thẻ đoàn viên công đoàn…

Hành khách cần có mặt tại ga ít nhất 30 phút trước giờ khởi hành và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Về giải pháp đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Thái Văn Truyền thông tin, tại Ga Sài Gòn, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và công an quận tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn, xử lý nạn cò mồi, phe vé, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hành khách đến ga mua vé cũng như đi tàu trong dịp Tết này.