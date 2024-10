Victoria's Secret vẫn chưa thể "hồi sinh"?

Sự trở lại của Victoria's Secret Fashion Show không chỉ thu hút giới truyền thông, mà hiện đang được coi một bài học quý giá về sự chuyển mình trong ngành thời trang, khi thị trường đang ngày càng hướng đến tính đa dạng và bao trùm. Một cựu giám đốc điều hành của công ty, người yêu cầu không tiết lộ tên của mình, đã chia sẻ với CNN, rằng ban lãnh đạo mới đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể.

"Đã có sự suy giảm trong năm hoặc sáu năm qua, xói mòn các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, bên cạnh việc nỗ lực sửa chữa danh tiếng của công ty. Và bằng cách tạo ra một thế giới mà phụ nữ có thể cảm thấy thoải mái với thương hiệu, Victoria's Secret đang nỗ lực vực dậy danh tiếng cũng như nỗ lực quay trở lại thời hoàng kim".

Với thông tin về show diễn trở lại vào mùa thu, nhiều người đã mong chờ sự "hồi sinh" của thương hiệu. Với những lời hứa hẹn thay đổi tích cực, Victoria's Secret đang gia tăng áp lực cho chính thương hiệu và sự thay đổi này được cho là bước đi giúp thương hiệu cải thiện doanh thu sau 5 năm lao dốc.

Theo CNN, những năm gần đây, Victoria's Secret đã tập trung vào nhóm khách hàng thân thiết. Tuy nhiên, doanh số bán áo lót và nội y lại giảm do lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng giảm. Năm 2023, thương hiệu ước tính doanh thu là 6,2 tỉ USD, giảm khoảng 5% so với năm trước và thấp hơn nhiều so với mức 7,5 tỉ USD của năm 2020. Sự sụt giảm về doanh thu chính là động lực để Victoria's Secret trở lại với show diễn hoành tráng.

Vậy liệu Victoria’s Secret Fashion Show 2024 có phải là một màn tái xuất đầy mạnh mẽ và rực rỡ như thương hiệu kỳ vọng khi tuyên bố “We are Back!”? Gigi Hadid đã xuất hiện trên sàn catwalk trông giống như đứa con tinh thần của bộ phim "Barbie" và trò chơi điện tử thập niên 80. Hadid, cùng với các người mẫu khác, đã diện đôi cánh thiên thần đặc trưng của thương hiệu với phiên bản lông vũ giả đã được PETA chấp thuận. Có vẻ như có nhiều gương mặt da nâu và da đen trên sàn diễn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử chương trình, nhiều người trong số họ để kiểu tóc tự nhiên, cũng như một số người mẫu ngoại cỡ và lớn tuổi sải bước.

Đúng vậy, có nhiều dáng người hơn trên sàn diễn, bao gồm cả người chuyển giới, so với trước đây và nhiều phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Mọi thứ đều có thể mua sắm trong buổi phát trực tiếp, nghĩa là sản phẩm dễ tiếp cận hơn, không có chiếc áo ngực kim cương nào giá triệu USD. Thậm chí còn có quần legging và đồ ngủ mỏng một hoặc hai chiếc váy xẻ chéo mỏng manh của nhà thiết kế Joseph Altuzarra.

Tuy nhiên, dù không phát trên sóng truyền hình nhưng show chỉ thu về 19 triệu lượt xem trên phần phát trực tiếp toàn bộ show trên YouTube là một con số khiêm tốn khi đặt cạnh hàng trăm triệu lượt xem cho một phần trình diễn ngắn của những mùa trước đây. Cùng với đó là những loạt ý kiến lấp đầy mạng xã hội, thể hiện sự thất vọng của công chúng với 45 phút trình diễn không xứng tầm một show “tái sinh”. Đông đảo khán giả cho rằng màn xuất hiện ấn tượng của ngôi sao 27 tuổi Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink - cũng không đủ sức cứu cả chương trình tẻ nhạt.

Victoria’s Secret Fashion Show 2024 mở màn khiêm tốn bằng máy phun khói và chiếc bục dịch chuyển, bỏ đi sân khấu chữ T nâng cao so với tầm nhìn khán giả, bỏ ánh sáng hoành tráng chiếu vào những “thiên thần” để làm nổi bật những vẻ đẹp hình thể vô thực như người xem đang bước vào giới thần tiên. Sự xuất hiện của một số người mẫu quá cỡ, vì thế, cũng không gây được được tiếng vang như kỳ vọng.

Theo Femail, show 2024 bị chỉ trích vì thiếu sự đầu tư sản xuất, không giữ được vẻ hào nhoáng của thời hoàng kim - khi những màn catwalk quyến rũ và xiêm y độc đáo thống trị thế giới thời trang trong nhiều tuần sau khi chương trình lên sóng. Sàn diễn lần này không có concept rõ ràng, những đôi cánh quá đơn điệu, trang phục gây thất vọng. Đặc biệt, sự thiếu vắng Fantasy Bra triệu đô cũng khiến khán giả hụt hẫng bởi đây là một trong các yếu tố được trông đợi nhất mỗi năm, khiến mọi người tò mò về thiết kế, giá trị cũng như thiên thần được trao vinh dự mặc nó.

"Chuyện gì đã xảy ra với show nội y yêu thích của tôi vậy? Thật uổng công chờ đợi", "Victoria's Secret vẫn chưa lắng nghe yêu cầu của công chúng. Đây không phải chương trình khán giả mong muốn", "Show diễn chán nhất từ trước đến nay. Thực sự thất vọng", "Không có gì đọng lại sau khi xem. Hoàn toàn nhạt nhẽo", "Sàn diễn mang tính biểu tượng đâu rồi? Những nụ hôn gió, nháy mắt, vẫy tay khiến tôi xao xuyến nữa chứ? Cả âm thanh đám đông cổ vũ cũng giả trân"... một số tài khoản X bình luận.

Victoria's Secret được thành lập vào năm 1977 bởi doanh nhân người Mỹ Roy Raymond, và được tỷ phú Leslie Wexner mua lại năm năm sau đó vào năm 1982 với giá 1 triệu đô la. Đến đầu những năm 1990, thương hiệu này đã tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm và trở thành một đế chế đồ lót của Mỹ. Thương hiệu này định nghĩa sự nữ tính với những siêu mẫu hở hang trong các danh mục và chiến dịch cũng như trên sàn diễn thời trang thường niên.

Lần đầu tiên được phát trực tuyến vào năm 1999, sau đó được truyền hình vào năm 2001, Victoria's Secret Fashion Show đã trở thành một chương trình biểu diễn được hàng triệu người theo dõi ở 200 quốc gia vào thời kỳ đỉnh cao, với sự trình diễn của Destiny's Child, Justin Timberlake và Kanye West.

Nữ ca sĩ Thái Lan của nhóm nhạc Blackpink Lisa đã trình diễn 2 ca khúc trong show diễn. Màn biểu diễn của cô được khen bùng nổ và gợi cảm.

Cuối tháng 7 vừa qua, hãng thời trang này vừa chính thức mở cửa hàng đầu tiên của mình ở Việt Nam, như một bước tiến trong sách lược chuyển trọng tâm sang châu Á. Hiện đang có 1350 cửa hàng ở khoảng 70 quốc gia trên thế giới, hãng nội y đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong kinh doanh. Họ có một quý đầu tiên của năm 2024 thua lỗ tới 2,5 triệu USD.

Dự kiến doanh thu ròng năm nay sẽ đạt khoảng 6 tỷ USD, thấp hơn một chút so với năm ngoái. Ban lãnh đạo của công ty vẫn chưa cho thấy một bước ngoặt nào cho tình trạng ảm đạm này. Các nhà quan sát trong ngành cho biết, Victoria’s Secret đang phải đối mặt với áp lực hoạt động và bị chỉ trích là gây áp lực cho các phụ nữ bình thường.

Hãng đã nỗ lực thay đổi việc này bằng cách mời những người bình thường làm người mẫu nhưng tình hình vẫn không khả quan ở thị trường phương Tây. Với sự xuất hiện của nữ ca sỹ Lisa trong show diễn năm nay, hiện có vẻ họ đang đặt cược lớn vào thị trường châu Á.