Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Việt Nam hội tụ điều kiện thuận lợi để bứt phá trên thị trường kho xưởng

Thanh Xuân

25/08/2025, 16:10

So với các quốc gia khác, Việt Nam vẫn giữ vị thế riêng trên thị trường kho xưởng nhờ chi phí nhân công và sản xuất – logistics cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi và môi trường chính trị ổn định…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm các điểm đến mới để mở rộng hoặc xây dựng kho xưởng và Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh.

Trên thực tế, Việt Nam hiện giữ được lợi thế cạnh tranh, khi thuế xuất khẩu sau đàm phán đã giảm xuống còn 20%. Mặc dù cao hơn so với trước năm 2025, nhưng con số này vẫn được đánh giá “có thể chịu đựng được”, giúp các doanh nghiệp duy trì kế hoạch sản xuất và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

KHÓ KHĂN KHIẾN DOANH NGHIỆP PHẢI CÂN NHẮC CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT 

Mặt khác, xu hướng đa dạng hóa sản xuất ra khỏi Trung Quốc cũng không còn xa lạ. Trong hơn một thập kỷ, chiến lược “China Plus One” đã định hình quyết sách của nhiều tập đoàn, nhằm giảm sự phụ thuộc vào “công xưởng của thế giới”. Sự tăng chi phí nhân công, quy định môi trường nghiêm ngặt hơn, cùng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc lại chiến lược sản xuất của mình.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ được vị thế riêng biệt nhờ chi phí nhân công thấp hơn nhiều nước; chi phí sản xuất – logistics cạnh tranh. Đặc biệt là vị trí địa lý thuận lợi, vừa giáp Trung Quốc vừa nằm trên các tuyến hàng hải trọng yếu. Hơn nữa, môi trường chính trị ổn định cũng trở thành “điểm cộng” lớn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.

Đáng chú ý, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho rằng xu hướng dịch chuyển không chỉ dừng ở khâu lắp ráp cuối cùng mà nhiều doanh nghiệp còn tính toán dịch chuyển cả chuỗi cung ứng sang Việt Nam, nhằm tận dụng sự ổn định chính sách. Xu thế này đang tạo ra lực đẩy cho thị trường nhà xưởng xây sẵn cao cấp, vốn được xem là sản phẩm chiến lược của bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, cốt lõi cho làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng chính là năng lực đáp ứng về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng của nhà xưởng Việt Nam – một yếu tố từng là điểm yếu trong quá khứ, nhưng nay đang trở thành lợi thế cạnh tranh. Về mặt kỹ thuật, nhà xưởng xây sẵn tại Việt Nam hiện đã đạt được những tiêu chuẩn tương đối đồng bộ và phù hợp với yêu cầu sản xuất của phần lớn ngành công nghiệp nhẹ và trung bình. 

Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ cơ sở đầu tiên được xây dựng vào năm 2017, đạt khoảng 11 triệu m2, với tỷ lệ lấp đầy cao hơn 85%, tính đến quý 2/2025. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh (3 triệu m2), Đồng Nai (2,2 triệu m2), Bắc Ninh (1,6 triệu m2) và Hải Phòng (2,2 triệu m2) là 4 địa điểm hàng đầu về nguồn cung nhà xưởng, tạo thành các cụm công nghiệp có sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư nước ngoài.

Không những vậy, đại diện Cushman & Wakefield  đánh giá nhà xưởng xây sẵn tại Việt Nam còn có các thông số tiêu chuẩn phù hợp với đại đa số nhu cầu sản xuất công nghiệp: từ đảm bảo tải trọng, chiều cao, hệ thống kỹ thuật cơ bản đến phòng cháy chữa cháy và điện chiếu sáng. Ứng dụng của các nhà sản xuất phổ thông trong sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn, thiết bị công nghiệp và tự động hóa... nhìn chung cũng đều đáp ứng tốt.

XUẤT HIỆN NGÀY CÀNG NHIỀU NHÀ XƯỞNG "XANH"

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển dự án KTG Industrial, cũng cho biết hiện nay, xu hướng rất rõ nét là sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà xưởng “xanh”. Tại các khu công nghiệp, việc sử dụng vật liệu carbon thấp, lắp đặt năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước và tối ưu chiếu sáng tự nhiên đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nếu như trước đây nhà xưởng logistics truyền thống thường bỏ qua, thì thời điểm này có nhiều cải tiến thiết kế được áp dụng. Sự phổ biến của nhà xưởng xanh theo tiêu chuẩn quốc tế giúp Việt Nam ngày càng đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ các tập đoàn toàn cầu.

Theo bà Trang Bùi, mặc dù Trung Quốc vẫn là “công xưởng thế giới” nhưng đang phải đối mặt với chi phí lao động tăng cao và căng thẳng thương mại với Mỹ. Thái Lan có hạ tầng phát triển song giá thuê cao và nguồn cung nhà xưởng xây sẵn hạn chế. Malaysia cho phép sở hữu bất động sản công nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng giá thuê tại các khu vực trọng điểm tăng rất nhanh. Indonesia có tiềm năng lớn nhưng hạ tầng chưa đồng đều, trong khi Singapore tập trung vào sản xuất công nghệ cao với chi phí thuê rất cao, phù hợp với doanh nghiệp quy mô lớn.

Đối với tình hình này, nhiều ý kiến nhận định Việt Nam đang đi lại con đường mà Trung Quốc đã trải qua đầu những năm 2000: chi phí thấp, lực lượng lao động dồi dào, và dòng vốn FDI đổ vào mạnh mẽ. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ sản xuất hàng tiêu dùng đến những ngành công nghệ cao như bán dẫn, điện tử chính xác và tự động hóa.

Bà Trang đánh giá triển vọng thị trường Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới đầy hứa hẹn. Một mặt, chính sách thu hút FDI ngày càng cởi mở, đi cùng với cam kết phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển và năng lượng. Tuy nhiên sẽ còn thách thức không nhỏ đến từ tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật cao, áp lực về quỹ đất công nghiệp, sự cạnh tranh gay gắt ngay trong khối ASEAN…

Dù vậy, điểm sáng là Chính phủ đã thể hiện quyết tâm lớn trong việc cải cách thủ tục, đẩy mạnh giáo dục nghề và khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghệ cao. Nếu những nỗ lực được triển khai đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể biến thập kỷ tới thành giai đoạn bứt phá. Đặc biệt, mức thuế mới của Mỹ có khả năng trở thành cú hích khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, và Việt Nam là một trong những điểm đến hưởng lợi lớn nhất.

Từ khóa:

bất động sản chiến lược sản xuất chuỗi cung ứng điều kiện thuận lợi logistics nhà xưởng xanh nhà xưởng xây sẵn Thị trường bất động sản công nghiệp thị trường kho xưởng việt nam

Đọc thêm

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

Mặc dù được kỳ vọng trở thành "tấm khiên" bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản trong kỷ nguyên số, nhưng công chứng điện tử tại Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cần được nhận diện và tháo gỡ.

Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch

Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch

Trong 416 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030 tại Gia Lai, lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch chiếm số lượng lớn với 228 dự án; công nghiệp và hạ tầng công nghiệp có 63 dự án…

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..

Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát

Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát

Đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Liệu một thỏi son có giá gần 200 USD phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?

Tiêu & Dùng

2

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Tài chính

3

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược

Kinh tế số

4

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Dân sinh

5

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: