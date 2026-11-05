Việt Nam là một trong 9 quốc gia được nhận tài trợ từ Quỹ Đa dạng sinh học

Hội đồng điều hành Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh đã phê duyệt 9 dự án bảo tồn mới tại các nước đang phát triển, với tổng kinh phí khoảng 4,5 triệu USD. Các dự án thuộc giai đoạn đầu của đợt tài trợ thứ ba, được triển khai tại 9 quốc gia trong đó có Việt Nam...

Với việc Việt Nam có tên trong danh sách các quốc gia thụ hưởng dự án mở ra thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực quốc tế, hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học. Nguồn: Cebid

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học (COP17), Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã công bố thông tin mới về các dự án bảo tồn mới tại các nước đang phát triển. Theo đó, có 9 dự án bảo tồn mới tại các nước đang phát triển, với tổng kinh phí khoảng 4,5 triệu USD. Các dự án thuộc giai đoạn đầu của đợt tài trợ thứ ba, được triển khai tại Armenia, Bangladesh, Benin, Cameroon, Cuba, Montenegro, Bắc Macedonia, Somalia và Việt Nam.

Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh được Trung Quốc công bố thành lập vào tháng 10/2021, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP15, với cam kết đóng góp 1,5 tỷ nhân dân tệ (225 triệu USD). Trung Quốc đã đóng góp 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 60 triệu USD) cho quỹ, đồng thời kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên thế giới cùng tham gia huy động nguồn lực.

Quỹ ưu tiên những mô hình bảo tồn có khả năng nhân rộng, mở rộng quy mô và kết hợp nhiều nguồn tài chính nhằm thu hẹp khoảng trống vốn cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Đến nay, quỹ đã phê duyệt 31 dự án tại 45 quốc gia đang phát triển. Trong giai đoạn tiếp theo của đợt tài trợ thứ ba, quỹ dự kiến hỗ trợ thêm khoảng 40 dự án, tập trung vào phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ khẩn cấp các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và những hoạt động bảo tồn khác.

Với việc Việt Nam có tên trong danh sách các quốc gia thụ hưởng dự án mở ra thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực quốc tế, hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học.

Bà Astrid Schomaker, Thư ký điều hành Ban Thư ký Công ước về Đa dạng sinh học, đánh giá quỹ là một công cụ linh hoạt, phù hợp với Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal và góp phần thúc đẩy các mục tiêu đến năm 2030.

Còn theo bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), 9 dự án mới nằm trong kế hoạch giải ngân khoảng 21 triệu USD đến cuối năm 2026, bổ sung nguồn tài chính cần thiết cho nhiều quốc gia.

Được thông qua tại COP15 năm 2022, Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal đề ra 23 mục tiêu đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu đáng chú ý là bảo đảm ít nhất 30% diện tích các hệ sinh thái bị suy thoái trên cạn, vùng nước nội địa, biển và ven biển được phục hồi hiệu quả.