Phục hồi và bảo tồn 10.000 ha hệ sinh thái rừng, phát triển sinh kế tại Tuyên Quang

Ngày 30/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế (Socodevi) khởi động dự án “Đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” (dự án BLOOM).
Dự án có tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 29,2 tỷ đồng, do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, thông qua Socodevi và Tổ chức Phát triển Quốc tế Desjardins (DID) phối hợp triển khai.
Dự án sẽ được triển khai đến ngày 3/4/2030 tại 5 xã vùng đệm Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, gồm Du Già, Tùng Bá, Minh Sơn, Minh Ngọc và Lùng Tám.
Theo kế hoạch, dự án hướng tới phục hồi và bảo tồn khoảng 10.000 ha hệ sinh thái rừng, trong đó khoảng 5.000 người hưởng lợi trực tiếp và 20.000 người hưởng lợi gián tiếp. Phụ nữ dân tộc thiểu số là nhóm được ưu tiên, không chỉ trong các hoạt động phát triển sinh kế mà còn trong đào tạo, nâng cao năng lực và tham gia quản lý rừng, bảo tồn thiên nhiên.
Để đạt mục tiêu, dự án sẽ đẩy mạnh các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đồng thời hỗ trợ cộng đồng sử dụng bền vững nguồn lợi đa dạng sinh học và phát triển các chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện địa phương. Người dân được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận tài chính và phát triển sinh kế gắn với nguồn tài nguyên bản địa.
Cách tiếp cận này sẽ tạo thêm thu nhập cho người dân nhưng vẫn bảo đảm các hoạt động sản xuất không làm gia tăng sức ép lên hệ sinh thái. Trong đó, việc nâng cao vai trò của phụ nữ được xem là một phần quan trọng để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và tăng tiếng nói của cộng đồng trong các quyết định liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.
Việc triển khai dự án tại Tuyên Quang cũng góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam - Canada trong bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bao trùm.
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