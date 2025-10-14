Động lực mới cho chuyển đổi xanh và bảo tồn đa dạng sinh học

Hội thảo IKI Việt Nam 2025 không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học. Với những cam kết mạnh mẽ và sự tham gia tích cực từ các bên liên quan, hội thảo đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến và dự án trong tương lai, hướng tới một Việt Nam xanh và bền vững hơn.

Ngày 14/10/2025, tại Hà Nội, Hội thảo IKI (Sáng kiến Khí hậu toàn cầu) Việt Nam 2025 đã thu hút sự tham gia của hơn 90 đại biểu từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với chủ đề "Chuyển đổi Xanh cho Doanh nghiệp nhằm Bảo vệ khí hậu và Đa dạng sinh học”, sự kiện này đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để thảo luận về triển vọng hợp tác liên ngành và huy động đầu tư cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Hội thảo nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp như một động lực quan trọng để biến các cam kết về khí hậu và đa dạng sinh học của Việt Nam thành hành động cụ thể.

MỤC TIÊU THU HÚT 1,5 TỶ EURO ĐẦU TƯ TƯ NHÂN ĐẾN NĂM 2030

Chương trình hội thảo bao gồm các bài phát biểu về chiến lược hợp tác của IKI và khuôn khổ pháp lý cho các cơ hội phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, các bài trình bày đã tập trung vào vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư nhằm nhân rộng mô hình bảo vệ khí hậu. Thông qua hội thảo, IKI tái khẳng định mục tiêu chiến lược và mối quan tâm lâu dài của mình trong việc hợp tác với khu vực tư nhân trong nước.

Hội thảo IKI có sự tham gia của 19 bên thực hiện dự án IKI trên toàn quốc, đại diện các bộ, ngành và tổ chức tại Việt Nam và Đức, cùng 38 doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Daniel Herrmann, Cố vấn trưởng của dự án Đầu mối IKI, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ, đã nhấn mạnh rằng một số dự án IKI tại Việt Nam đã bắt đầu làm việc với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn của họ. IKI đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng, đó là thu hút được 1,5 tỷ Euro đầu tư tư nhân đến năm 2030. Hội thảo ngày hôm nay đã góp phần củng cố đối thoại giữa các đơn vị thực hiện dự án IKI và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tối đa hóa đóng góp của IKI, từ đó điều hướng đầu tư tư nhân sang lĩnh vực chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, hội thảo còn đem đến hoạt động thảo luận theo nhóm, mang lại những góc nhìn khác nhau đối với những mục tiêu và thử thách chung.

Trong buổi sáng, các đại biểu tham gia thảo luận làm thế nào để xây dựng tính kết nối giữa doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện dự án IKI theo bốn khía cạnh: Chính sách và quy định; Công nghệ và đổi mới; Tài chính và ưu đãi; Xây dựng năng lực. Sau đó, phiên buổi chiều dành thời gian cho các cuộc thảo luận với chuyên gia, trong đó các diễn giả chia sẻ những hiểu biết liên quan tới cách huy động đầu tư từ khu vực tư nhân cho bảo vệ khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

KHUYẾN KHÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Đồng sáng lập và Giám đốc sáng tạo của think Playground, chia sẻ đây là lần đầu tiên ông tham dự Hội thảo IKI Việt Nam và đã có cơ hội kết nối với các dự án IKI tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời có những thảo luận sâu sắc với các đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Với trọng tâm bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, chiến lược của IKI phù hợp với sứ mệnh và các mối quan tâm của think Playground.

Danh mục đầu tư của IKI tại Việt Nam hiện bao gồm 22 dự án song phương, khu vực và toàn cầu đang triển khai thuộc bốn lĩnh vực tài trợ: Giảm phát thải khí nhà kính; Thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; Bảo tồn và phục hồi các bể chứa carbon tự nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội thảo IKI Việt Nam 2025 đã mở ra một không gian nhằm đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau và hiện thực hóa các giải pháp hướng tới quá trình chuyển đổi bền vững đến một tương lai giảm phát thải carbon và đa dạng sinh học. Là đối tượng mục tiêu chính của hội thảo, các doanh nghiệp tham dự có thể chia sẻ trực tiếp những nhu cầu và ưu tiên của mình, tìm hiểu các cơ hội hợp tác và nắm bắt thông tin về xu hướng và chính sách khuyến khích mới nhất cho các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường và đa dạng sinh học.

Hội thảo IKI Việt Nam là một hoạt động kết nối và trao đổi thường niên, được tổ chức bởi IKI Việt Nam. Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) là một phần quan trọng trong cam kết quốc tế về hỗ trợ tài chính cho biến đổi khí hậu của chính phủ Đức, được chủ chốt thực hiện bởi Bộ Liên bang về Môi trường, Hành động Khí hậu, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMUKN).