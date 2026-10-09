Việt Nam - Panama mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng Mỹ Latinh_ Caribe

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino tạo nền tảng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và logistics, đặc biệt là kết nối hạ tầng hàng hải, hàng không, tài chính - ngân hàng và Kênh đào Panama, qua đó tăng cường liên kết với thị trường Mỹ Latinh - Caribe.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu nhân từ ngày 5 - 8/10/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Panama tới Việt Nam sau 14 năm, đồng thời là chuyến thăm cấp nguyên thủ Mỹ Latinh đầu tiên đến Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hai bên khẳng định coi trọng vị thế, vai trò của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Tuyên bố chung cấp cao Việt Nam - Panama thể hiện ý chí chính trị, tầm nhìn chiến lược và cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, tạo nền tảng định hướng quan hệ song phương trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino cùng các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

MỞ RỘNG KẾT NỐI LOGISTICS, THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai nước ký kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải, hải quan, du lịch, đào tạo và thương mại.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá việc ký kết các văn kiện đã tạo bước đột phá về thể chế và khung pháp lý cho hợp tác song phương, góp phần cụ thể hóa các cam kết cấp cao thành những chương trình hợp tác phù hợp với thế mạnh, tiềm năng và nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. Ảnh: Nhân Dân

Đáng chú ý, chuyến thăm mở ra tư duy mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Panama, không chỉ dừng lại ở trao đổi hàng hóa truyền thống mà còn hướng tới kết nối các lĩnh vực mang tính chiến lược.

Trong đó, hai nước nhìn nhận tiềm năng kết nối chiến lược logistics tầm cỡ quốc tế của Panama với hệ thống hạ tầng hàng hải, hàng không, các trung tâm tài chính - ngân hàng và đặc biệt là Kênh đào Panama, qua đó hướng tới tăng cường sự gắn kết chặt chẽ, ổn định hơn của Việt Nam với thị trường và chuỗi cung ứng khu vực Mỹ Latinh - Caribe.

Bên cạnh các thỏa thuận cấp Chính phủ, hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp cũng được chú trọng trong khuôn khổ chuyến thăm.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Panama thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội trao đổi, tìm hiểu tiềm năng đầu tư, kinh doanh và thiết lập quan hệ hợp tác.

Thông qua diễn đàn, Việt Nam và Panama đã chuyển tải thông điệp về các chính sách, biện pháp của Chính phủ hai nước trong cải thiện môi trường đầu tư, mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, những kết quả này góp phần xây dựng nền tảng gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Panama, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

CỤ THỂ HÓA CAM KẾT THÀNH CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC

Đề cập đến nhiệm vụ triển khai sau chuyến thăm, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh yêu cầu quan trọng hiện nay là hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những kết quả hợp tác, dự án và lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Trên tinh thần lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu, Thứ trưởng cho rằng cần thông tin đầy đủ, bằng những phương thức phù hợp, về các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là việc tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: Nhân Dân

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chương trình hành động và những biện pháp cụ thể nhằm tranh thủ, phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong từng lĩnh vực.

Trước hết, hai nước sẽ tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy những cơ chế hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Đây là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục hiện thực hóa những cơ hội và tiềm năng hợp tác song phương.

Cùng với đó, hai bên cần mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới, thiết thực mà hai nước có thế mạnh và nhu cầu; không chỉ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống mà còn cụ thể hóa ngay các thỏa thuận vừa ký kết, nhất là trong những lĩnh vực Panama có thế mạnh vượt trội và Việt Nam đang có nhu cầu lớn.

Các lĩnh vực được nhấn mạnh gồm dịch vụ cảng biển, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, vận tải, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo và du lịch, qua đó tạo thêm những nguồn lực cụ thể phục vụ giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Đối với kinh tế và thương mại, trên cơ sở khuôn khổ thể chế, pháp lý được thiết lập trong chuyến thăm, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực, chủ động tận dụng các cơ hội để tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động kinh tế tại Mỹ Latinh.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Panama tiếp cận các cơ hội hợp tác tại thị trường ASEAN.

Ngoài hợp tác song phương, Việt Nam và Panama sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế lớn, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Hai nước chia sẻ quan điểm về độc lập, tự do, chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ chủ nghĩa đa phương, với tầm nhìn chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Sự phối hợp tại các diễn đàn toàn cầu sẽ tiếp tục góp phần nâng cao uy tín, vị thế của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Đánh giá tổng thể kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng xung lực mới từ chuyến thăm sẽ tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của mỗi nước, đồng thời đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa.