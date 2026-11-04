Việt Nam tăng năng lực điều trị cứu não ở bệnh nhân đột quỵ
HHoài Phương
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Đột quỵ là 1 trong 3 bệnh lý có nguy cơ mắc cao nhất trong suốt cuộc đời mỗi người, đứng sau tim mạch và ung thư. Điều đáng lo ngại là đột quỵ có thể xảy ra và gây tổn thương não chỉ trong thời gian rất ngắn…
Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết vừa phẫu thuật
cấp cứu một bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não trong tình trạng nguy kịch. Bệnh
nhân là ông T.V.T. (64 tuổi, ngụ xã Long Điền, TP.HCM), nhập viện ngày 23/10
trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh
nhân bị xuất huyết bao trong và não thất bên phải.
Do tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp
cứu. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mà muốn
chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Bác sĩ Phan Đình Chương, khoa
ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, cho biết việc chuyển viện trong tình
trạng này có nguy cơ khiến bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong trên đường. Bác sĩ đã liên hệ bác sĩ trực ngoại thần kinh Bệnh viện
Chợ Rẫy để hội chẩn từ xa.
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xem hồ sơ, phim chụp và giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh. Ngay sau đó, bác sĩ Chương cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật lấy khối máu tụ,
giải áp não cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Phan Đình Chương, với bệnh nhân bị chấn thương sọ
não hoặc xuất huyết não do tai biến, khi đã có chỉ định phẫu thuật thì nên mổ sớm
tại cơ sở đủ điều kiện. "Nếu phẫu thuật trễ thì tiên lượng và tỉ
lệ thương tật sau này cũng cao hơn rất nhiều", bác sĩ Chương khuyến cáo.
Cũng trong ngày 2/11, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho
biết, các bác sĩ vừa can thiệp tái thông mạch máu thành công cho một bệnh nhân
nữ 70 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp, nhập viện ở giờ thứ 12 kể từ khi xuất
hiện triệu chứng. Kết quả chụp cộng hưởng từ tưới máu não (Perfusion MRI) cho thấy bệnh nhân bị
nhồi máu não do tắc động mạch não giữa bên phải.
Trong quá trình lấy huyết khối qua đường động mạch, các bác
sĩ phát hiện tổn thương phức tạp, với tình trạng tắc mạch trên nền hẹp nặng đoạn
cuối động mạch cảnh trong và đoạn M1 động mạch não giữa bên phải. Trước tình huống này, ê-kíp quyết
định sử dụng liều nạp thuốc kháng kết tập tiểu cầu ngay trong thủ thuật, kết hợp
đặt stent nội sọ cứu vãn (Rescue Stenting) tại vị trí hẹp nhằm cải thiện lòng mạch
và duy trì dòng máu lưu thông.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng yếu
liệt nửa người trái cải thiện rõ rệt. Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy
vai trò của chẩn đoán hình ảnh tưới máu não trong lựa chọn bệnh nhân đột quỵ đến
viện muộn. Với những bệnh nhân phù hợp, dù đã qua 6 giờ kể từ khi khởi phát,
bác sĩ vẫn có thể cân nhắc can thiệp nếu hình ảnh học cho thấy vùng nhu mô não
còn khả năng cứu vãn.
Trong khi đó, tại Hội nghị khoa học toàn quốc về đột quỵ và
các bệnh thần kinh liên quan, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt
Nam, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), đã chia
sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ gần 80 tuổi, nhập Bệnh viện Nhân dân 115 ở
giờ thứ 15 sau khi xuất hiện tình trạng liệt hoàn toàn nửa người.
Chụp CT não và CT mạch máu cho thấy bệnh nhân có điểm NIHSS khá cao, phản ánh tình trạng thiếu
hụt thần kinh nghiêm trọng. Tuy nhiên, hình ảnh CT mạch máu không ghi nhận tình
trạng tắc các động mạch não lớn. Khi phân tích kỹ hơn, bác sĩ phát hiện vị trí
tắc ở phần xa các nhánh M2 và M3 của động mạch não giữa.
Theo PGS. Thắng, các thử nghiệm gần đây cho thấy phương pháp
lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học không mang lại hiệu quả đối với những trường
hợp đột quỵ do tắc động mạch não kích thước trung bình. Nguyên nhân là đường
kính mạch máu nhỏ khiến nguy cơ xảy ra biến cố liên quan đến thủ thuật cao hơn
so với can thiệp trên các động mạch lớn. Trong khi đó, bệnh nhân đã nhập viện ở
giờ thứ 15, vượt quá cửa sổ thời gian tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch theo các
chỉ định trước đây.
Các bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp MRI tưới máu não (MRI
perfusion) với sự hỗ trợ của phần mềm RAPID AI. Kết quả cho thấy bệnh nhân vẫn
còn sự khác biệt rõ rệt giữa vùng não tranh tối tranh sáng và vùng lõi nhồi
máu. Vùng não tranh tối tranh sáng là phần mô não bị thiếu máu nhưng chưa hoại
tử hoàn toàn, vẫn có khả năng hồi phục nếu được tái tưới máu kịp thời. Đây là
cơ sở quan trọng để bác sĩ cân nhắc mở rộng cửa sổ điều trị cho người bệnh.
Hình chụp MRI perfusion trước khi sử dụng TNK, và sau 24 giờ. Ảnh: PGS.TS Nguyễn Huy Thắng
Sau khi được tư vấn về lợi ích và nguy cơ, gia đình bệnh
nhân đồng ý lựa chọn phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch bằng
Tenecteplase, liều 0,25 mg/kg. Thuốc được tiêm bolus vào khoảng giờ thứ 16 kể từ
khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. "Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân cải
thiện rõ rệt. Các biểu hiện về tri giác, chức năng vận động và ngôn ngữ đều hồi
phục đáng kể", bác sĩ Thắng nói.
Kết quả khảo sát lại hình ảnh tưới máu não cho thấy thể tích
vùng não thiếu máu 41 ml trước điều trị đã trở về 0. Theo tính toán của nhóm
điều trị, phương pháp này đã giúp bảo tồn khoảng 26 ml nhu mô não có nguy cơ bị
nhồi máu, hoại tử.
Tenecteplase là thuốc tiêu sợi huyết thế hệ mới, có tác dụng
làm tan cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Kết quả bước đầu này cho thấy triển vọng ứng
dụng Tenecteplase đường tĩnh mạch cho những bệnh nhân tắc động mạch kích thước
trung bình ở cửa sổ thời gian muộn, với điều kiện được lựa chọn phù hợp thông
qua hình ảnh học tưới máu não.
Năm 2025, nghiên cứu HOPE của các nhà khoa học Trung Quốc
ghi nhận lợi ích của phương pháp này trong cửa sổ đến 24 giờ. Nghiên cứu
TRACE-3 cũng cho thấy thuốc này có lợi ích ở một số bệnh nhân tắc động mạch lớn
được điều trị muộn. Bệnh viện Nhân dân 115 dự kiến nghiên cứu mở rộng phương
pháp cho bệnh nhân tắc mạch máu não kích thước trung bình, có hình ảnh tưới máu
phù hợp và đến viện trong cửa sổ muộn.
Tuy nhiên, PGS. Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh
trường hợp này được thực hiện trong bối cảnh thử nghiệm lâm sàng, không đồng
nghĩa mọi bệnh nhân đột quỵ đến viện muộn đều có thể sử dụng thuốc. Mở rộng cửa sổ điều trị cũng không đồng nghĩa người dân
có thể chờ đợi. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như méo miệng, yếu liệt tay
chân, nói khó, mất thăng bằng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở có khả năng điều
trị đột quỵ càng sớm càng tốt.
Phần lớn bệnh nhân đột quỵ trong khảo sát của Bệnh viện Nhân dân 115 đến viện muộn. Trong hơn 7.000 bệnh nhân được khảo sát, chỉ 12% được tái thông mạch máu trong 3,5 giờ đầu, còn 88% đến viện sau khoảng thời gian này, trung bình ở giờ thứ 16 kể từ khi khởi phát. Nhiều người vì vậy bỏ lỡ cơ hội sử dụng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định thông thường.
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