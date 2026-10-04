Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ vật liệu mới tiên tiến từ Tập đoàn sơn phủ hàng đầu thế giới

Một trong những hãng vật liệu phủ hiệu suất cao lớn trên thế giới đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua thỏa thuận hợp tác với JAVI TECH, trong đó trọng tâm không chỉ là phân phối sản phẩm mà còn chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và phát triển các ứng dụng cho những ngành công nghiệp trọng yếu…

Lễ trao thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã tham dự buổi Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại New York.

Tại sự kiện ngoại giao kinh tế cấp cao này, Tập đoàn Rhino Linings (Mỹ & Nhật Bản) và Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới JAVI đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Rhino Linings hiện là thương hiệu sở hữu công nghệ sơn phủ hiệu suất cao đứng thứ 3 thế giới, chuyên biệt cho các lĩnh vực trọng yếu bao gồm Quốc phòng, An ninh, Công nghiệp và Hóa dầu. Các giải pháp như Polyurea, Polyurethane hay Epoxy của hãng nổi tiếng với công nghệ cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, JAVI TECH chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền có điều kiện các sản phẩm của Rhino Linings tại thị trường Việt Nam.

Rhino Linings Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm sản xuất và cung ứng các dòng sản phẩm đạt nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của hãng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng sẽ cam kết đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ JAVI TECH trong các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm tại Việt Nam.

Trong khi đó, Rhino Linings Nhật Bản, với vai trò là đối tác phụ trách kinh doanh chính tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sẽ đồng hành trực tiếp cùng JAVI TECH trong việc tiếp cận khách hàng và phát triển thị trường.

Ông John Henningsen, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu Rhino Linings USA, đánh giá cao tiềm năng và tốc độ phát triển công nghiệp ấn tượng của Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Phía Rhino Linings cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện về mặt công nghệ và nguồn lực từ cả Mỹ và Nhật Bản để cùng JAVI TECH tạo nên những giá trị bền vững, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Sự kiện hợp tác công nghệ cao giữa JAVI TECH và Rhino Linings ngay tại tọa đàm kinh tế cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho việc ứng dụng vật liệu bề mặt tiên tiến tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào làn sóng hợp tác kinh tế ngày càng khăng khít giữa hai quốc gia.

Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới JAVI là thành viên của hệ sinh thái Tập đoàn An Việt, hoạt động với sứ mệnh “Đổi mới công nghệ – Kiến tạo tương lai xanh”. Doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu kỹ thuật và giải pháp công nghệ cao trong nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như quốc phòng, giao thông, hàng hải, năng lượng, xây dựng, hoá chất...

Rhino Linings Corporation, được thành lập từ năm 1988 tại California, Mỹ, là thương hiệu toàn cầu đứng thứ 3 thế giới về vật liệu phủ hiệu suất cao với mạng lưới phân phối tại hơn 80 quốc gia.

Hãng hiện đi đầu trong việc phát triển công nghệ Pure Polyurea (Polyurea tinh khiết) sở hữu các đặc tính siêu việt như tốc độ đóng rắn siêu tốc chỉ 3-4 giây, lớp phủ nhanh chóng tạo ra một màng bảo vệ liền mạch siêu bền, có độ đàn hồi xuất sắc, chống nứt, chịu va đập, kháng muối biển, kháng hóa chất và chống đạn chuyên dụng; lớp phủ giúp kéo dài tuổi thọ công trình từ 30 đến hơn 50 năm, cao gấp nhiều lần so với các loại sơn phủ thông thường. Đặc biệt, vật liệu đạt hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi bằng 0 (Zero VOCs), không chứa dung môi, đảm bảo thân thiện môi trường và an toàn cho người sử dụng.