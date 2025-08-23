Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Vietjet nằm trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

Thu Ngân

23/08/2025, 18:43

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…

Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (đứng giữa) nhận giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (đứng giữa) nhận giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Theo danh sách, Vietjet thuộc Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm qua, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Danh sách Top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019–2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này một lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang đến nhiều cơ hội đi lại và du lịch, Vietjet hướng đến trở thành Tập đoàn hàng không quốc tế, vừa đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư vừa kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

* Thông tin chi tiết tại: www.vietjetair.com

Từ khóa:

Vietjet Vneconomy

Đọc thêm

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: