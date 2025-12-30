SCG và 7 công ty thành viên: Tiên phong phát triển bền vững hướng tới Net Zero 2050

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, SCG và các công ty thành viên tại Việt Nam đã nổi lên như những tấm gương sáng trong việc thực hiện chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) một cách nhất quán.

Tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2025, SCG cùng 7 công ty thành viên đã được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, khẳng định cam kết mạnh mẽ của tập đoàn đối với mục tiêu Net Zero 2050 của quốc gia.

Tập đoàn SCG tại Việt Nam và các công ty thành viên được vinh danh Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 nhờ chiến lược ESG nhất quán và sáng kiến Net Zero.

SCG, một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và hiện có 28 công ty với hơn 15.000 nhân viên trên toàn quốc. Tập đoàn này không chỉ nổi bật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng mà còn trong các ngành smart living, hóa dầu, bao bì và logistics. Với chiến lược ESG 4 Plus, SCG đã và đang đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt là trong hành trình hướng tới Net Zero của Việt Nam.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia tập đoàn SCG tại Việt Nam cho biết: “CSI không chỉ là một giải thưởng mà còn là động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, nâng cao quản trị và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Năm 2025 cũng đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp các công ty thành viên SCG có mặt trong danh sách này. Từ cột mốc này, SCG sẽ tiếp tục đổi mới và triển khai mạnh mẽ các dự án bền vững đóng góp cho môi trường, xã hội và kinh tế.”

Một trong những điểm sáng của SCG là Công ty TNHH Giấy Kraft Vina (Vina Kraft), đơn vị đã liên tục góp mặt trong danh sách Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững suốt 5 năm qua. Vina Kraft đã thúc đẩy các sáng kiến Net Zero thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại và năng lượng tái tạo như sinh khối, khí sinh học và năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi giá trị mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng xanh của ngành vật liệu xây dựng.

Prime Group, một thành viên khác của SCG, cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện chiến lược ESG. Các nhà máy thuộc Prime Group đã thay thế một phần nhiên liệu than bằng sinh khối trong quá trình sấy, đồng thời đầu tư hệ thống thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải từ lò nung. Đặc biệt, Prime Phổ Yên đang thử nghiệm hệ thống khí hóa sinh khối, một bước tiến quan trọng hướng tới loại bỏ hoàn toàn than trong tương lai. Prime Ngói Việt cũng đã nâng cấp hệ thống HAG để vận hành hoàn toàn bằng nhiên liệu sinh khối, giúp giảm 15% lượng khí thải so với năm 2020.

Hệ thống điện mặt trời tại Prime Group là một trong những dự án kết hợp đổi mới công nghệ và tối ưu năng lượng trong sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở việc cải tiến sản xuất, SCG và các công ty thành viên còn chú trọng phát triển sản phẩm theo hướng bền vững. Prime Group đã phát triển các dòng gạch bền vững như ThinEco, giúp tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng trong sản xuất. Tương tự, Vina Kraft đã phát triển bao bì bền vững 100% có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy, đồng thời hợp tác với các tổ chức để thúc đẩy thu gom, tái chế và giảm thiểu rác thải.

Ở khía cạnh xã hội, SCG luôn coi con người là trung tâm của sự phát triển. Tập đoàn này đã xây dựng môi trường làm việc an toàn, đa dạng phúc lợi và các cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhân viên. Vina Kraft đã áp dụng nghiêm ngặt “Khuôn khổ An toàn SCG” với mục tiêu xây dựng tổ chức “Không có Thương tích và Bệnh tật”. Prime Tiền Phong, một đơn vị thuộc Prime Group, cũng được trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2025, ghi nhận nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao đời sống và phúc lợi nhân sự.

Vina Kraft là một trong những đơn vị tái chế đầu tiên triển khai dự án EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất).

Bên cạnh đó, SCG và các công ty thành viên còn tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa. Vina Kraft đã tổ chức hoạt động hướng dẫn phân loại rác tại Trường Tiểu học Hòa Lợi, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. Chương trình “Dreams Come True” của Prime Group đã mang lại nguồn lực thiết yếu và đào tạo kỹ năng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cộng đồng tạo dựng sinh kế ổn định và bền vững.

Quản trị minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của SCG. Tập đoàn này đã duy trì các chuẩn mực minh bạch trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, sáng tạo và đổi mới. Vina Kraft Paper đã triển khai quản lý phát triển bền vững một cách toàn diện, dẫn đầu trong quá trình phát triển dấu chân carbon của sản phẩm. Nhãn Carbon Footprint gắn trên sản phẩm thể hiện lượng phát thải CO₂ đã được tính toán khoa học và kiểm chứng, giúp doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin môi trường và khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam (CSI) do VCCI triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ từ năm 2015, đã tiên phong nâng cao nội lực doanh nghiệp, ghi nhận và biểu dương những đơn vị thực hành xuất sắc phát triển bền vững. Bộ chỉ số CSI 2025 gồm 7 nhóm nội dung chính, với 145 tiêu chí được tinh gọn nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tăng cường thực hành bền vững trong doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, SCG và các công ty thành viên đã thể hiện chiến lược phù hợp và đáp ứng hiệu quả các tiêu chí trọng tâm của CSI 2025.

Nhìn về tương lai, SCG và các công ty thành viên sẽ tiếp tục là những người tiên phong trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững, không chỉ vì lợi ích của tập đoàn mà còn vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và quốc gia. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, SCG đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững, nơi mà môi trường, xã hội và kinh tế cùng phát triển hài hòa.