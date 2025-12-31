Doanh nghiệp bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết

Chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hệ thống bán lẻ hiện đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết, mở rộng trưng bày và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, sẵn sàng phục vụ mùa mua sắm lớn nhất trong năm…

Ghi nhận tại siêu thị Lotte Mart những qua, không gian trưng bày hàng Tết đã được mở rộng hơn so với ngày thường. Các nhóm hàng như thực phẩm khô, đồ uống, lương thực thiết yếu và giỏ quà Tết được bố trí khoa học, phân theo từng phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Giám đốc Siêu thị Go! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Hệ thống siêu thị đã chủ động thực hiện công tác dự trữ hàng hóa từ sớm với lượng dự trữ tăng 10 - 20%, bảo đảm lượng hàng đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đặc biệt, là đối với những mặt hàng thực phẩm tươi sống, như thịt lợn, gà, rau củ quả, các sản phẩm cúng Tết; các loại gia vị hay các mặt hàng có lượng tiêu thụ cao trong dịp Tết, như bánh mứt kẹo, đồ uống... phía siêu thị đã chủ động dự trữ nhằm đảm bảo nguồn cung và duy trì mức giá ổn định trong suốt dịp Tết.

Không gian trưng bày hàng Tết tai các siêu thị đã được mở rộng hơn so với ngày thường.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ nếu như Tết Nguyên đán 2025, hệ thống siêu thị Co.op Mart trên toàn quốc dự trữ 12.000 tấn hàng hóa, thì trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đơn vị chuẩn bị nguồn hàng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tập trung dự trữ nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt lợn, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Tương tự, Giám đốc vận hành WinCommerce miền bắc Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, WinMart đã làm việc với nhà cung cấp từ nhiều tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn. Các nhóm hàng chủ lực được hệ thống WinMart tập trung ưu tiên như: Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, dầu ăn, nước uống…) và nhóm thực phẩm tươi sống; nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ...

Phía các doanh nghiệp sản xuất cũng đang dịch chuyển sản phẩm theo hướng thực chất - tiết kiệm, phù hợp xu hướng tiêu dùng thời kỳ biến động kinh tế. Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Tân Quang Minh (Bidrico), năm nay doanh nghiệp đưa ra thị trường khoảng 800.000 hộp quà Tết, giá trung bình 175.000 đồng/hộp. Bộ sản phẩm được thiết kế đa dạng cho nhiều phân khúc thay vì tập trung vào dòng cao cấp.

Các doanh nghiệp tập trung dự trữ nhóm hàng thiết yếu .

“Giá hợp lý, mẫu mã mới, sản phẩm quen thuộc giúp hàng hóa tiêu thụ tốt tại hệ thống siêu thị. Người mua quan tâm nhiều đến công năng và chất lượng chứ không chỉ vẻ ngoài,” ông Hiến thông tin. Trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao, Vissan cũng chủ động khởi động kế hoạch sản xuất với ngân sách tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, công ty sẽ cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến.

Đặc biệt, nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe, Vissan liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm mới như: Giò bì ớt xiêm, Mỡ heo bếp Việt, Chả Chiên, Lạp xưởng Mai Quế Lộ Mini… Đặc biệt, Vissan triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng và siêu thị.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty DH Foods, cho biết nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết năm nay tăng mạnh, nhất là với các sản phẩm tiêu thụ nhanh. “Các doanh nghiệp có thêm nguồn lực rất lớn từ sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó, việc tăng cường hỗ trợ về cơ sở sản xuất và hồ sơ thủ tục sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm cơ hội để mở rộng sản xuất, tối ưu hóa chi phí và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lớn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xu hướng tiêu dùng hàng Tết năm nay ưu tiên sự nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, dự báo sức mua trên thị trường Hà Nội giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng từ 3 - 20% tùy từng nhóm hàng. Trong khi đó, khả năng tự cung cấp của TP. Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 50 - 65% nhu cầu thị trường, cần nhập thêm từ các tỉnh, thành phố khác.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành nhiều văn bản về công tác bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, định hướng các doanh nghiệp tăng dự trữ hàng hóa từ 10 - 20% so với các tháng bình thường.

Thực hiện chương trình bình ổn giá, hiện 19 doanh nghiệp của TP Hà Nội và các tỉnh đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết. Cụ thể, 170 tấn lương thực, 562 tấn thịt lợn, 1.088 tấn thịt gà, 100 tấn thịt bò, 10 triệu quả trứng gia cầm, dầu ăn 154.000 lít, 1.428 tấn gia vị, 287 tấn thủy hải sản tươi, đông lạnh, 2.803 tấn thực phẩm chế biến, 537 tấn bánh mứt kẹo…

Trong khi đó, theo Sở Công Thương TP.HCM, quy mô hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết 2026 tại TP.HCM năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước. Ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ là trên 26.000 tỷ đồng, trong đó hơn 9.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường.

Quy mô hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết 2026 tại TP.HCM năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước.

Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng Tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Hàng hóa bình ổn gồm 12 nhóm lương thực - thực phẩm thiết yếu, nhóm hàng mỹ phẩm và tiêu dùng. Hàng bình ổn giữ được lợi thế giá luôn thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các doanh nghiệp cũng cho biết sẽ giảm giá sâu trong những ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm...; đẩy mạnh triển khai giảm giá sâu nhiều mặt hàng, tập trung vào các mặt hàng Tết như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo...

Lực lượng quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên ngành được huy động để kiểm tra kho bãi, điểm bán, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kịp thời xử lý hành vi gian lận. Sở Công thương TP.HCM cũng đã ban hành văn bản gửi 168 phường, xã, đặc khu yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá, nhất là thực phẩm tươi sống. Nếu phát hiện nơi nào có dấu hiệu khan hàng hoặc tăng giá bất thường, địa phương phải báo ngay và đề xuất biện pháp xử lý trong ngày.