Vinamilk tiếp tục chi hơn 1.000 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2024

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, Vinamilk công bố chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/cp).

Như vậy với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 1.045 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng là 27/12, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/12. Ngày chi trả dự kiến là 28/2/2025.

Trước đó, ngày 24/10, Vinamilk đã tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp).

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua mức cổ tức năm 2024 là 38,5% mệnh giá, tương đương 3.850 đồng/cp. Nguồn chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý hợp nhất gần nhất so với ngày đăng ký cuối cùng của từng đợt tạm ứng.

Trong cơ cấu cổ đông của VNM, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất của Vinamilk khi nắm giữ 36% vốn điều lệ (tương ứng hơn 752 triệu cổ phiếu) sẽ nhận về 376 tỷ đồng. F&N của tỷ phú Thái lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 17,69% (tương ứng khoảng 370 triệu cổ phiếu) nhận khoảng 185 tỷ đồng. Tiếp theo, Platinum Victory Pte. Ptd sở hữu 10,62% (tương ứng gần 222 triệu cổ phiếu) sẽ nhận được gần 111 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2024, doanh thu thuần của VNM giảm 1% cùng kỳ năm trước do doanh số trong nước giảm 2% cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do thiệt hại từ bão Yagi tại miền Bắc, khu vực mà VNM có thị phần lớn. Do đó, tổng biên lợi nhuận ròng giảm 70 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước xuống 41,2% và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 4% cùng kỳ năm trước trong quý 3.



Mặt khác, doanh số từ thị trường nước ngoài (gồm xuất khẩu (chủ yếu sang Trung Đông), Driftwood (Mỹ) và Angkor Milk (Campuchia)) tăng 9% cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận ròng tăng 3,6 điểm phần trăm cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, VNM ghi nhận doanh thu thuần tăng 3% cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+11% cùng kỳ năm trước), đều hoàn thành 72% dự báo cả năm và thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của VCSC, chủ yếu là do tác động tiêu cực từ cơn bão Yagi tại miền Bắc vào tháng 9/2024.

Về doanh số bán hàng trong nước: Trong quý 3/2024, doanh số bán hàng trong nước của công ty mẹ VNM (không bao gồm MCM – công ty con gián tiếp của VNM) đã giảm 3% cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh số của MCM đã giảm 9% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do thị trường chính của MCM là khu vực miền núi phía Bắc, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi. Trong 9 tháng năm 2024, tổng doanh số trong nước của VNM đã tăng 1% cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nước ngoài: Tổng doanh số từ các công ty con ở nước ngoài — bao gồm Driftwood (Mỹ) và Angkor Milk (Campuchia) — tăng 8% cùng kỳ năm trước trong quý 3/2024. Doanh thu xuất khẩu tăng 10% cùng kỳ năm trước trong quý 3/2024. Trong 9 tháng năm 2024, tổng doanh số từ thị trường nước ngoài tăng 16% cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do doanh số xuất khẩu khi VNM được hưởng lợi từ việc các đối thủ cạnh tranh rời khỏi Iraq do bất ổn chính trị cùng với nhu cầu ổn định trong nước. Tổng biên lợi nhuận gộp của thị trường nước ngoài tăng 5,9 điểm % cùng kỳ năm trước trong 9/2024.

Về khả năng sinh lời: Trong 9 tháng năm 2024, tổng biên lợi nhuận gộp cải thiện 1,4 điểm % cùng kỳ năm trước lên 42%, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tăng mạnh. Diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng 30 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước trong chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu để tài trợ cho các hoạt động marketing tích cực trong 9 tháng năm 2024. Trong quý 3, VNM đã ra mắt một loạt các sản phẩm mới trong dòng sữa nước và sữa chua. Bên cạnh đó, công ty đã làm mới các dòng sản phẩm sữa hạt, kem và nước giải khát thông qua nỗ lực tái thiết kế bao bì.

Theo đó, quan điểm của VCSC là VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VNM khi KQKD 9 tháng năm 2024 thấp hơn nhẹ so với dự báo của VCSC. Tuy nhiên, các nỗ lực marketing bền bỉ của VNM, tập trung vào các danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao trong 9 tháng 2024, phù hợp với dự báo của VCSC. VCSC cho rằng diễn biến này sẽ hỗ trợ cải thiện tổng biên lợi nhuận gộp, mà VCSC dự báo sẽ cải thiện từ 41,9% vào 9 tháng năm 2024 lên 42,9% vào năm 2026.